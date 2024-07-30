"Трабзонспор” — "Ружомберок”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (01.08.2024)

"Трабзонспор”
"Бордово-синие” на данный момент располагаются на 123-м месте в рейтинге УЕФА. Освежим в памяти результаты последней пары матчей сыгранных с их участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход будущей встречи с "Ружомберок”. 13-го июля команда обыграла "Железничар Панчево” с результатом 3:1.
25-го числа "Трабзонспор” выиграл своего будущего соперника со счетом 2:0.
"Ружомберок”
"Ружа” на данный момент занимает 309-е место в рейтинге УЕФА. Вспомним результаты последних двух матчей сыгранных с ее участием. 25-го июля команда уступила два мяча своему будущему сопернику (0:2).
28-го числа встреча с клубом "Баньска-Бистрица” закончилась вничью (1:1).
Котировки БК Pinnacle
· Победит "Трабзонспор” — 1.28
· Ничья — 6.00
· Победит "Ружомберок” — 7.50
· Победит "Трабзонспор” с форой -1.5 — 1.75
· ТБ 3.5 — 2.25
· ТМ 3.5 — 1.65
Статистика
· "Трабзонспор” выиграли в четырех матчах из пяти последних.
· "Ружомберок” за тот же период времени получили один триумф.
· Последняя очная встреча закончилась в пользу турецкой команды.
Прогноз
Поскольку последняя очная встреча была недавно рекомендуем сделать ставку на "Трабзонспор” с коэффициентом 1.28 в БК Pinnacle.