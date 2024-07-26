"Форталеза” — "Сан-Паулу”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (28.07.2024)

"Форталеза”
"Лев” на данный момент занимает 18-е место в рейтинге Конфедерации бразильского футбола. Освежим в памяти результаты двух крайних матчей сыгранных с его участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход будущего поединка с "Сан-Паулу”. 22-го числа команда обыграла "Атлетико Гойаниенсе” с результатом 3:1.
25-го июля встреча с "Крисиумой” закончилась вничью (1:1).
"Сан-Паулу”
"Трехцветные” располагаются на седьмом месте в рейтинге КБФ. Вспомним последнюю пару сыгранных матчей с их участием. 22-го числа встреча с "Жувентуде” закончилась вничью (0:0).
25-го числа результатом поединка с "Ботафого” стала ничья со счетом 2:2.
Котировка БК Pinnacle
· Победит "Форталеза” — 2.25
· Ничья — 3.26
· Победит "Сан-Паулу” — 3.35
· Победа "Форталезы” с форой -1.5 — 4.33
· ТБ 3.5 — 4.15
· ТМ 3.5 — 1.17
Статистика
· "Форталеза” победила в четырех матчах из пяти последних.
· "Сан-Паулу” за тот же период времени победили в двух поединках.
· Последняя очная встреча закончилась в пользу "Форталезы”.
Прогноз
У "Льва” серия игр выходит лучше чем у "Сан-Паулу”. Рекомендуем заключить пари на победу "Форталезы” в БК Pinnacle с коэффициентом 2.25.