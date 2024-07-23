"Дюделанж” — "Хеккен”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle. (25.07.2024)

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вчера, 15:45

"Дюделанж”

На данный момент в рейтинге УЕФА команда занимает 141-е место. Освежим в памяти результаты последних двух сыгранных матчей с их участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход матча с "Хеккен”. 11-го числа команда выиграла "Атлетик Эскальдес” с разницей в один мяч (1:0).

18-го июля "Дюделанж” выиграл все ту же команду со счетом 2:0.

"Хеккен”

"Осы” в рейтинге УЕФА на данный момент расположились на 275-м месте. Вспомним последнюю пару сыгранных поединков с их участием. 14-го числа команда уступила два мяча "Эльфсборгу” 3:5.

20-го июля встреча с "Вернаму” завершилась вничью (2:2).

Котировки БК Pinnacle

· Победит "Дюделанж” — 6.92

· Ничья — 4.85

· Победит "Хеккен” — 1.40

· ТБ 3.5 — 2.41

· ТМ 3.5 — 1.55

Статистика

· "Дюделанж” выиграл четыре матча из пяти последних.

· "Хеккен” за тот же период времени победил в двух поединках.

· Очных встреч у команд еще не было.

Прогноз

"Дюделанж” ведет неплохую серию игр из которых последние три закончились триумфом. Приоритетной позицией для ставки в БК Pinnacle является победа команды Люксембурга с коэффициентом 6.92.