"Палмейрас” — "Витория”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (28.07.2024)

"Палмейрас”
"Поросята” на данный момент располагаются на первом месте в в рейтинге КОНМЕБОЛ. Освежим в памяти результаты последних двух матчей сыгранных с их участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход в будущей встречи с "Виторией”. 21-го числа команда обыграла "Крузейро” со счетом 2:0.
25-го июля "Палмейрас” уступили "Флуминенсе” один мяч (1:0).
"Витория”
"Львы Барра” в рейтинге КОНМЕБОЛ занимают 29-е место. Вспомним последнюю пару поединков проведенных с их участием. 21-го числа команда уступила два мяча "Гремио” (2:0).
25-го числа "Фламенго” победили с результатом (2:1).
Котировки БК Pinnacle
· Победа "Палмейрас” — 1.36
· Ничья — 5.00
· Победа "Витории” — 8.60
· Победа "Палмейрас” с форой -1.5 — 2.04
· ТБ 3.5 — 2.76
· ТМ 3.5 — 1.37
Статистика
· "Палмейрас” победили в трех матчах из последних пяти.
· "Витория” за тот же период времени победила в одном поединке.
· Последняя очная встреча закончилась в пользу "Палмейрас”.
Прогноз
"Поросята” показывают неплохую игру на протяжении последних матчей. Рекомендуем сделать ставку в БК Pinnacle на победу "Палмейрас” с коэффициентом 1.36.