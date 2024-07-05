Кантона показал свою козу, Терри пострелял из ружья. Как футболисты провели эту неделю

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вчера, 16:00

Популярные футболисты, относящиеся к этой записи

Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.

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пронес Олимпийский огонь.

Милота дня. с дочерью

Легенда «Арсенала» показал свой свежий улов.

Легенды сборной Бразилии собрались вместе. Всех узнали?

встретился с непобежденным бойцом UFC Хабибом Нурмагомедовым.

продолжает учиться игре в гольф.

А также занимается воспитанием своих детей.

Девушка дня. Толами Бенсон – спутница .

А поупражнялся в стрельбе из ружья.

Бывший футболист «Арсенала» показал результаты занятий в тренажерном зале.

Посмотрите на морду лошади — бедолага уже не справляется с весом, который набрал Месут.

Легенда МЮ показал свою козу.

отдохнул с семьей на яхте.

загорает с семьей на Мальдивах.

На этом наш выпуск завершен, друзья! И не забывайте, что четвертьфинал Евро-2024 стартует уже сегодня.