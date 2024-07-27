"Регатас” — "Сантос”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (29.07.2024)

"Регатас”
"КРБ” на данный момент занимает 31-е место в рейтинге Конфедерации бразильского футбола. Освежим в памяти результаты последних двух матчей сыгранных с его участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход будущего поединка с "Сантос”. 20-го числа команда обыграла "Итуано” с результатом 1:0.
26-го июля встреча с "Гояс” закончилась вничью (1:1).
"Сантос”
"Рыбы” в рейтинге Конфедерации бразильского футбола занимают шестое место. Вспомним результаты последней пары поединков сыгранных с их участием. 19-го июля встреча с "Вилой Нова” закончилась вничью (1:1).
23-го числа команда обыграла "Коритибу” с результатом 4:0.
Котировки БК Pinnacle
· Победа "Регатас” — 3.01
· Ничья — 3.15
· Победит "Сантос” — 2.41
· Победит "Сантос” с форой -1.5 — 1.07
· ТБ 3.5 — 4.25
· ТМ 3.5 — 1.17
Статистика
· "Регатас” победили в трех матчах из последних пяти.
· "Сантос” за тот же период времени получили четыре триумфа.
· Очных встреч у команд еще не было.
Прогноз
"Рыбы” показывают отличную игру в последнее время. Рекомендуем заключить пари в БК Pinnacle на победу клуба "Сантос” с коэффициентом 2.41.