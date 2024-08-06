Большие перемены дерзкой «Жироны». Дебютант ЛЧ учится жить без лидеров прошлого сезона

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сегодня, 22:23

В третьей команде Ла Лиги произошли значительные изменения.

Никто не будет спорить, что главным открытием чемпионата Испании 2023/24 стало выступление «Жироны». Скромный каталонский клуб лидировал в Ла Лиге, шёл вторым, но в итоге финишировал третьим, пропустив вперёд только двух грандов — мадридский «Реал» и «Барселону». При этом «Жирона» дважды обыграла соседей из «Барселоны» 4:2. Наконец, украинский нападающий Артём Довбик с 24 голами выиграл Пичичи — приз лучшему бомбардиру турнира.

Но этот, вне всякого сомнения, выдающийся сезон стал историей. Совсем скоро начинается новый чемпионат Испании. «Жироне» предстоит дебют в Лиге чемпионов. И с чем же подойдёт команда к этим стартам? Ведь хорошо известно, что покорить вершину трудно, а удержаться на ней сложнее вдвойне.

Пока в стане болельщиков «Жироны» царит тревога. Ибо нескольких героев бронзового сезона уже нет в команде. И главная потеря — это капитан, ведущий центральный полузащитник Алейш Гарсия, который согласился перейти в «Байер». Не бесплатно, разумеется. За 18 миллионов евро. Но потерю Гарсии сложно переоценить. И заменить Алейша в середине поля Мичелу будет крайне сложно.

Пять пробоин в составе

Продажа в «Рому» Артёма Довбика за 30 миллионов — скорее удачная сделка. Год назад каталонцы приобрели украинца за 7 миллионов, а теперь продали его за сумму в четыре с лишним раза большую. Конечно, Довбика будет не хватать, особенно на первых порах. Но всё же заменить его будет куда проще, чем Алейша Гарсию.

Ещё один украинский футболист — полузащитник Виктор Цыганков, пока остаётся в «Жироне». Спрос на футболиста имеется, но до конкретных переговоров дело не дошло. Или они держатся в тайне. До конца трансферного окна ещё далеко, и может произойти всякое.

Как известно, «Жирона» тесно сотрудничает с «Манчестер Сити», что приносит каталонцам большие выгоды. Например, можно арендовать игроков, не проходящих в состав чемпиона Англии последних лет. Но у этой формы сотрудничества есть свои издержки. Например, вернулись в «главный офис» два бразильца — правый защитник Ян Коуто и правый крайний нападающий Савио. Коуто уже откомандирован в дортмундскую «Боруссию», а Савио получит свой шанс в «Манчестер Сити». Всё это прекрасно, но у каталонцев провис весь правый фланг, и нужно срочно искать замену бразильским футболистам.

Истёк срок аренды у центрального защитника Эрика Гарсии. Финалист (а может и будущий олимпийский чемпион) вернулся в «Барселону», где получит шанс у Ханси Флика. Равно, как и полузащитник Пабло Торре. Но при всём уважении, Торре не был ведущим игроком жиронцев, а вот заменить Эрика Гарсию будет непросто.

Итак, пять пробоин в составе. А кто же пополнил третью команду Испании.

Смотрите, кто пришёл

Самая дорогая и, наверное, наиболее успешная покупка — это центральный защитник «Спарты» и сборной Чехии Ладислав Крейчи. 25-летний футболист не только хорош при исполнении прямых обязанностей, он ещё чрезвычайно полезен и у чужих ворот. В 148 матчах за чешский клуб Ладислав отличился 44 раза. Вполне приличный результат для игрока центра обороны. Нет сомнений, что Крейчи предстоит заменить в центре обороны Эрика Гарсию.

Ещё один воспитанник «Барселоны» — 24-летний нападающий Абель Руис, куплен у португальской «Браги» за 8,5 миллионов. За четыре сезона выступлений в Португалии Абель забил меньше, чем Довбик за год, проведенный в «Жироне» — 20 голов против 24. Посмотрим, может на новом месте Руис будет более результативным?

Заменить Савио призван Брайан Хиль — 23-летний испанец, арендованный у «Тоттенхэма». Но главная проблема — кем заменить Алейша Гарсию в центре полузащиты. Куплен у «Манчестер Юнайтед» всего за полмиллиона голландец Донни ван де Бек, которому не надо искать общий язык с соотечественником Дэйли Блиндом. Правда, в последнее время Донни больше лечился, чем играл. А если и играл, то мягко говоря, не впечатлял. Возможно, поэтому жиронисты вернули из «Барселоны» опытного опорника Ориоля Ромеу. Ориоль провёл в «Жироне» сезон 2022/23, выглядел вполне прилично, поэтому главный тренер Мичел захотел возобновить сотрудничество.

Потенциальные новобранцы

Но в Жироне ждут более крупную рыбу. Покинул «Барселону» её капитан Серхи Роберто. Семикратный чемпион Испании не собирается завершать карьеру в 32 года и открыт для предложений. И участник Лиги чемпионов из города, расположенного по соседству с Барселоной, — не самых плохой вариант. Конечно, в Саудовской Аравии Серхи Роберто мог бы получать больше, но вряд ли он отправится в эту страну, ибо жена футболиста — израильтянка. Не исключено, что у Серхи есть другие варианты. Но в «Жироне» ему наверняка будут рады.

Пока никого не отправил в подшефный коллектив «Манчестер Сити». А ведь в составе чемпионов Англии найдутся футболисты, которым не хватает игровой практики. Первый кандидат — правый защитник Исса Каборе. Конкурировать на правом фланге обороны с Кайлом Уокером представителю Буркина-Фасо пока сложно. Прошлый сезон Каборе провёл в аренде в «Лутоне». Не исключено, что новая командировка африканца будет в «Жирону».

Ещё один кандидат на прокачку — аргентинский центральный полузащитник Максимо Перроне. В прошлом сезоне Перроне уже играл в Ла Лиге за «Лас-Пальмас» и получил неплохую прессу. Теперь можно попробовать свои силы в каталонской команде. Конечно, бороться с Ромеу, а тем более с Серхио Роберто, будет непросто. Но Максимо всего 21 год. Когда, если не сейчас?

Возможно, нуждается в укреплении вратарская позиция. Аргентинец Пауло Газзанига — не самый сильный страж ворот. К тому же ему 32 года. Второму голкиперу Хуану Карлосу и вовсе 36 лет. Не забывайте, что «Жироне» ещё играть в Лиге чемпионов. Но пока о появлении в команде нового стража ворот говорить рано. Даже слухов нет.