"Крисиума” — "Форталеза”: прогноз и ставки от БК Pinnacle (25.07.2024)

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сегодня, 17:13

"Крисиума”

"Тигры” на данный момент занимают 42-е место в Конфедерации бразильского футбола. Освежим в памяти результаты последних двух матчей сыгранных с их участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход будущей встречи с "Форталезой”. 17-го июля команда уступила один мяч "Коринтианс” (2:1).

20-го числа "Крисиума” проиграла "Фламенго” с результатом 2:1.

"Форталеза”

"Лев” на данный момент стоит на 18-м месте в рейтинге КБФ. Вспомним результаты последней пары матчей. 18-го числа команда обыграла "Виторию” со счетом 3:1.

С таким же результатом закончился матч с "Атлетико Гойаниенсе” которые и забили один гол.

Котировки БК Pinnacle

· Победа "Крисиумы” — 2.50

· Ничья — 3.22

· Победа "Форталезы” — 2.93

· Победа "Форталезы” с форой -1.5 — 1.12

· ТБ 3.5 — 4.10

· ТМ 3.5 — 1.18

Статистика

· У "Крисумы” за последние пять игр один триумф.

· "Форталеза” за тот же период времени победила четыре раз.

· Последняя очная встреча закончилась в пользу "Крисиумы”.

Прогноз

"Форталеза” на протяжении последних пяти игр держится уверенней своего соперника. Рекомендуем заключить пари в БК Pinnacle на победу "Льва” с коэффициентом 2.93