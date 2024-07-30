"Карнарвон” — "Легия”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (01.08.2024)

"Карнарвон”
"Канарейки” на данный момент располагаются на 418-м месте в рейтинге УЕФА. Освежим в памяти результаты последних двух матчей сыгранных с их участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход будущей встречи с "Легией”. 17-го числа команда проиграла в поединке с "Крусейдерс” со счетом 3:2.
25-го июля "Карнарвон” уступил шесть мячей "Легии” (0:6).
"Легия”
"Легионеры” на данный момент занимают 137-е место в рейтинге УЕФА. Вспомним крайнюю пару поединков сыгранных с их участием. 25-го числа команда обыграла своего будущего соперника с результатом 6:0.
28-го июля "Легия” выиграла у "Короны” со счетом 1:0.
Котировки БК Pinnacle
· Победит "Карнарвон” — 24.00
· Ничья — 9.80
· Победит "Легия” — 1.09
· ТБ 3.5 — 1.80
· ТМ 3.5 — 1.99
Статистика
· "Карнарвон” выиграл в трех матчах из пяти последних.
· "Легия” за тот же период времени победила четыре раза.
· Последняя очная встреча закончилась в пользу "Легии”.
Прогноз
Учитывая результаты последнего междусобойчика рекомендуем сделать ставку в БК Pinnacle на победу "Легии” с коэффициентом 1.09.