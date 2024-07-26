"Форталеза” — "Сан-Паулу”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (28.07.2024)

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сегодня, 14:11

"Форталеза”

"Лев” на данный момент занимает 18-е место в рейтинге Конфедерации бразильского футбола. Освежим в памяти результаты двух крайних матчей сыгранных с его участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход будущего поединка с "Сан-Паулу”. 22-го числа команда обыграла "Атлетико Гойаниенсе” с результатом 3:1.

25-го июля встреча с "Крисиумой” закончилась вничью (1:1).

"Сан-Паулу”

"Трехцветные” располагаются на седьмом месте в рейтинге КБФ. Вспомним последнюю пару сыгранных матчей с их участием. 22-го числа встреча с "Жувентуде” закончилась вничью (0:0).

25-го числа результатом поединка с "Ботафого” стала ничья со счетом 2:2.

Котировка БК Pinnacle

· Победит "Форталеза” — 2.25

· Ничья — 3.26

· Победит "Сан-Паулу” — 3.35

· Победа "Форталезы” с форой -1.5 — 4.33

· ТБ 3.5 — 4.15

· ТМ 3.5 — 1.17

Статистика

· "Форталеза” победила в четырех матчах из пяти последних.

· "Сан-Паулу” за тот же период времени победили в двух поединках.

· Последняя очная встреча закончилась в пользу "Форталезы”.

Прогноз

У "Льва” серия игр выходит лучше чем у "Сан-Паулу”. Рекомендуем заключить пари на победу "Форталезы” в БК Pinnacle с коэффициентом 2.25.