"Регатас” — "Сантос”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (29.07.2024)

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сегодня, 12:46

"Регатас”

"КРБ” на данный момент занимает 31-е место в рейтинге Конфедерации бразильского футбола. Освежим в памяти результаты последних двух матчей сыгранных с его участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход будущего поединка с "Сантос”. 20-го числа команда обыграла "Итуано” с результатом 1:0.

26-го июля встреча с "Гояс” закончилась вничью (1:1).

"Сантос”

"Рыбы” в рейтинге Конфедерации бразильского футбола занимают шестое место. Вспомним результаты последней пары поединков сыгранных с их участием. 19-го июля встреча с "Вилой Нова” закончилась вничью (1:1).

23-го числа команда обыграла "Коритибу” с результатом 4:0.

Котировки БК Pinnacle

· Победа "Регатас” — 3.01

· Ничья — 3.15

· Победит "Сантос” — 2.41

· Победит "Сантос” с форой -1.5 — 1.07

· ТБ 3.5 — 4.25

· ТМ 3.5 — 1.17

Статистика

· "Регатас” победили в трех матчах из последних пяти.

· "Сантос” за тот же период времени получили четыре триумфа.

· Очных встреч у команд еще не было.

Прогноз

"Рыбы” показывают отличную игру в последнее время. Рекомендуем заключить пари в БК Pinnacle на победу клуба "Сантос” с коэффициентом 2.41.