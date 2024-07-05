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Кантона показал свою козу, Терри пострелял из ружья. Как футболисты провели эту неделю

вчера, 16:00
Эрик Кантона
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Варвар7
Варвар7
вчера в 17:20
Говорят домашние питомцы , чем то отдалённо похожи на своих хозяев. Не сколько не хочу обидеть Эрика - но взгляд и борода у Кантоны с его любимицей имеют определённое сходство... )
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 15:49
Озила прёт.
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