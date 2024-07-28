"Дечич” — "Динамо Батуми”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (30.07.2024)

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28 июля 2024, 21:38

"Дечич”

"Синие” на данный момент занимают 377-е место в рейтинге УЕФА . Освежим в памяти результаты последних двух поединков сыгранных с их участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход будущей встречи с "Динамо Батуми”. 16-го числа встреча с "Нью-Сейнтс” завершилась вничью (1:1).

24-го июля команда обыграла своего будущего соперника с результатом 2:0.

"Динамо Батуми”

"Пираты” на данный момент занимают 213-е место в рейтинге УЕФА . Вспомним последнюю пару матчей сыгранных с их участием. 17-го числа команда обыграла "Лудогорец” с результатом 1:0.

24-го июля "Динамо Батуми” проиграли своему будущему сопернику со счетом 2:0.

Котировки БК Pinnacle

· Победит "Дечич” — 4.27

· Ничья — 3.64

· Победит "Динамо Батуми” — 1.80

· Победит грузинская команда с форой -1.5 — 1.02

· ТБ 3.5 — 3.20

· ТМ 3.5 — 1.28

Статистика

· "Дечич” выиграли в одном матче из последних пяти.

· "Динамо Батуми” за тот же период времени получили два триумфа.

· Последняя очная встреча закончилась в пользу черногорской команды.

Прогноз

Поскольку последняя встреча была неделю назад рекомендуем сделать ставку в БК Pinnacle на победу команды "Дечич” с коэффициентом 4.27.