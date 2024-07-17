"Сан-Лоренсо” — "Атлетико Хуракан”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (20.07.2024)

"Сан-Лоренсо”
На данный момент "Святые” стоят на 22-м месте в рейтинге Конмебол. Вспомним последние несколько матчей с их участием, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи. Третьего июля команда уступила два мяча "Прогресо” завершив встречу со счетом 2:0.
10-го числа "Сан-Лоренсо” обыграли "Пеньяроль” с результатом 2:0.
"Атлетико Хуракан”
"Шар” на данный момент занимает 47-е место в рейтинге КОНМЕБОЛ. Освежим в памяти результаты последней пары матчей. Встреча произошедшая восьмого июняя закончилась поражением "Платенсе” (1:0).
16-го числа того же месяца команда обыграла "Индепендьенте Ривадавию” с результатом 1:0.
Котировки БК Pinnacle
· Победа "Сан-Лоренсо” — 2.64
· Ничья — 2.93
· Победа "Атлетико Хуракан” — 2.99
· Победа "Атлетико Хуракан” с форой -1.5 — 1.09
· ТБ 3.5 — 5.80
· ТМ 3.5 — 1.09
Статистика
· "Сан-Лоренсо” выиграли два матча из последних пяти.
· У "Атлетико Хуракан” за тот же период времени четыре триумфа.
· Последняя очная встреча закончилась в пользу "Шара”.
Прогноз
"Атлетико Хуракан” показывает отличную игру на протяжении последних пяти поединков. Рекомендуем заключить пари на их победу в БК Pinnacle с коэффициентом 2.99.