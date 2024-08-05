Экс-полузащитник «Динамо» Вальбуэна вернулся в чемпионат Греции

Полузащитник Матье Вальбуэна стал футболистом «Калифеи».
39-летний французский игрок перешёл в греческий клуб на правах свободного агента.
Форвард уже выступал в Греции за «Олимпиакос», где выиграл три чемпионских титула и Кубок страны. Последней его командой был кипрский «Аполлон».
Но, кобелев отказался, сославшись на то, что он умеет и любит работать с молодыми, а опытные ему не нужны. Ну а итоги, этого заявления, мы увидели уже в ФНЛ...
Но, кобелев отказался, сославшись на то, что он умеет и любит работать с молодыми, а опытные ему не нужны. Ну а итоги, этого заявления, мы увидели уже в ФНЛ...