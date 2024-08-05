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Экс-полузащитник «Динамо» Вальбуэна вернулся в чемпионат Греции

вчера, 20:33

Полузащитник Матье Вальбуэна стал футболистом «Калифеи».

39-летний французский игрок перешёл в греческий клуб на правах свободного агента.

Форвард уже выступал в Греции за «Олимпиакос», где выиграл три чемпионских титула и Кубок страны. Последней его командой был кипрский «Аполлон».

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 21:22
Один из немногих, достойных легов Динамо!!!!!!! В 2016, когда все леги стали уезжать из Динамо, Вальбуэна, единственный, кто хотел остаться в команде и помочь, причем за копейки!!!

Но, кобелев отказался, сославшись на то, что он умеет и любит работать с молодыми, а опытные ему не нужны. Ну а итоги, этого заявления, мы увидели уже в ФНЛ...
vbxta7ak72br
vbxta7ak72br
вчера в 20:38
Француз падает всё ниже и ниже, судя по уровню его команд
Гость
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