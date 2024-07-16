УЕФА представил символическую сборную прошедшего Евро

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вчера, 15:47

УЕФА опубликовал символическую сборную чемпионата Европы 2024 года. Игроков выбирали технические наблюдатели организации, которые присутствовали на каждом матче. В их число входили: Фабио Капелло, Йоан Лупеску, Майкл О'Нил, Дэвид Мойес, Алёша Асанович, Рафаэль Бенитес, Аврам Грант, Паки Боннер, Франк де Бур, Оле Гуннар Сульшер, Айтор Каранка и Жан-Франсуа Домерг.

Вратарь: (Франция).

Защитники: (Англия), (Франция), (Швейцария), (Испания).

Полузащитники: (Испания), (Испания), (Испания).

Нападающие: (Испания), (Германия), (Испания).

Напомним, сборная Испании выиграла чемпионат Европы.