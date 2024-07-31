"Дьер” — "Дебрецен”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (02.08.2024)

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вчера, 16:32

"Дьер”

Данный клуб в турнирной таблице Высшей лиги Венгрии занимает десятое место. Освежим в памяти результаты последней пары поединков сыгранных с его участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход будущей встречи с "Дебреценом”. 20-го числа встреча с "Кишвардой” закончилась вничью (2:2).

26-го июля "Дьер” уступил "Ньиредьгазе” один мяч (2:1).

"Дебрецен”

"Локи” на данный момент располагается на восьмом мест в Высшей лиге Венгрии. Вспомним результаты крайних двух матчей сыгранных с его участием. 18-го числа команда обыграла "Жилину” с результатом 2:1.

19-го июля встреча с "Ридом” завершилась вничью (1:1).

Котировки БК Pinnacle

· Победит "Дьер” — 2.77

· Ничья — 3.50

· Победит "Дебрецен” — 2.32

· Победит "Дьер” с форой -1.5 — 5.40

· ТБ 3.5 — 2.67

· ТМ 3.5 — 1.39

Статистика

· "Дьер” выиграл в двух матчах из последних пяти.

· "Дебрецен” за тот же период времени получил один триумф.

· Последняя очная встреча закочилась в пользу "Дебрецена”.

Прогноз

Соперник "Дебрецена” ведет неплохую серию игр. Рекомендуем сделать ставку в БК Pinnacle на победу "Дьера” с коэффициентом 2.77.