"Ружомберок” — "Трабзонспор”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (25.07.2024)

"Ружомберок”
"Ружа” на данный момент стоит на 312-м месте в рейтинге УЕФА. Освежим в памяти результаты последних двух сыгранных поединков с их участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход предстоящей встречи с "Трабзонспором”. 11-го июля команда обыграла "Тобол” с разницей в три мяча (5:3).
Однако уже 18-го числа уступила один гол все тому же футбольному клубу.
"Трабзонспор”
"Бордово-синие” на данный момент занимают 123-е место в рейтинге УЕФА. Вспомним последнюю пару матчей с их участием.Десятого июля команда обыграла "Сегед” со счетом 2:1.
13-го числа встреча с "Железничаром Панчево” закончилась с результатом 3:1 в пользу Турции.
Котировки БК Pinnacle
· Победа Словацкой команды — 5.35
· Ничья — 4.25
· Победа турецкого клуба — 1.59
· Победа турецкого клуба с форой -1.5 — 1.01
· ТБ 3.5 — 2.61
· ТМ 3.5 — 1.41
Статистика
· "Ружомберок” за последние пять игр получил одну победу.
· "Трабзонспор” за тот же период времени четыре игры закончил триумфом.
· Очных встреч у команд еще не было.
Прогноз
"Трабзонспор” показывает неплохую серию игр. Рекомендуем заключить пари на победу турецкого клуба с коэффициентом 1.59 в БК Pinnacle.