"Карнарвон” — "Легия”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (01.08.2024)

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вчера, 22:08

"Карнарвон”

"Канарейки” на данный момент располагаются на 418-м месте в рейтинге УЕФА . Освежим в памяти результаты последних двух матчей сыгранных с их участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход будущей встречи с "Легией”. 17-го числа команда проиграла в поединке с "Крусейдерс” со счетом 3:2.

25-го июля "Карнарвон” уступил шесть мячей "Легии” (0:6).

"Легия”

"Легионеры” на данный момент занимают 137-е место в рейтинге УЕФА . Вспомним крайнюю пару поединков сыгранных с их участием. 25-го числа команда обыграла своего будущего соперника с результатом 6:0.

28-го июля "Легия” выиграла у "Короны” со счетом 1:0.

Котировки БК Pinnacle

· Победит "Карнарвон” — 24.00

· Ничья — 9.80

· Победит "Легия” — 1.09

· ТБ 3.5 — 1.80

· ТМ 3.5 — 1.99

Статистика

· "Карнарвон” выиграл в трех матчах из пяти последних.

· "Легия” за тот же период времени победила четыре раза.

· Последняя очная встреча закончилась в пользу "Легии”.

Прогноз

Учитывая результаты последнего междусобойчика рекомендуем сделать ставку в БК Pinnacle на победу "Легии” с коэффициентом 1.09.