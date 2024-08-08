Новый тренер «Ливерпуля» осуществит давнюю мечту Клоппа. Убедили победителя Евро-2024

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сегодня, 14:31

Слот решил, что не хватает опорника с пасом.

«Ливерпуль» давно ищет нового Хаби Алонсо

Найти такого футболиста полезно. «Манчестер Сити» и сборная Испании не пожалели, что у них есть Родри. «Арсенал» и сборная Англии довольны Райсом. «Ливерпуль» в прошлом году пытался заманить разных центральных хавбеков. Называли Кайседо, Лавию и Энцо Фернандеса, но все они оказались в «Челси». Интересовались Тчуамени, но француз не покинул «Реал». Без Клоппа «Ливерпуль» не спешил с трансферами. Но затем опытный директор Эдвардс закинул удочку.

Майкл слил японцам информацию об интересе к атакующему хавбеку «Реала Сосьедад» Кубо. Манёвр нужен «Ливерпулю», чтобы говорили про плеймейкера и не мешали вести переговоры с воспитанником баскского клуба. Субименди родился в Сан-Себастьяне и всю карьеру посвятил родному клубу. Напарник Захаряна не был суперзвездой сразу. Но со временем завоевал уважение экспертов в Ла Лиге. Его затмевали другие футболисты в клубе и сборной, но Субименди вырос.

Главная причина, почему игрок не в «Барселоне» – деньги. Главная причина, почему Мартин не в «Арсенале» – подписание Райса. Испанец взял паузу, но после победы на Евро-2024 самое время подумать о следующем шаге. «Реал Сосьедад» не главный фаворит будущего испанского сезона. «Ливерпуль» не ищет своего Бускетса или Родри, Мартин играет иначе. Но в АПЛ ключевым элементом может быть хавбек другого формата, вроде Канте, Макелеле или Хаби Алонсо.

Слоту нужен естественный опорник. У Субименди есть испанская легкость при работе с мячом. А на Евро Мартин стал рекордсменом среди испанцев по количеству отборов за 90 минут. Игрок, которому в начале года исполнилось 25 лет, уверял, что не покинет Испанию. Но Слоту, похоже, удалось его переубедить. У хавбека чистый пас, понимает важность пауз в футболе. Техничный, может пройти парочку соперников, увидев пространство. Мало забивает, но нужен не для голов.

Англичане переживают из-за габаритов игрока

Родри, Райс и Фабиньо, раньше игравший в опорной зоне в «Ливерпуле» – крупные парни. Субименди заметно ниже, но дело также в силовых характеристиках. Мартин не сможет отодвинуть соперника корпусом. Нелепо сравнение не только с Родри, но также с Бускетсом. Хотя легендарный испанец из «Барселоны» в лучшие годы был невероятно худым, играл намного жестче и грязнее в отборе, чем Субименди. Мартин отличается как раз умением чисто отобрать мяч, дождавшись соперника.

Англичане обрадовались, когда Родри не смог продолжать игру в финале против Англии и вышел Субименди. Соперники думали, что продавят техничного игрока «Реала Сосьедад», но ошиблись. Мартин умеет контролировать игру. По хладнокровности с мячом ближе к Хави с Иньестой, чем к Бускетсу. У Серхио иной темперамент, опорник легко мог отдавать передачи под давлением, но Субименди даже отбирает мячи без лишних эмоций, напоминая не только Алонсо, но также японца Эндо.

Но Ватару 31 год, что не устраивает тренера «Ливерпуля». Слот хочет двигать мяч быстро, а Субименди обожает делать навесные вертикальные передачи. У Мартина крутой длинный пас, Салаху, Диасу и Нуньесу понравится. Субименди может уйти в сторону в центре, если туда будет смещаться Александер-Арнольд. Мартин – классический полезный испанец. Субименди из породы Артеты и Алонсо, бывших игроков «Реала Сосьедад». Мартина нельзя отдавать заклятому врагу «Ливерпуля».

МакАллистер поможет испанцу отбирать мяч

Именно тренер «Байера» Хаби Алонсо доверился молодому Субименди, когда работал в резервной команде баскского клуба. Наставник узнал в молодом человеке себя и давних друзей. По мастерству работы вполоборота и выбору зон рядом с линией обороны Мартину мало равных в Ла Лиге. Аргентинец МакАллистер любит взрывные действия, как и молодые полузащитники «Ливерпуля». А Слот хочет, чтобы в заявке появился Кроос. Хавбек, который не боится пауз и редко ошибается в передачах.

Экспертам из «Ливерпуля» не стоит зацикливаться на попытке воссоздать старую линию полузащиты Клоппа. И не нужно переживать из-за габаритов Субименди. Хендерсон лишь на 2 сантиметра выше, но англичанин, Фабиньо и Вейналдум успешно навязывали соперникам борьбу в центре поля в золотой основе Клоппа. А вот МакАллистер, Субименди и Собослаи могут создать продуктивную тройку. Треугольник будет не таким, как у «Манчестер Сити» с Де Брюйне, но есть сходство с другим грандом.

Хотя Райс крупнее коллег, вместе с Эдегором предлагает «Арсеналу» футбол, понятный таким тренерам, как Слот и Артета. Чемпион мира МакАллистер начнет помогать чемпиону Европы Субименди отбирать мячи в АПЛ . Конечно, изначальный план Клоппа был несколько другим. Юрген хотел подписать Тчуамени или Кайседо, которые больше похожи на Каземиро. Но построить новую полузащиту «Ливерпуля» получится, если отойти от старых шаблонов. Нужен футболист для манеры игры Слота.

Из-за успешности и масштаба личности Гвардиолы многие его коллеги в АПЛ страдают копированием стиля Хосепа. Большая ошибка, поскольку у «Ливерпуля» нет столько денег, как у «горожан». «Красные» даже сейчас пытаются убедить «Реал Сосьедад» разбить «клаусулу» на части. Сумма мгновенного выкупа контракта Субименди составляет 60 млн евро, то есть испанец держал в уме трансфер. Точно думал о «Барселоне», но там подписали Ольмо. Пока не уехал де Йонг, у каталонцев нет денег.