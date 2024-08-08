Заха может вернуться в родной клуб

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вчера, 11:22

«Кристал Пэлас» рассматривает возможность возвращения нападающего «Галатасарая» . Турки готовы отпустить игрока в аренду на выгодных для себя условиях. Сам Заха не скрывает, что хочет вернуться в АПЛ .

Напомним, ивуариец является воспитанником «Кристал Пэлас». В «Галатасарай» он перешёл из лондонского клуба в июле 2023 года. В прошедшем сезоне Заха провёл 42 матча во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает 31-летнего левого вингера в 11 миллионов евро.