"Войводина” — "Аякс”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (01.08.2024)

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вчера, 16:33

"Войводина”

"Старая дама” данный момент занимает 193-е место в рейтинге УЕФА . Освежим в памяти результаты последних двух матчей сыгранных с ее участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход будущей встречи с "Аяксом”. 21-го числа команда обыграла "Tekstilac Odzaci” с результатом 3:1.

25-го июля "Войводина” уступила один мяч своему будущему сопернику (1:0).

"Аякс”

"Божьи сыны” на данный момент располагаются на 26-м месте в рейтинге УЕФА . Вспомним последнюю пару матчей сыгранных с их участием. 19-го июля команда обыграла "Олимпиакос” с результатом 1:0.

25-го числа "Аякс” обыграл своего будущего соперника со счетом 1:0.

Котировки БК Pinnacle

· Победит "Войводина” — 4.60

· Ничья — 4.20

· Победит "Аякс” — 1.68

· Победит "Аякс” с форой -1.5 — 1.02

· ТБ 3.5 — 2.40

· ТМ 3.5 — 1.48

Статистика

· "Войводина” выиграла в четырех матчах из пяти последних.

· "Аякс” за тот же период времени получил пять триумфов.

· Последняя очная встреча закончилась в пользу "Аякса”.

Прогноз

Учитывая результаты недавней встречи команд рекомендуем заключить пари в БК Pinnacle на победу "Аякса” с коэффициентом 1.68.