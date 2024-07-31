"Дьер” — "Дебрецен”: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (02.08.2024)

"Дьер”
Данный клуб в турнирной таблице Высшей лиги Венгрии занимает десятое место. Освежим в памяти результаты последней пары поединков сыгранных с его участием, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход будущей встречи с "Дебреценом”. 20-го числа встреча с "Кишвардой” закончилась вничью (2:2).
26-го июля "Дьер” уступил "Ньиредьгазе” один мяч (2:1).
"Дебрецен”
"Локи” на данный момент располагается на восьмом мест в Высшей лиге Венгрии. Вспомним результаты крайних двух матчей сыгранных с его участием. 18-го числа команда обыграла "Жилину” с результатом 2:1.
19-го июля встреча с "Ридом” завершилась вничью (1:1).
Котировки БК Pinnacle
· Победит "Дьер” — 2.77
· Ничья — 3.50
· Победит "Дебрецен” — 2.32
· Победит "Дьер” с форой -1.5 — 5.40
· ТБ 3.5 — 2.67
· ТМ 3.5 — 1.39
Статистика
· "Дьер” выиграл в двух матчах из последних пяти.
· "Дебрецен” за тот же период времени получил один триумф.
· Последняя очная встреча закочилась в пользу "Дебрецена”.
Прогноз
Соперник "Дебрецена” ведет неплохую серию игр. Рекомендуем сделать ставку в БК Pinnacle на победу "Дьера” с коэффициентом 2.77.