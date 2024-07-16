Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСимволические сборныеЕвро-2024

УЕФА представил символическую сборную прошедшего Евро

вчера, 15:47

УЕФА опубликовал символическую сборную чемпионата Европы 2024 года. Игроков выбирали технические наблюдатели организации, которые присутствовали на каждом матче. В их число входили: Фабио Капелло, Йоан Лупеску, Майкл О'Нил, Дэвид Мойес, Алёша Асанович, Рафаэль Бенитес, Аврам Грант, Паки Боннер, Франк де Бур, Оле Гуннар Сульшер, Айтор Каранка и Жан-Франсуа Домерг.

Вратарь: Мик Меньян (Франция).

Защитники: Кайл Уокер (Англия), Вильям Салиба (Франция), Мануэль Аканджи (Швейцария), Марк Кукурелья (Испания).

Полузащитники: Родри (Испания), Даниэль Ольмо (Испания), Фабиан Руис (Испания).

Нападающие: Ламин Ямаль (Испания), Джамал Мусиала (Германия), Николас Уильямс (Испания).

УЕФА представил символическую сборную прошедшего Евро

Напомним, сборная Испании выиграла чемпионат Европы.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Ямаль, Гакпо, Родри и несколько сюрпризов. Символическая сборная Евро-2024
15 июляВадим Багров в блоге Символические сборные туров и сезоновКомментарии5
L’Equipe объявил символическую сборную группового этапа Евро-2024
28 июня
Кроос и Канте вместе с футбольными талантами. Неожиданная сборная группового этапа Евро-2024
27 июняВадим Багров в блоге Символические сборные туров и сезоновКомментарии8
Двадцать пятая команда чемпионата Европы. Де Йонг, Магуайр и Гави в самой обидной сборной турнира
13 июняВадим Багров в блоге Символические антисборныеКомментарии2
ОфициальноУЕФА объявил символическую сборную сезона в Лиге чемпионов
03 июня
Винисиус против Беллингема и невероятный Хуммельс. Главные футболисты Лиги чемпионов 2023/24
03 июняВадим Багров в блоге Символические сборные туров и сезоновКомментарии2
Сортировать
Все комментарии
azkan
azkan ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 23:33
Провалились все звезды которых выпускали играть.
Но были и те которых держали на скамейке и не давали играть. Увы! Теперь уж не узнаем, как они сыграли бы..
Знатог
Знатог ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 21:48
Патамушта он крутой.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 21:25
Всё правильно,идеальный состав.Жалко Карвахаля,он должен быть в этом списке тоже.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 19:40
Уокер тут что забыл?
Roger Young
Roger Young
вчера в 18:41
Не пойму, выбирали по принципу толерантности?
STVA 1
STVA 1 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 17:48
Наверное Вы правы!
kazakoff
kazakoff
вчера в 17:29
Сколько людей столько и мнений, поэтому каждый может быть не согласен с УЕФА
Как по мне, то Мамардашвили в воротах
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 17:20
Какой там Меньян ?! Лучше Пикфорда никто в рамке не был!
Вместо Мусиалы, Вирца бы воткнуть...
shlomo2
shlomo2
вчера в 16:42
Что там Меньян и Уолкер забыли - не понятно..... вратарь точно португальский, который даже рекорд поставил в пенках, а Уолкер все последние матчи больше на газоне от травм провалялся. Карвахаля того же на Золотой мяч (которого он, конечно, не получит) сватают, а в символическую сборную не попал, парадокс....

Мамардашвили/Симон вместо Майка
Ляпорт/Стоунз вместо Аканджи
Карвахаль вместо Уокера
Гакпо вместо Мусиала
Байкал-38
Байкал-38 ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 16:23
Лучшие из худших!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:22, ред.
Очень сложно выбирать лучших когда яркий чемпионат и много ярких футболистов проявивших себя.
А ещё сложнее когда минувший чемпионат был наверное самый худший за всю историю Евро.
Провалились все звёзды, от которых ждали многое.
Как сделать выбор в такой ситуации?
Всё просто, 60-70% победителей и пару тройку из других сборных.
Тут как говориться " такой футбол нам не нужен".
амурец
амурец
вчера в 16:19
Спорно
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:52
Вроде всё по делу в этом списке
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 