"Дечич” — "Динамо Батуми”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (30.07.2024)

"Дечич”
"Синие” на данный момент занимают 377-е место в рейтинге УЕФА. Освежим в памяти результаты последних двух поединков сыгранных с их участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход будущей встречи с "Динамо Батуми”. 16-го числа встреча с "Нью-Сейнтс” завершилась вничью (1:1).
24-го июля команда обыграла своего будущего соперника с результатом 2:0.
"Динамо Батуми”
"Пираты” на данный момент занимают 213-е место в рейтинге УЕФА. Вспомним последнюю пару матчей сыгранных с их участием. 17-го числа команда обыграла "Лудогорец” с результатом 1:0.
24-го июля "Динамо Батуми” проиграли своему будущему сопернику со счетом 2:0.
Котировки БК Pinnacle
· Победит "Дечич” — 4.27
· Ничья — 3.64
· Победит "Динамо Батуми” — 1.80
· Победит грузинская команда с форой -1.5 — 1.02
· ТБ 3.5 — 3.20
· ТМ 3.5 — 1.28
Статистика
· "Дечич” выиграли в одном матче из последних пяти.
· "Динамо Батуми” за тот же период времени получили два триумфа.
· Последняя очная встреча закончилась в пользу черногорской команды.
Прогноз
Поскольку последняя встреча была неделю назад рекомендуем сделать ставку в БК Pinnacle на победу команды "Дечич” с коэффициентом 4.27.