"Сан-Лоренсо” — "Атлетико Хуракан”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (20.07.2024)

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сегодня, 12:39

"Сан-Лоренсо”

На данный момент "Святые” стоят на 22-м месте в рейтинге Конмебол. Вспомним последние несколько матчей с их участием, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи. Третьего июля команда уступила два мяча "Прогресо” завершив встречу со счетом 2:0.

10-го числа "Сан-Лоренсо” обыграли "Пеньяроль” с результатом 2:0.

"Атлетико Хуракан”

"Шар” на данный момент занимает 47-е место в рейтинге КОНМЕБОЛ . Освежим в памяти результаты последней пары матчей. Встреча произошедшая восьмого июняя закончилась поражением "Платенсе” (1:0).

16-го числа того же месяца команда обыграла "Индепендьенте Ривадавию” с результатом 1:0.

Котировки БК Pinnacle

· Победа "Сан-Лоренсо” — 2.64

· Ничья — 2.93

· Победа "Атлетико Хуракан” — 2.99

· Победа "Атлетико Хуракан” с форой -1.5 — 1.09

· ТБ 3.5 — 5.80

· ТМ 3.5 — 1.09

Статистика

· "Сан-Лоренсо” выиграли два матча из последних пяти.

· У "Атлетико Хуракан” за тот же период времени четыре триумфа.

· Последняя очная встреча закончилась в пользу "Шара”.

Прогноз

"Атлетико Хуракан” показывает отличную игру на протяжении последних пяти поединков. Рекомендуем заключить пари на их победу в БК Pinnacle с коэффициентом 2.99.