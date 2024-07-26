"Спорт Ресифи” — "Понте-Прета”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (28.07.2024)

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вчера, 23:25

"Спорт Ресифи”

"Лев” на данный момент занимает 21-е место в рейтинге Конфедерации бразильского футбола. Освежим в памяти результаты последних двух матчей сыгранных с его участием, чтобы спрогнозировать возможный итог будущей встречи с "Понте-Претой”. 13-го числа встреча с "Америкой МГ” закончилась вничью с результатом 1:1.

24-го июля результатом поединка с "Шапекоэнсе” стала ничья (1:1).

"Понте-Прета”

"Макака” на данный момент занимает 24-е место в рейтинге Конфедерации бразильского футбола. Вспомним последнюю пару поединков сыгранных с ее участием. 21-го июля команда уступила один мяч "Пайсанду” (1:0).

24-го числа "Понте-Прета” обыграли "Вила Нову” с результатом 2:0.

Котировки БК Pinnacle

· Победа "Спорт Ресифи” — 1.71

· Ничья — 3.64

· Победа "Понте-Преты” — 4.89

· Победит "Спорт Ресифи” с форой -1.5 — 2.94

· ТБ 3.5 — 3.65

· ТМ 3.5 — 1.22

Статистика

· "Спорт Ресифи” выиграл в одном матче из последних пяти.

· "Понте-Прета” за тот же период времени выиграли дважды.

· Последняя очная встреча закончилась вничью.

Прогноз

"Спорт Ресифи” показывает неплохую игру. Рекомендуем заключить пари на его победу с коэффициентом 1.71 в БК Pinnacle.