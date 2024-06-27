Кроос и Канте вместе с футбольными талантами. Неожиданная сборная группового этапа Евро-2024

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вчера, 15:07

В составе футболисты, поигравшие в РПЛ .

Кто мог подумать, что в символической сборной группового этапа будут словенцы, австрийцы и грузины, но не окажется в основе французов и англичан? Но это оценки по игре, а не по звездности. Многие сборные недобрали, ведь только одна команда выиграла все матчи. Плей-офф будет безумно сложным, а пока подводим актуальные итоги по результатам трех сыгранных туров. Ведь есть кого похвалить и выделить.

Вратарь

Гиорги Мамардашвили (Грузия) – спасатель

Лучший игрок Евро-2020 Доннарумма помогал Италии в «группе смерти» на новом турнире, тоже герой. Но Мамардашвили сделал 21 сэйв в «группе жизни». Гиорги впечатлил невероятными прыжками и спасениями. Для Мамардашвили турнир складывается сказочно, голкипер «Валенсии» может пойти на серьезное повышение по итогам Евро-2024.

Резерв: Джанлуиджи Доннарумма (Италия), Унаи Симон (Испания).

Защитники

Йозуа Киммих (Германия) – безупречность

Можно похвалить более скромных ребят из сборных среднего уровня. Но легендарный Киммих доказал свой высочайший класс. Полузащитник «Баварии» вспомнил молодость и располагается на правом фланге обороны Германии. Йозуа отдал одну голевую передачу, браковал всего 7 % пасов, при этом отбирая и перехватывая мячи.

Робин Ле Норман (Испания) – спокойствие

Было бы странно не поставить в оборону человека из единственной сборной, которая не пропускала на Евро. Отмечаем итальянцев Бастони и Калафьори, португальцев Диаша и Пепе. Но именно Ле Норман сыграл на ноль в матчах, когда де ла Фуэнте доверял ему игровое время. Против Албании Робин вышел на замену, но сыграл спокойно.

Яка Бийол (Словения) – буйвол кубка

Защитник сборной Словении заслужит внимание скаутов. Провел сильный групповой этап. Группа ему попалась не самая увлекательная, но работы хватало. Бийол вместе с Дркушичем понравились, упростили голкиперу Облаку жизнь. Яка совершал по 3 отбора и 2 перехвата за игру. После таких матчей защитник «Удинезе» пойдет на повышение.

Марк Кукурелья (Испания) – молния

Испанцы быстро решили вопрос выхода из группы, так что тренер обкатал на фланге также Гримальдо. Но о многом говорит сам факт, что Кукурелья изначально выиграл конкуренцию у латераля «Байера». Марк прекрасно сыграл против Хорватии. Здорово смотрелся с Италией, будучи одним из лучших на поле. Доминировал на фланге.

Резерв: Дркушич (Словения), Пепе, Диаш (оба из Португалии), Калафьори и Бастони (оба из Италии), Карничник (Словения), Миттельштедт (Германия).

Полузащитники

Тони Кроос (Германия) – лучшие пасы

Легенда, ни убавить, ни прибавить. Жаль, что в 34 года выбирает семью, а не продолжение карьеры. Жаль для фанатов футбола, но не для родных и самого Крооса. Тони доигрывает последние поединки. И делает это шикарно. У него невероятно много умных передач, он руководит игрой Германии. Команда ожила с Кроосом и Гюндоганом.

Нголо Канте (Франция) – двужильность

Впечатлил даже товарищей по сборной Франции. В 33 года Канте невероятно хорош во всех фазах игры. Если бы не Рабьо и его крепкий напарник, то у вице-чемпионов мира могли быть проблемы с выходом в плей-офф. Франция не заняла первую строчку в группе, но это не вина Канте. Нголо впечатлил. Хавбек не потерял форму в Саудовской Аравии.

Фабиан Руис (Испания) – надёжность

Обычно у Испании из хавбеков хвалили Родри. Но Фабиан Руис из ПСЖ , где у него случались разные матчи по качеству, собрался в интересах родины. Руис первый по среднем оценкам на Евро-2024. Центральный полузащитник «Красной фурии» забил гол, сделал ассист, почти не терял мяч и помогал Родри и Педри работать в фазе обороны.

Марсель Забитцер (Австрия) – заводила

Отмечаем победу Австрии в группе с Францией и Нидерландами. Успех командный, но парочка ярких героев имеется. Рангник настроил футболиста «Боруссии» Дортмунд на правильный лад. Марсель – настоящий лидер Австрии без травмированного Алабы. О его талантах все знают, умеет и включиться в атаку, и агрессивно сыграть в центре.

Резерв: Де Брюйне (Бельгия), Бруну Фернандеш, Бернарду Силва (оба – Португалия).

Нападающие

Джамал Мусиала (Германия) – чистый талант

Снайперы пока не порадовали – Кейн, Мбаппе и Роналду отличились двумя голами на троих. Поэтому отменим инсайда сборной Германии. Мусиала много работал в штрафной площади, ведь у Хаверца не всегда хорошо получается роль «ложной девятки». Забил дважды, хотя не получал шикарные моменты, как тот же Ромелу Лукаку.

Жорж Микаутадзе (Грузия) – лучший снайпер

Грузинский нападающий создал 4 гола на турнире. Забил 3 мяча, стал лидером гонки снайперов. Персональные рекорды на этом Евро не побьют, ведь у Платини был турнир с 9 забитыми мячами. Но ещё один гражданин Франции – Жорж родился в стране, куда из Грузии переехали родители, стал героем группового этапа. Так держать, Микаутадзе!

Резерв: Фюллькруг (Германия), Мбаппе (Франция), Коди Гакпо (Нидерланды).

Главный тренер

Луис де ла Фуэнте (Испания)

Хвалим Рангника, хвалим Саньоля. Молодцы, сборные Австрии и Грузии вышли из непростых групп. Но Ральф и Вилли скорее заложили стилистические основы, а дальше футболисты действовали по методике. У де ла Фуэнте всё сложнее, Луис ради разгрома Хорватии впервые за сотню матчей выключил игру Испании первым номером. Потом круто спланировал поединок против Италии – выиграли 1:0 по счету и 9:1 по точным ударам. В последнем туре Испания обыграла Албанию, то есть стала единственной сборной, которая выиграла три поединка, ещё и без пропущенных мячей. Шикарная тренерская и командная работа «Красной фурии». А прямо по их курсу – сборная Грузии.