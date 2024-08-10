Бутсой по лицу. Как «Манчестер Юнайтед» стал чемпионом, но потерял Бекхэма

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Soccer.ru продолжает вспоминать страницы истории команды Алекса Фергюсона.

Уже в субботу сезон в Англии начнётся матчем за Суперкубок Англии. На поле знаменитого стадиона «Уэмбли» выйдут два клуба из Манчестера. Чемпион Англии «Манчестер Сити» и обладатель Кубка Англии «Манчестер Юнайтед».

Наш сайт рассказывал об истории «Манчестер Юнайтед» с того момента, как команду возглавил Алекс Фергюсон. Предлагаем вашему вниманию очередную главу летописи, посвящённую сезону 2002/03.

В 2002-м «красные дьяволы» финишировали третьими, отстав от чемпиона — «Арсенала» — на 10 очков. Самый провальный на тот момент результат команды Фергюсона в Премьер-Лиге. В остальных турнирах тоже неудачи. Сам сэр Алекс по ходу сезона собрался было уходить на пенсию. Но, увидев, что «Юнайтед» остаётся ни с чем, сэр Алекс передумал. Не мог же он уйти проигравшим.

При этом изменения в составе оказались минимальными. МЮ расстался с Дуайтом Йорком. Знаменитый номер 19 был продан в «Блэкберн», где уже обосновался его напарник Энди Коул. От продажи тринидадца выручили 2 миллиона фунтов. Приобретений было два. Бывший вратарь сборной Испании Рикардо Лопес должен был стать дублёром Фабьена Бартеза. Цена вопроса — полтора миллиона. И за 29 миллионов «Манчестер Юнайтед» купил у испытывающего финансовые трудности «Лидса» Рио Фердинанда. Сразу два рекорда. Самый дорогой на тот момент трансфер в английском футболе. К тому же 23-летний Рио стал самым дорогим защитником в мире.

Оплеуха в дерби

Что же представлял из себя «Манчестер Юнайтед» тех лет? Получил последний шанс проявить себя Фабьен Бартез, переживавший не лучший период в биографии — французы провалились на чемпионате мира в Японии и Южной Корее. Справа в обороне Джон О’Ши, слева Микаэль Сильвестр. Пару центральных составили Уэс Браун и Рио Фердинанд. Полузащита — слева Райан Гиггз, справа — Дэвид Бекхэм. В центре Хуан Себастьян Верон, и чуть ближе к атаке — Пол Скоулз. Оле-Гуннар Сульшер — оттянутый форвард, и Руд ван Нистелрой — выдвинутый на остриё атаки. Резервисты — вратари Рой Кэрролл и Рикардо Лопес, защитники Гари и Фил Невиллы, Лоран Блан. Потерял место в старте и чаще оказывался на лавочке капитан Рой Кин. Также среднюю линию могли усилить Никки Батт, Люк Чэдвик и Квинтон Форчун. Уругваец Диего Форлан, который долго не мог забить, должен был усилить атаку, если того требовала ситуация.

Сезон стартовал матчем предварительного раунда Лиги чемпионов с венгерским клубом, носящим сложное название «Залаэгерсэг». Уступив в гостях 0:1, «красные дьяволы» разгромили соперника на «Олд Траффорд» с результатом 5:0. Дубль у ван Нистелроя, по разу отличились Бекхэм, Скоулз и Сульшер. Дорога в групповой этап была открыта. В промежутке между двумя матчами стартовала английская Премьер-лига.

Нельзя сказать, что «Манчестер Юнайтед» мощно начал чемпионат. В четырёх турах — две победы и две ничьи. А потом два проигрыша как под копирку — 0:1. Сначала дома от «Болтона», потом в Лидсе. И команда сразу отступила на десятое место. Но раззабивался голландский снайпер ван Нистелрой, и в следующих шести турах «красные дьяволы» одержали четыре победы.

Но вот настал тринадцатый тур — день манкунианского дерби. «Сити», не побеждавший соседей на протяжении 13 лет, принимал куда более именитый «Юнайтед». Правда, в воротах «горожан» объявился сорокалетний Петер Шмейхель, который в 1999-м нехорошо расстались на «Олд Траффорд». Обмен голами состоялся в первой 10-минутке. Сначала Николя Анелька вывел номинальных хозяев вперёд, но Сульшер через три минуты с близкого расстояния поразил ворота Шмейхеля. И сделал при этом невинное лицо — извини Петер, ничего личного. Но в середине первого тайма воспитанник «Юнайтед» Шон Гоатер, не подошедший родному клубу, вывел «Сити» вперёд. Грубо ошибся в этом эпизоде Гари Невилл. Во втором тайме старший из братьев Невиллов привёз ещё один гол. Снова отличился Гоатер. У «Юнайтед» были хорошие возможности забить, но Шмейхель не позволил. В итоге победа команды Кевина Кигана с результатом 3:1. Неудачу «красных дьяволов» во многом объясняли отсутствием в их рядах дисквалифицированного Бекхэма. Кто же знал, что этот сезон станет для Дэвида последним в красной футболке с забавным чёртиком на груди. Но об этом чуть позже.

