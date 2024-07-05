Кантона показал свою козу, Терри пострелял из ружья. Как футболисты провели эту неделю

Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.
Голкипер «Ньюкасла» Лорис Кариус продолжает проводить медовый месяц со своей женой Дилеттой.
Дэвид и Виктория Бекхэмы повторили свою фотографию, сделанную в молодости.
Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон наслаждается заслуженным отпуском.
Рафаэль Варан пронес Олимпийский огонь.
Милота дня. Криштиану Роналду с дочерью
Легенда «Арсенала» Дэвид Симен показал свой свежий улов.
Легенды сборной Бразилии собрались вместе. Всех узнали?
Луиш Фигу встретился с непобежденным бойцом UFC Хабибом Нурмагомедовым.
Неймар продолжает учиться игре в гольф.
А также занимается воспитанием своих детей.
Девушка дня. Толами Бенсон – спутница Букайо Сака.
А Джон Терри поупражнялся в стрельбе из ружья.
Бывший футболист «Арсенала» Месут Озил показал результаты занятий в тренажерном зале.
Посмотрите на морду лошади — бедолага уже не справляется с весом, который набрал Месут.
Легенда МЮ Эрик Кантона показал свою козу.
Радамель Фалькао отдохнул с семьей на яхте.
Иван Ракитич загорает с семьей на Мальдивах.
На этом наш выпуск завершен, друзья! И не забывайте, что четвертьфинал Евро-2024 стартует уже сегодня.