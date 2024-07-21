«Линкольн Ред Импс» — «Карабах»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (23.07.2024)

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вчера, 14:56

"Линкольн Ред Импс”

"Красные черти” на данный момент занимают 197-е место в рейтинге УЕФА . Освежим в памяти результаты последней пару матчей сыгранных с их участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход встречи с "Карабахом”. Девятого июля гибралтарская команда обыграла "Хамрун” с разницей в один мяч (1:0).

"Карабах”

"Скакуны” в рейтинге УЕФА стоят на 57-м месте. Вспомним последние два матча с их участием. 16-го июля азербайджанцы обыграли клуб "Славен” с разницей в один мяч (1:0).

В тот же день "Карабах” обошел "Аль-Ахли Дубай” с результатом 5:2.

Котировки БК Pinnacle

· Победа команды Гибралтара — 9.90

· Ничья — 5.54

· Победа "Карабаха” — 1.33

· ТБ 3.5 — 2.51

· ТМ 3.5 — 1.44

Статистика

· "Красные черти” выиграли три матча из пяти последних.

· "Карабах” победил ы четырех играх за тот же период времени.

· Последняя очная встреча закончилась победой "Карабаха”.

Прогноз

"Карабах” показывает отличную игру в последнее время. Приоритетной позицией для ставки в БК Pinnacle является победа футбольного клуба из Азербайджана с коэффициентом 1.33.