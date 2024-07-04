Николас Уильямс о соцсетях: «За экраном все очень смелые»

Нападающий «Атлетика» высказался о травле в соцсетях. Ранее игрока оскорбляли после матча Кубка Испании против «Осасуны», в котором футболист не реализовал несколько опасных моментов.

Это была сложная ситуация. Многие люди стали присылать мне бессмысленные письма, они настроились против меня. Я призываю детей осознанно подходить к тому, что они пишут в социальных сетях. Поскольку, в конце концов, за экраном все очень смелые. Анонимность многое делает проще.

Я специально отметил детей, ибо они не осознают, какой вред способны причинить человеку словами. В конце концов, вы не знаете, что может происходить в жизни другого человека. Вы рискуете его ранить.

У меня были тяжелые времена, но, поговорив со своей семьей, я понял, что нужно изменить своё мышление, что, если у меня будет плохой день, могут появиться оскорбительные комментарии. Люди всегда будут выжидать момент.

Сейчас я на вершине; если я плохо сыграю в пятницу, все будут говорить, что я ужасен. Вот с чем мне приходится жить как футболисту. Я живу с этим. Профессионалы знают, как необходимо мыслить. Надеюсь, в пятницу я сыграю качественно.