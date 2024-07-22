"Ружомберок” — "Трабзонспор”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (25.07.2024)

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сегодня, 20:56

"Ружомберок”

"Ружа” на данный момент стоит на 312-м месте в рейтинге УЕФА . Освежим в памяти результаты последних двух сыгранных поединков с их участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход предстоящей встречи с "Трабзонспором”. 11-го июля команда обыграла "Тобол” с разницей в три мяча (5:3).

Однако уже 18-го числа уступила один гол все тому же футбольному клубу.

"Трабзонспор”

"Бордово-синие” на данный момент занимают 123-е место в рейтинге УЕФА . Вспомним последнюю пару матчей с их участием.Десятого июля команда обыграла "Сегед” со счетом 2:1.

13-го числа встреча с "Железничаром Панчево” закончилась с результатом 3:1 в пользу Турции.

Котировки БК Pinnacle

· Победа Словацкой команды — 5.35

· Ничья — 4.25

· Победа турецкого клуба — 1.59

· Победа турецкого клуба с форой -1.5 — 1.01

· ТБ 3.5 — 2.61

· ТМ 3.5 — 1.41

Статистика

· "Ружомберок” за последние пять игр получил одну победу.

· "Трабзонспор” за тот же период времени четыре игры закончил триумфом.

· Очных встреч у команд еще не было.

Прогноз

"Трабзонспор” показывает неплохую серию игр. Рекомендуем заключить пари на победу турецкого клуба с коэффициентом 1.59 в БК Pinnacle.