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«Вест Хэм» рассматривает возможность приобретения Триппьера

вчера, 10:33

«Вест Хэм» проявляет интерес к защитнику «Ньюкасла» и сборной Англии Кирану Триппьеру. «Молотобойцы» намерены усилить правый фланг обороны, и Триппьер является одним из основных вариантов. Также интерес к игроку проявляют клубы из Саудовской Аравии.

Напомним, Триппьер перешёл в «Ньюкасл» из «Атлетико» в январе 2022 года. Его контракт действует до июня 2025 года. В прошедшем сезоне правый защитник сыграл: 26 матчей в АПЛ (1 гол, 10 ассистов, 5 жёлтых карточек), 6 матчей в Лиге чемпионов (ассист), 3 матча в Кубке Англии и 2 матча в Кубке английской лиги. Портал Transfermarkt оценивает 33-летнего англичанина в 10 миллионов евро.

Ранее «Вест Хэм» объявил о трансфере чемпиона мира.

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vzbrc47u5ztu
vzbrc47u5ztu
вчера в 11:31
Я, хоть и не Вест Хэм, но тоже всегда рассматриваю такую возможность, когда налево хожу! Тьфу-тьфу-тьфу, конечно!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:49
Весьма толковый футболист. Выбор очень логичный...
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