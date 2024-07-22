"Легия” — "Карнарвон”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (25.07.2024)

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сегодня, 18:26

"Легия”

"Легионеры” на данный момент занимают 137-е место в рейтинге УЕФА . Вспомним результаты последней пары сыгранных матчей с их участием, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с уэльской командой. 12-го числа футбольный клуб обыграл "Видздев” с разницей в один мяч (2:1).

20-го числа "Легия” выиграла "Заглембе” с результатом 2:0.

"Карнарвон”

"Канарейки” на данный момент находятся на 414-м месте в рейтинге УЕФА . Освежим в памяти результаты последних двух матчей. 11-го числа команда обыграла "Крузейдерс” со счетом 2:0.

17-го июля встреча с той же командой закончилась поражением "Карнарвона” с результатом 3:2.

Котировки БК Pinnacle

· Победит "Легия” — 1.05

· Ничья — 13.00

· Победит "Карнарвон” — 32.00

· Победа "Легии” с форой -1.5 — 1.20

· ТБ 3.5 — 1.56

· ТМ 3.5 — 2.39

Статистика

· Польская команда победила в 8 из 10 последних матчах.

· Шотландский клуб получил на один триумф меньше.

· Очных встреч у команд еще не было.

Прогноз

Польская команда показывает неплохую игру в последнее время. Рекомендуем заключить пари в БК Pinnacle на победу "Легии” с коэффициентом 1.05.