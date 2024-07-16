УЕФА представил символическую сборную прошедшего Евро

УЕФА опубликовал символическую сборную чемпионата Европы 2024 года. Игроков выбирали технические наблюдатели организации, которые присутствовали на каждом матче. В их число входили: Фабио Капелло, Йоан Лупеску, Майкл О'Нил, Дэвид Мойес, Алёша Асанович, Рафаэль Бенитес, Аврам Грант, Паки Боннер, Франк де Бур, Оле Гуннар Сульшер, Айтор Каранка и Жан-Франсуа Домерг.
Вратарь: Мик Меньян (Франция).
Защитники: Кайл Уокер (Англия), Вильям Салиба (Франция), Мануэль Аканджи (Швейцария), Марк Кукурелья (Испания).
Полузащитники: Родри (Испания), Даниэль Ольмо (Испания), Фабиан Руис (Испания).
Нападающие: Ламин Ямаль (Испания), Джамал Мусиала (Германия), Николас Уильямс (Испания).
Напомним, сборная Испании выиграла чемпионат Европы.
Мамардашвили/Симон вместо Майка
Ляпорт/Стоунз вместо Аканджи
Карвахаль вместо Уокера
Гакпо вместо Мусиала
Мамардашвили/Симон вместо Майка
Ляпорт/Стоунз вместо Аканджи
Карвахаль вместо Уокера
Гакпо вместо Мусиала