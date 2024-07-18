Трансфер Калафьори в «Арсенал» может сорваться

Ситуация в переговорах между «Арсеналом» и «Болоньей» по защитнику Риккардо Калафьори зашла в тупик. Клубы не могут договориться о сумме трансфера.
«Арсенал» предложил 40 миллионов евро без учёта бонусов. «Болонья» хочет получить на 10 миллионов евро больше.
При этом итальянский клуб пытается договориться с «Базелем», из которого Калафьори пришёл прошлым летом, о снижении процента с перепродажи — с 50 до 40.
Условия контракта с самим Риккардо согласованы. Он хотел бы перейти в «Арсенал». Других претендентов на игрока нет.