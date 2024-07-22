«Спартак» шокировал публику, а «Химки» не реализовали два пенальти за тайм. Антигерои 1-го тура РПЛ

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сегодня, 22:28

Состав со множеством знакомых фамилий.

Вратарь

Александр Максименко («Спартак»)

Вратарем быть трудно. Можно сделать два симпатичных сейва, но не стать героем матча. Максименко погубила самоуверенность. При счете 1:0 в пользу «Оренбурга» голкипер «Спартака» подарил сопернику гол и победу. Слева был открыт защитник Бабич, но голкипер выбрал сложный пас на Умярова в борьбу. Последовал перехват, «Оренбург» победил.

Защитники

Даниил Денисов («Спартак»)

Бедняга будет неделю ходить и оглядываться. Двадцатиоднолетний разрушитель из «Спартака» вышел в основе на правом фланге. В результате «Оренбургу» хватило банальных забросов вперёд, чтобы линия защиты «красно-белых» посыпалась. Денисов должен был следить за выпадами атаки соперника и Гюрлюком, но постоянно оказывался у соперников за спиной.

Илья Гапонов («Крылья Советов»)

Бывают такие матчи у защитников, когда они всего лишь декорации для голевых атак соперника. У Глушенкова, автора дубля у «Зенита», было 5 ударов по чужим воротам. Хотя Гапонов также пускал к воротам Кассьерру. Линия обороны «Крыльев Советов» не пожалела голкипера Ломаева. Ошибался не только Илья, но его недочёты здорово помогли «Зениту».

Сергей Брызгалов («Факел»)

Красная карточка полузащитника «Динамо» Фомина в матче против «Факела» — случайность. Жестко пошёл в отбор в центре поля, наступил сопернику на ногу. Удаление по делу, но это внесистемная грубость. А вот Брызгалов шёл на фолы, игроки «Факела» жёстко встречали «Динамо» в Москве. Квеквескири избежал второй жёлтой, а вот Сергей её получил в концовке.

Никита Каккоев («Пари НН»)

Левый центральный защитник нижегородцев провалился трижды за тайм, пропустили трижды. «Пари НН» выбрал высокую линию защиту без капитана Гоцука. И «Рубин» посчитал такой стиль соперника подарком. Сработали контратаки. Бедняга Каккоев двигался очень медленно. Никита не успевал возвращаться в защиту и страховать левого латераля Стаматова.

Даниил Хлусевич («Спартак»)

Двадцатилетний турок Гюрлюк орудовал на фланге Денисова, а опытный костариканец Марин бегал на другом краю поля. Его опекун Хлусевич терял позицию, не успевал за соперниками. В атаке тоже был бесполезен, хотя в обороне у «Оренбурга» справа играл Малых, которому 35 лет. Фланги «Спартака» остаются проблемными зонами. Впрочем, не только они.

Полузащитники

Ираклий Квеквескири («Факел»)

Тренер Черевченко спас «Факел» от игры в меньшинстве, когда снял капитана в перерыве. Ираклий заслужил две жёлтые карточки, но получил только одну. Ветеран допустил серию ошибок. Именно на его ногу наступил Фомин перед удалением, но по сумме ошибок Квеквескири заслужил и замену, и красную карточку. «Факел» сгорел 3:0 в первом тайме с Ираклием на поле.

Наиль Умяров («Спартак»)

Разумеется, не мог прочитать мысли Максименко и успеть к неудобной передаче. Наиль не виноват, что «Спартак» пропустил второй мяч. А вот отсутствие голов в ворота «Оренбурга» это результат бездействия Умярова. Станкович любит хавбеков в стиле Родри и Бускетса в центре поля. Наиль даже близко не подходит для такой роли. Умярову надо искать замену.

Антон Крачковский («Динамо» Махачкала)

На счету Крачковского уникальное достижение. Дважды нарушал правила в своей штрафной площади. Дважды соперник получал право на пенальти. И оба фола против Мирзова не привели к голам, поскольку игроки «Химок» попадали в каркас ворот. Крачковский после ухода из школы ЦСКА искал себя в «Кайрате» в Казахстане, а теперь запомнился с негативной стороны в РПЛ .

Нападающие

Александр Соболев («Спартак»)

Бонгонда не забил с идеальной позиции, а Медина напомнил о себе всего несколько раз. Но именно Соболеву тренер Станкович доверил игру на острие. У Александра один удар по воротам, один созданный момент для напарников. С браком в 40 % в передачах скромный результат не удивляет. Соболев словно мыслями уже в Санкт-Петербурге, «Оренбург» его остановил.

Александр Руденко («Химки»)

Великий Антон Заболотный сразу забил за «Химки», отличился в ворота ещё одного новичка – «Динамо» из Махачкалы. А Руденко мог принести победу. Но несколько раз неудачно пробил по воротам с игры, а затем не реализовал пенальти. Поскольку «Химки» могут весной воевать за выживание, то этот промах, хоть и сделан в июле, может в итоге им сильно навредить.

Главный тренер

Деян Станкович («Спартак»)

«Спартак» пока не подписал игроков, с которыми можно уверенно обыграть «Оренбург» Деограсии. Но и тренер Станкович не был готов к поединку. Увидели банальность, медлительность, неверно выбранную высоту линии обороны, слабую игру в опорной зоне, отсутствие фланговой поддержки и плохую завершающая фазу атак. Все грехи в исполнении футболистов записывают на совесть наставника. Станкович стал очередным тренером «Спартака», который стартовал с поражения. Заколдованное место, серба ждут сложнейшие испытания до конца лета.

Прикол тура. Два пенальти «Химок»

Руденко и Хосонов молодые, но уже довольно опытные футболисты. Ветеран Мирзов заработал для «Химок» два одиннадцатиметровых. Их реализация гарантировала победу вместо ничьей. Но форвард и хавбек пробили в каркас ворот. Редко увидишь два промаха с «точки» за тайм. Ещё реже речь о попаданиях в каркас ворот, а не сейвах голкипера.

Верность традициям. Оборона «Спартака»

Хоть Зидана пригласи – «Спартак» будет стоять на своем праве провалиться, когда было всё для вдумчивой подготовки к первому сопернику в новом сезоне. Станкович теперь понял, куда попал. Деян себе придумал, что футболисты достаточно самостоятельные и классные, чтобы начать чемпионат с четкого выездного матча. Вместо этого все обсуждают классическое поражение «Спартака» себе самому и сопернику.