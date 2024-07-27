"Гремио” — "Васко да Гама”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (29.07.2024)

"Гремио”
"Мушкетеры” на данный момент занимают четвертое место в рейтинге Конфедерации бразильского футбола. Освежим в памяти результаты последних двух поединков сыгранных с их участием, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с "Васко да Гамой”. 21-го июля команда обыграла "Виторию” с результатом 2:0.
26-го числа встреча с "Коринтианс” закончилась вничью (2:2).
"Васко да Гама”
"Экспресс победы” на данный момент располагается на 19-м месте в рейтинге КБФ. Вспомним последнюю пару матчей сыгранных с его участием. 18-го числа команда обыграла "Атлетико Гойаниенсе” с результатом 1:0.
21-го июля "Васко да Гама уступили два мяча "Атлетико Минейро” (0:2).
Котировки БК Pinnacle
· Победа "Гремио” — 2.06
· Ничья — 3.44
· Победит "Васко да Гама” — 3.63
· Победит "Гремио” с форой -1.5 — 3.74
· ТБ 3.5 — 3.64
· ТМ 3.5 — 1.22
Статистика
· «Гремио» победили в двух матчах из последних пяти.
· "Васко да Гама” за тот же период времени получила четыре триумфа.
· Последняя очная встреча закончилась в пользу клуба "Васко да Гама”.
Прогноз
"Экспресс победы” показывает отличную серию игр. Рекомендуем заключить пари в БК Pinnacle на победу ФК "Васко да Гама” с коэффициентом 3.63.