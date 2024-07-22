"Крисиума” — "Форталеза”: прогноз и ставки от БК Pinnacle (25.07.2024)

"Крисиума”
"Тигры” на данный момент занимают 42-е место в Конфедерации бразильского футбола. Освежим в памяти результаты последних двух матчей сыгранных с их участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход будущей встречи с "Форталезой”. 17-го июля команда уступила один мяч "Коринтианс” (2:1).
20-го числа "Крисиума” проиграла "Фламенго” с результатом 2:1.
"Форталеза”
"Лев” на данный момент стоит на 18-м месте в рейтинге КБФ. Вспомним результаты последней пары матчей. 18-го числа команда обыграла "Виторию” со счетом 3:1.
С таким же результатом закончился матч с "Атлетико Гойаниенсе” которые и забили один гол.
Котировки БК Pinnacle
· Победа "Крисиумы” — 2.50
· Ничья — 3.22
· Победа "Форталезы” — 2.93
· Победа "Форталезы” с форой -1.5 — 1.12
· ТБ 3.5 — 4.10
· ТМ 3.5 — 1.18
Статистика
· У "Крисумы” за последние пять игр один триумф.
· "Форталеза” за тот же период времени победила четыре раз.
· Последняя очная встреча закончилась в пользу "Крисиумы”.
Прогноз
"Форталеза” на протяжении последних пяти игр держится уверенней своего соперника. Рекомендуем заключить пари в БК Pinnacle на победу "Льва” с коэффициентом 2.93