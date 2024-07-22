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«Спартак» шокировал публику, а «Химки» не реализовали два пенальти за тайм. Антигерои 1-го тура РПЛ

сегодня, 22:28
Деян Станкович
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Соболев Александр
Соболев Александр
Нападающий
Максименко Александр
Максименко Александр
Вратарь
Умяров Наиль
Умяров Наиль
Полузащитник

Состав со множеством знакомых фамилий.

Вратарь

Александр Максименко («Спартак»)

Вратарем быть трудно. Можно сделать два симпатичных сейва, но не стать героем матча. Максименко погубила самоуверенность. При счете 1:0 в пользу «Оренбурга» голкипер «Спартака» подарил сопернику гол и победу. Слева был открыт защитник Бабич, но голкипер выбрал сложный пас на Умярова в борьбу. Последовал перехват, «Оренбург» победил.

Защитники

Даниил Денисов («Спартак»)

Бедняга будет неделю ходить и оглядываться. Двадцатиоднолетний разрушитель из «Спартака» вышел в основе на правом фланге. В результате «Оренбургу» хватило банальных забросов вперёд, чтобы линия защиты «красно-белых» посыпалась. Денисов должен был следить за выпадами атаки соперника и Гюрлюком, но постоянно оказывался у соперников за спиной.

Илья Гапонов («Крылья Советов»)

Бывают такие матчи у защитников, когда они всего лишь декорации для голевых атак соперника. У Глушенкова, автора дубля у «Зенита», было 5 ударов по чужим воротам. Хотя Гапонов также пускал к воротам Кассьерру. Линия обороны «Крыльев Советов» не пожалела голкипера Ломаева. Ошибался не только Илья, но его недочёты здорово помогли «Зениту».

Сергей Брызгалов («Факел»)

Красная карточка полузащитника «Динамо» Фомина в матче против «Факела» — случайность. Жестко пошёл в отбор в центре поля, наступил сопернику на ногу. Удаление по делу, но это внесистемная грубость. А вот Брызгалов шёл на фолы, игроки «Факела» жёстко встречали «Динамо» в Москве. Квеквескири избежал второй жёлтой, а вот Сергей её получил в концовке.

Никита Каккоев («Пари НН»)

Левый центральный защитник нижегородцев провалился трижды за тайм, пропустили трижды. «Пари НН» выбрал высокую линию защиту без капитана Гоцука. И «Рубин» посчитал такой стиль соперника подарком. Сработали контратаки. Бедняга Каккоев двигался очень медленно. Никита не успевал возвращаться в защиту и страховать левого латераля Стаматова.

Даниил Хлусевич («Спартак»)

Двадцатилетний турок Гюрлюк орудовал на фланге Денисова, а опытный костариканец Марин бегал на другом краю поля. Его опекун Хлусевич терял позицию, не успевал за соперниками. В атаке тоже был бесполезен, хотя в обороне у «Оренбурга» справа играл Малых, которому 35 лет. Фланги «Спартака» остаются проблемными зонами. Впрочем, не только они.

Полузащитники

Ираклий Квеквескири («Факел»)

Тренер Черевченко спас «Факел» от игры в меньшинстве, когда снял капитана в перерыве. Ираклий заслужил две жёлтые карточки, но получил только одну. Ветеран допустил серию ошибок. Именно на его ногу наступил Фомин перед удалением, но по сумме ошибок Квеквескири заслужил и замену, и красную карточку. «Факел» сгорел 3:0 в первом тайме с Ираклием на поле.

Наиль Умяров («Спартак»)

Разумеется, не мог прочитать мысли Максименко и успеть к неудобной передаче. Наиль не виноват, что «Спартак» пропустил второй мяч. А вот отсутствие голов в ворота «Оренбурга» это результат бездействия Умярова. Станкович любит хавбеков в стиле Родри и Бускетса в центре поля. Наиль даже близко не подходит для такой роли. Умярову надо искать замену.

Антон Крачковский («Динамо» Махачкала)

На счету Крачковского уникальное достижение. Дважды нарушал правила в своей штрафной площади. Дважды соперник получал право на пенальти. И оба фола против Мирзова не привели к голам, поскольку игроки «Химок» попадали в каркас ворот. Крачковский после ухода из школы ЦСКА искал себя в «Кайрате» в Казахстане, а теперь запомнился с негативной стороны в РПЛ.

Нападающие

Александр Соболев («Спартак»)

Бонгонда не забил с идеальной позиции, а Медина напомнил о себе всего несколько раз. Но именно Соболеву тренер Станкович доверил игру на острие. У Александра один удар по воротам, один созданный момент для напарников. С браком в 40 % в передачах скромный результат не удивляет. Соболев словно мыслями уже в Санкт-Петербурге, «Оренбург» его остановил.

Александр Руденко («Химки»)

Великий Антон Заболотный сразу забил за «Химки», отличился в ворота ещё одного новичка – «Динамо» из Махачкалы. А Руденко мог принести победу. Но несколько раз неудачно пробил по воротам с игры, а затем не реализовал пенальти. Поскольку «Химки» могут весной воевать за выживание, то этот промах, хоть и сделан в июле, может в итоге им сильно навредить.

Главный тренер

Деян Станкович («Спартак»)

«Спартак» пока не подписал игроков, с которыми можно уверенно обыграть «Оренбург» Деограсии. Но и тренер Станкович не был готов к поединку. Увидели банальность, медлительность, неверно выбранную высоту линии обороны, слабую игру в опорной зоне, отсутствие фланговой поддержки и плохую завершающая фазу атак. Все грехи в исполнении футболистов записывают на совесть наставника. Станкович стал очередным тренером «Спартака», который стартовал с поражения. Заколдованное место, серба ждут сложнейшие испытания до конца лета.

Прикол тура. Два пенальти «Химок»

Руденко и Хосонов молодые, но уже довольно опытные футболисты. Ветеран Мирзов заработал для «Химок» два одиннадцатиметровых. Их реализация гарантировала победу вместо ничьей. Но форвард и хавбек пробили в каркас ворот. Редко увидишь два промаха с «точки» за тайм. Ещё реже речь о попаданиях в каркас ворот, а не сейвах голкипера.

Верность традициям. Оборона «Спартака»

Хоть Зидана пригласи – «Спартак» будет стоять на своем праве провалиться, когда было всё для вдумчивой подготовки к первому сопернику в новом сезоне. Станкович теперь понял, куда попал. Деян себе придумал, что футболисты достаточно самостоятельные и классные, чтобы начать чемпионат с четкого выездного матча. Вместо этого все обсуждают классическое поражение «Спартака» себе самому и сопернику.

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пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 23:03
после 1 тура у Спартака самая убогая игра.
даже Пари-НН и Крылья Советов не так безнадежны.
а так все без сенсаций.
этот сезон будет скучным, я имею ввиду про борьбу за чемпионство...
Ев17
Ев17
сегодня в 22:54
Спартак сыграл не очень, но есть одна команда, умеющая зарабатывать очки только на синтетике, запрети Оренбургу искусственный газон - и пропадёт команда
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