"Палмейрас” — "Витория”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (28.07.2024)

1721984090

сегодня, 11:54

"Палмейрас”

"Поросята” на данный момент располагаются на первом месте в в рейтинге КОНМЕБОЛ . Освежим в памяти результаты последних двух матчей сыгранных с их участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход в будущей встречи с "Виторией”. 21-го числа команда обыграла "Крузейро” со счетом 2:0.

25-го июля "Палмейрас” уступили "Флуминенсе” один мяч (1:0).

"Витория”

"Львы Барра” в рейтинге КОНМЕБОЛ занимают 29-е место. Вспомним последнюю пару поединков проведенных с их участием. 21-го числа команда уступила два мяча "Гремио” (2:0).

25-го числа "Фламенго” победили с результатом (2:1).

Котировки БК Pinnacle

· Победа "Палмейрас” — 1.36

· Ничья — 5.00

· Победа "Витории” — 8.60

· Победа "Палмейрас” с форой -1.5 — 2.04

· ТБ 3.5 — 2.76

· ТМ 3.5 — 1.37

Статистика

· "Палмейрас” победили в трех матчах из последних пяти.

· "Витория” за тот же период времени победила в одном поединке.

· Последняя очная встреча закончилась в пользу "Палмейрас”.

Прогноз

"Поросята” показывают неплохую игру на протяжении последних матчей. Рекомендуем сделать ставку в БК Pinnacle на победу "Палмейрас” с коэффициентом 1.36.