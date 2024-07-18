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Трансфер Калафьори в «Арсенал» может сорваться

вчера, 09:05

Ситуация в переговорах между «Арсеналом» и «Болоньей» по защитнику Риккардо Калафьори зашла в тупик. Клубы не могут договориться о сумме трансфера.

«Арсенал» предложил 40 миллионов евро без учёта бонусов. «Болонья» хочет получить на 10 миллионов евро больше.

При этом итальянский клуб пытается договориться с «Базелем», из которого Калафьори пришёл прошлым летом, о снижении процента с перепродажи — с 50 до 40.

Условия контракта с самим Риккардо согласованы. Он хотел бы перейти в «Арсенал». Других претендентов на игрока нет.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 12:55
Нужно забирать его!!! Иначе с Зинченко на левом фланге снова лажа будет, а Шурика либо продать, либо в центре поля использовать
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 10:01
Хорошо бы . Лучше в Юве !
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:49
Болонья думаю не уступит
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 09:21
Столько время ушло на этот переход. Надо до конца довести и поставили подписи.
drug01
drug01
вчера в 09:09
Если Арсеналу очень нужен игрок надо идти на уступки!!!
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