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Николас Уильямс о соцсетях: «За экраном все очень смелые»

сегодня, 08:47

Нападающий «Атлетика» Николас Уильямс высказался о травле в соцсетях. Ранее игрока оскорбляли после матча Кубка Испании против «Осасуны», в котором футболист не реализовал несколько опасных моментов.

Это была сложная ситуация. Многие люди стали присылать мне бессмысленные письма, они настроились против меня. Я призываю детей осознанно подходить к тому, что они пишут в социальных сетях. Поскольку, в конце концов, за экраном все очень смелые. Анонимность многое делает проще.

Я специально отметил детей, ибо они не осознают, какой вред способны причинить человеку словами. В конце концов, вы не знаете, что может происходить в жизни другого человека. Вы рискуете его ранить.

У меня были тяжелые времена, но, поговорив со своей семьей, я понял, что нужно изменить своё мышление, что, если у меня будет плохой день, могут появиться оскорбительные комментарии. Люди всегда будут выжидать момент.

Сейчас я на вершине; если я плохо сыграю в пятницу, все будут говорить, что я ужасен. Вот с чем мне приходится жить как футболисту. Я живу с этим. Профессионалы знают, как необходимо мыслить. Надеюсь, в пятницу я сыграю качественно.

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Все комментарии
tvdgzvqu799g
tvdgzvqu799g
сегодня в 11:38
Сейчас каждый второй является диванным экспертом
sv_1969
sv_1969
сегодня в 09:26
Парень прав. Успехов ему
qjrdskhuqr8f
qjrdskhuqr8f
сегодня в 09:21
Вот тут не поспоришь, а в лицо сказать можно и в рыло получить
Гость
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