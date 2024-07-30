"Трабзонспор” — "Ружомберок”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (01.08.2024)

1722335606

вчера, 13:33

"Трабзонспор”

"Бордово-синие” на данный момент располагаются на 123-м месте в рейтинге УЕФА . Освежим в памяти результаты последней пары матчей сыгранных с их участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход будущей встречи с "Ружомберок”. 13-го июля команда обыграла "Железничар Панчево” с результатом 3:1.

25-го числа "Трабзонспор” выиграл своего будущего соперника со счетом 2:0.

"Ружомберок”

"Ружа” на данный момент занимает 309-е место в рейтинге УЕФА . Вспомним результаты последних двух матчей сыгранных с ее участием. 25-го июля команда уступила два мяча своему будущему сопернику (0:2).

28-го числа встреча с клубом "Баньска-Бистрица” закончилась вничью (1:1).

Котировки БК Pinnacle

· Победит "Трабзонспор” — 1.28

· Ничья — 6.00

· Победит "Ружомберок” — 7.50

· Победит "Трабзонспор” с форой -1.5 — 1.75

· ТБ 3.5 — 2.25

· ТМ 3.5 — 1.65

Статистика

· "Трабзонспор” выиграли в четырех матчах из пяти последних.

· "Ружомберок” за тот же период времени получили один триумф.

· Последняя очная встреча закончилась в пользу турецкой команды.

Прогноз

Поскольку последняя очная встреча была недавно рекомендуем сделать ставку на "Трабзонспор” с коэффициентом 1.28 в БК Pinnacle.