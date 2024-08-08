«Вест Хэм» рассматривает возможность приобретения Триппьера

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вчера, 10:33

«Вест Хэм» проявляет интерес к защитнику «Ньюкасла» и сборной Англии . «Молотобойцы» намерены усилить правый фланг обороны, и Триппьер является одним из основных вариантов. Также интерес к игроку проявляют клубы из Саудовской Аравии.

Напомним, Триппьер перешёл в «Ньюкасл» из «Атлетико» в январе 2022 года. Его контракт действует до июня 2025 года. В прошедшем сезоне правый защитник сыграл: 26 матчей в АПЛ (1 гол, 10 ассистов, 5 жёлтых карточек), 6 матчей в Лиге чемпионов (ассист), 3 матча в Кубке Англии и 2 матча в Кубке английской лиги. Портал Transfermarkt оценивает 33-летнего англичанина в 10 миллионов евро.

Ранее «Вест Хэм» объявил о трансфере чемпиона мира.