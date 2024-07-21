«Линкольн Ред Импс» — «Карабах»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (23.07.2024)

"Линкольн Ред Импс”
"Красные черти” на данный момент занимают 197-е место в рейтинге УЕФА. Освежим в памяти результаты последней пару матчей сыгранных с их участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход встречи с "Карабахом”. Девятого июля гибралтарская команда обыграла "Хамрун” с разницей в один мяч (1:0).
"Карабах”
"Скакуны” в рейтинге УЕФА стоят на 57-м месте. Вспомним последние два матча с их участием. 16-го июля азербайджанцы обыграли клуб "Славен” с разницей в один мяч (1:0).
В тот же день "Карабах” обошел "Аль-Ахли Дубай” с результатом 5:2.
Котировки БК Pinnacle
· Победа команды Гибралтара — 9.90
· Ничья — 5.54
· Победа "Карабаха” — 1.33
· ТБ 3.5 — 2.51
· ТМ 3.5 — 1.44
Статистика
· "Красные черти” выиграли три матча из пяти последних.
· "Карабах” победил ы четырех играх за тот же период времени.
· Последняя очная встреча закончилась победой "Карабаха”.
Прогноз
"Карабах” показывает отличную игру в последнее время. Приоритетной позицией для ставки в БК Pinnacle является победа футбольного клуба из Азербайджана с коэффициентом 1.33.