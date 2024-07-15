Ямаль, Гакпо, Родри и несколько сюрпризов. Символическая сборная Евро-2024

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сегодня, 14:35

Собрали крутую заявку, достойные герои.

Сразу спойлер. В основе символической команды нет англичан. Статистику собрал Беллингем, но Джуд не проходит в тройку лучших хавбеков Евро-2024. Пикфорд, Стоунз, Сака и Райс тоже недоработали, чтобы оказаться в основе. Не игнорируем трудный выход Англии в финал, парочка их игроков есть в резерве. А в основе пять человек из Испании. Могло быть больше, у них командная победа с впечатляющими индивидуальными представлениями. Ниже 26 фамилий, и не всем достойным хватило места.

Вратарь

Гиорги Мамардашвили (Грузия) – главный спасатель

У Мамардашвили 30 сейвов на Евро. На второй строчке Вербругген, у голландца 17 спасений. Нелепо ставить Меньяна на первое место из-за процента «сухарей» и отраженных ударов. Мик не вывел сильную Францию с Салиба, Упамекано и Канте в финал. А вот Мамардашвили стал национальным героем скромной Грузии, спасая в Германии.

Резерв: Меньян (Франция), Пикфорд (Англия).

Защитники

Жюль Кунде (Франция) – настрой турнира

Только против Польши сыграл так себе. Во всех остальных поединках Кунде был среди лучших у крепкой Франции. У команды не пошла легкая игра, уступили Испании в полуфинале. Но забрались далеко, и надежная игра правого латераля – одна из причин. Немец Киммих и испанец Карвахаль – молодцы, но Кунде грызся за каждый мяч.

Пепе (Португалия) – вечный боец

На Евро-2024 увидели самого возрастного участника в истории – португальца Пепе, и самого молодого – Ямаля. Знаем, что защитник ошибался, когда уставал. Но если проанализировать работу Португалии в обороне, то Пепе в 41 год сыграл на уровне с крутым Диашем. Ветеран был круче многих молодых центральных защитников на Евро.

Яка Бийол (Словения) – спокойствие кубка

Турнир стал неудачным для «выскочек». Швейцария, Австрия или Турция не сыграли в полуфинале. Но для команды Словении выход в плей-офф стал историческим событием. Дркушич и Облак помогли Бийолу добраться до серии пенальти с Португалией. Там ждал крах надежд с сейвами Кошты, но экс-игрок ЦСКА здорово сыграл во всех матчах.

Марк Кукурелья (Испания) – молния Евро

Невилл сказал, что Кукурелья это причина, почему Испания провалится на Евро. После победного ассиста в финале Марк припомнил англичанину ту фразу. Кукурелья привык к критике в АПЛ , ведь за «Челси» не всегда играл здорово. Но весной набрал форму, вытеснил шикарного Гримальдо в запас. И теперь Марк покрасит волосы в честь победы.

Резерв: Киммих (Германия), Шер (Швейцария), Диаш (Португалия), Стоунз (Англия), Салиба (Франция), Кадиоглу (Турция).

Полузащитники

Родри (Испания) – стабильность кубка

Получил приз лучшему игроку турнира. Символизирует стабильность, гармоничность и слаженность сборной Испании. Многие даже не заметили, сколько черновой работы проделал Родри по пути к первому континентальному чемпионству. Хавбек «Манчестер Сити» почти не проигрывает. Новый Бускетс, только без симуляций.

Фабиан Руис (Испания) – откровение Евро

Руис провёл лучший турнир в жизни. Теперь может со спокойным сердцем выбирать себе новый клуб после ПСЖ . Или Луис Энрике понял, чем соотечественник может помочь парижанам в центре поля? В любом случае, настолько сильный футбол от Руиса стал откровением на Евро-2024. У Фабиана обводки, 2 гола и 2 ассиста.

Дани Ольмо (Испания) – джокер турнира

Без травмы Педри пришлось бы выходить на замену. Но Дани сыграл на решающем отрезке плей-офф и оказался ключевой фигурой. Именно Ольмо вынес мяч с линии ворот в финале против Англии. Именно у него гол плюс пас с немцами, а также мяч в ворота сборной Франции в полуфинале. Заслужил приглашение в команду Гвардиолы.

Резерв: Райс и Беллингем (Англия), Кроос (Германия), Канте (Франция).

Нападающие

Ламин Ямаль (Испания) – главный талант

В группе разминался, а в плей-офф отличался голевыми действиями во всех поединках. Его умный пас на друга Уильямса позволил Испании выйти вперед в финале. Ямаль забил сумасшедший мяч в ворота Франции. Побил рекорд Пеле, самый молодой финалист большого турнира. В 17 лет и 1 день Ламин стал чемпионом футбольной Европы.

Коди Гакпо (Нидерланды) – меткий снайпер

Грузин Микаутадзе – умница, но поставим в центр атаки представителя Нидерландов. Крепкая команда не выжала максимум. Куман оказался недостаточно тонким наставником, чтобы перехитрить Саутгейта. А вот Гакпо, формально будучи крайним форвардом, сыграл на острие лучше многих «девяток». У Коди 3 гола и 1 ассист.

Джамал Мусиала (Германия) – умница Евро

Вирц и Мусиала поддержали Гюндогана и Крооса, провели классный турнир. Не прошли Испанию, зато вылетели только от чемпионов. Знаем, что классно сыграл Уильямс из сборной Испании, но выделим Джамала. Команда Германии была организована чуть хуже, чем будущие короли. Но Мусиала сделал всё, чтобы хозяевам не было стыдно.

Резерв: Уильямс (Испания), Гюлер (Турция), Микаутадзе (Грузия).

Главный тренер

Луис де ла Фуэнте (Испания) — Маэстро

Сохранил позиции, поскольку после группового этапа тоже выделяли именно испанца. Тогда были на пике формы Рангник и Саньоль, но дальше их сборные вылетели, а Испания победила. Де ла Фуэнте доказал, что не является «копией» Луиса Энрике. Тезка тренера ПСЖ создал свою команду, которая справедливо получила положительные отзывы и понравилась публике. Испанцы стали чемпионами Европы впервые за 12 лет, это четвертый рекордный кубок для «Красной фурии».

Лучшая команда. Испания

Логичная победа. Состав с Ямалем и Родри вчистую проиграет заявке Дель Боске, где были Касильяс, Пике, Пуйоль, Рамос, Хави, Бускетс, Иньеста и Вилья. Но из-за этого победа де ла Фуэнте даже ценнее. Испания переиграла Хорватию, Италию, Германию, Францию и Англию. Убрали с пути победителя и финалиста Евро-2020. Шикарная работа во всех фазах игры. Благодарим испанцев, что украсили непростой для просмотра и не самый зрелищный турнир. К ним нет вопросов, прошли невероятно сложный путь. Лишь раз добрались до овертайма с немцами, но ни разу не били пенальти, только чистые победы. Саутгейт прав, Испания – лучшая команда Евро-2024.