В том чемпионате МЮ проиграл ещё две встречи — перед Рождеством «Блэкберну» 0:1 и в Боксинг Дэй (26 декабря) «Мидлсбро» 1:3. Больше неудач не было. Команда Фергюсона выдала беспроигрышную серию из 18 матчей и досрочно стала чемпионом Англии, опередив «Арсенал» на 6 очков. Пятнадцатый чемпионский титул в истории и седьмой под руководством Алекса Фергюсона, который появился на «Олд Траффорд» в ноябре 1986-го. Ван Нистелрой с 25 голами собрал целую коллекцию индивидуальных наград — помимо лучшего бомбардира лиги три приза лучшему игроку Англии по разным версиям.

Как у Фергюсона сдали нервы

Но в Кубке Англии «Манчестер Юнайтед» ожидало разочарование. В 1/8 финала «красные дьяволы» проиграли дома «Арсеналу» 0:2 и выбыли из борьбы. Алекс Фергюсон был взбешён и сорвал зло на Бекхэме. Тем более, отношения тренера и футболиста испортились несколько лет назад. Когда-то Фергюсон обожал Дэвида, относился к нему, как к сыну. Но стоило Бекхэму жениться на популярной в те годы певице Виктории Адамс из группы «Спайс Гёрлз», как в отношениях возникла трещина. Сэр Алекс заметил, что Дэвид из футболиста превращается в этакого светского льва, которого больше волнуют собственный внешний вид, фотосессии и публикации в прессе. Как ни пытался тренер вразумить игрока, говорил, что нужно любить футбол в себе, а не себя в футболе, не помогало. Линия Виктории брала верх. Случалось, что Фергюсон отстранял Бекхэма от тренировок. Но в февральский вечер 2003-го конфликт достиг апогея.

Вот что писал Алекс Фергюсон в автобиографии. «Моей главной претензией к Дэвиду было то, что он недостаточно отрабатывал в защите. Во время второго гола, который забил Сильвен Вильтор, Бекхэм лёгким шагом возвращался в оборону. Вильтор спокойно убегал от него. Естественно, что я не мог оставить это без внимания. Но в то время Бекхэм уже не прислушивался к моей критике. Возможно, он уже начал думать, что ему необязательно отрабатывать в защите, преследовать игроков соперника. А ведь именно эти качества сделали его тем футболистом, которым он стал. Мы находились в раздевалке. От меня до него было около трёх с половиной метров. А между нами на полу валялась куча бутс. Дэвид выругался, я приблизился к нему и пнул бутсу. Она полетела в Бекхэма и угодила ему чуть выше глаза. Естественно, что он вскочил на ноги и бросился в мою сторону, но остальные игроки остановили Дэвида. „Сядь, ты подвёл свою команду. Можешь спорить, сколько тебе захочется“, — сказал я. На следующий день я пригласил его к себе в кабинет и показал ему видео с матча. Но он всё равно не принял мои аргументы. Он даже не ответил мне! „Ты понимаешь, о чём мы говорим, почему я недоволен тобой?“, — спросил я. Но он так и не ответил. На следующий день эта история появилась в газетах. И тогда я сказал руководству „ МЮ “, что Дэвид должен уйти. Они прекрасно понимали, что я не соглашусь с таким отношением. В ту минуту, когда игрок „Юнайтед“ думает, что он важнее тренера, он должен уйти. Как только тренер теряет власть, у вас нет клуба».

На книжных страницах всё выглядит вполне благообразно. А тогда ситуацию расписывали — тренер запустил в лицо красавчику-футболисту грязной бутсой. Если бы это произошло в наши дни, то сэра Алекса съели бы с потрохами. Но и тогда симпатии были на стороне Бекхэма. Однако ему пришлось уйти в конце сезона. Позиции Фергюсона в клубе были сильнее.

Сожжённые мосты

Тем не менее, Дэвид доиграл до конца сезона. Помог команде дойти до финала Кубка лиги, где манкунианцы проиграли «Ливерпулю» 0:2. В Лиге чемпионов «красные дьяволы» выиграли первый групповой этап — пять побед в шести встречах. Затем заняли первое место в группе на втором групповом этапе, дважды обыграв «Ювентус» 2:1 дома и 3:0 в Турине. Но в четвертьфинале на пути «Манчестер Юнайтед» оказался будущий клуб Бехэма — мадридский «Реал».

На «Сантьяго Бернабеу» гости сразу пошли вперёд, и к десятой минуте создали несколько опасных моментов у ворот Икера Касильяса. А на двенадцатой минуте Луиш Фигу прекрасным дальним ударом распечатал ворота Бартеза. Затем пришла очередь Рауля забивать. Любимец мадридской публики на 28-й минуте поразил цель с близкого расстояния, а в начале второго тайма со средней дистанции. От разгрома «Манчестер» спас Фабьен Бартез, а ван Нистелрой отыграл один гол. Мог сократить отставание в счёте Бекхэм, но Дэвид пробил выше перекладины с близкого расстояния.

В ответной игре на «Олд Траффорд» хозяева поля отгрузили четыре гола в ворота Касильяса. Бекхэм, уже согласовавший свой переход в «королевский клуб», забил половину из них. Ещё один гол провёл ван Нистелрой, а ещё один мяч отправил в свои ворота Иван Эльгера. Но всё это перечеркнул хет-трик Роналдо. Бразилец забил три мяча — один другого краше, — и вывел «Реал» в полуфинал.

Свой последний сезон в родном клубе Дэвид Бекхэм завершил с хорошими показателями — 11 голов в 52 матчах. Он честно выполнил свои обязательства, и летом ушёл в «Реал». Не бесплатно. «Манчестер Юнайтед» выручил от продажи своей звезды 37 миллионов евро. Но на новом месте англичанин был не столь ярок, как в команде Фергюсона.