"Гремио” — "Васко да Гама”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (29.07.2024)

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сегодня, 10:10

"Гремио”

"Мушкетеры” на данный момент занимают четвертое место в рейтинге Конфедерации бразильского футбола. Освежим в памяти результаты последних двух поединков сыгранных с их участием, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с "Васко да Гамой”. 21-го июля команда обыграла "Виторию” с результатом 2:0.

26-го числа встреча с "Коринтианс” закончилась вничью (2:2).

"Васко да Гама”

"Экспресс победы” на данный момент располагается на 19-м месте в рейтинге КБФ. Вспомним последнюю пару матчей сыгранных с его участием. 18-го числа команда обыграла "Атлетико Гойаниенсе” с результатом 1:0.

21-го июля "Васко да Гама уступили два мяча "Атлетико Минейро” (0:2).

Котировки БК Pinnacle

· Победа "Гремио” — 2.06

· Ничья — 3.44

· Победит "Васко да Гама” — 3.63

· Победит "Гремио” с форой -1.5 — 3.74

· ТБ 3.5 — 3.64

· ТМ 3.5 — 1.22

Статистика

· «Гремио» победили в двух матчах из последних пяти.

· "Васко да Гама” за тот же период времени получила четыре триумфа.

· Последняя очная встреча закончилась в пользу клуба "Васко да Гама”.

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