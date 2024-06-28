«Челси» переманил таланта «Барсы» за копейки. Всё из-за пункта об отступных, Деку в ярости

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вчера, 14:56

Эталонный кризис-менеджмент.

Все привыкли к громким сделкам с участием «Челси» – выкладывают 100+ миллионов евро, не оставляя шанса конкурентам и скупают всех засветившихся талантов. Летом переманили очередного молодого игрока – но неожиданно дёшево. Сыграли на промахе «Барселоны».

Выиграли конкуренцию у «Баварии», предложили выгодные условия

«Аристократы» вступили в борьбу за Марка недавно – в конце июня они вступили в борьбу с «Баварией», которая также проявляла интерес к молодому каталонскому форварду. «Блауграна» же хотела сохранить своего воспитанника и пыталась договориться о продлении контракта. Проблема состояла в пункте об отступных, прописанном в действующем соглашении. По нему клубам-претендентам было достаточно предложить шесть миллионов евро.

Лондонцы в конкуренции с немецким грандом быстро вырвались вперёд. Предложение было действительно выгодным. Долгосрочный контракт для 18-летнего футболиста – это определённые гарантии. Вдобавок более щедрые условия. «Сине-гранатовые» пытались согласовать с Марком новый контракт с зарплатой в 2 млн евро в год до налогов – а англичане предложили в три раза больше. Подкупали и перспективы проекта – «Барса» в состоянии кризиса, а у «Челси» нет проблем с финансами, пришёл перспективный тренер, который к тому же видит испанца в основе. По последним данным, Гиу уже дал согласие на трансфер.

Часть нового поколения талантов «Барселоны»

Казалось бы, ничего необычного – переманили перспективного футболиста, который ещё не факт, что раскроется. Но масштаб ещё надо правильно оценить. Марку всего 18 лет, но Хави в предыдущем сезоне уже привлекал его к играм за основную команду. Форвард успел сыграть в Лиге чемпионов против «Антверпена» и забил на 90+1-й минуте, до этого становился автором победного мяча в ворота «Атлетика». Воспитанники «Барселоны», если их грамотно подводить к стартовой обойме – это действительно ударная сила. Вместе с Гиу в основу уже интегрировали Пау Кубарси и Ламина Ямаля – Марк не так часто появлялся на поле потому, что у Хави на острие и так есть выбор между Левандовским, Роке, Фелишем.

При этом специалист видел в юном воспитаннике «Барсы» огромные перспективы – вот его комментарий после победы над «Атлетиком» в октябре (матч, в котором забил Гиу):

Я думал выпустить Марка потому, что у него есть голевое чутье, к тому же он мне нравится как личность. У меня нет проблем с тем, чтобы искать усиление среди нашей молодежи. Наоборот. Я вселяю в них ту уверенность, которую вселили в меня самого, когда мне было 17-18 лет. Я удивлен, что они не боятся. Я вижу искру. Они смотрят мне в глаза и говорят: «Выпускай, увидишь, что все будет хорошо». Я видел это в Гави, Бальде, Ямале, Фермине, а теперь и в Марке. Он не выглядел испуганным.

Хави ушёл, но в клубе форварда котируют по-прежнему высоко. Поэтому спортивный директор клуба Деку в ярости от прецедента с мизерными отступными Марка. На этом фоне функционер хочет увеличить суммы отступных в контрактах молодых выпускников академии. По задумке менеджера, сумма компенсации будет автоматически увеличиваться после определённого количества матчей за основную команду.

Неожиданно здоровый ход

Даже удивительно, что именно «Челси» ухватил талантливого форварда за бесценок. Тодд Боэли приучил, что при нём «аристократы» сорят деньгами. Эта же сделка – на редкость грамотная.

Лондонцам нужен форвард – Джексон ужасен в реализации, Бройя не готов бороться за старт. Нашли талантливого форварда, который уже показал свои перспективы на взрослом уровне. Параллельно рассматривали других кандидатов, но значимую роль сыграл пункт об отступных за Гиу в 6 млн евро. «Синие» воспользовались нерасторопностью «Барсы» и за бесценок уводят крайне талантливого нападающего с отличными перспективами – а те же Джексон и Бройя позволят постепенно интегрировать новичка в старт, а не бросать в пекло.

Недопустимый просчёт

Финансовые проблемы «Барселоны» – реальность, в которой живут не первый год. Хави за высказывание об этом отправили в отставку, но сама ситуация никуда не испаряется. И продажа Марка Гиу при таком положении – верх сюрреализма. Продажа Рональда Араухо существенно помогла бы с решением экономических вопросов, «Бавария» могла бы заплатить за центрбека и 100 млн евро, а каталонцы нашли бы альтернативу в академии (пусть и потребовалось бы время) – но футболиста не отпускают в Мюнхен ни за какие деньги.

И в то же время вынуждены продать перспективного Гиу за мизерные 6 миллионов. Футболиста, который в ближайшие годы должен был заменить возрастного Левандовского и конкурировать с Роке (который совсем не убеждает). Руководство «блауграны» не позаботилось вовремя об увеличении суммы в пункте об отступных, не обезопасило себя – это лишний раз показывает уровень менеджмента в клубе. Как подписание Рафиньи при имеющемся Дембеле. Как приобретение Левандовского, когда в составе забивает Обамеянг.

Сложно представить, какими путями каталонскому клубу удастся выбраться из кризиса, когда они пытаются выжать всё из каких-то рычагов, но не задействуют самый ценный актив – академию и её выпускников.