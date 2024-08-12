Легенда за 12 миллионов фунтов. Сезон, в котором Фергюсон явил миру Роналду

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Soccer.ru продолжает знакомить читателей с историей «Манчестер Юнайтед».

Мы остановились на сезоне 2002/03, в котором «красные дьяволы» в очередной раз стали чемпионами, но остались ни с чем в остальных турнирах — и в домашних, и в Лиге чемпионов. Вы не забыли, что конфликт Алекса Фергюсона и Дэвида Бекхэма зашёл так далеко, что футболисту пришлось уйти.

Застенчивый и воспитанный молодой человек

Небесплатно, разумеется. «Реал» заплатил 37 миллионов евро. Клуб не стал удерживать и тех, в ком разочаровался сэр Алекс. Вратарь Фабьен Бартез вернулся в «Марсель», с которым десятью годами ранее выиграл Лигу чемпионов. Хуан Себастьн Верон был продан в «Челси» за 35 миллионов. Хозяином лондонцев тем летом стал Роман Абрамович. И в первое трансферное окно Романа Аркадьевича «синие» скупали всё, что блестит. Друг и соотечественник Бартеза Лоран Блан ушёл бесплатно.

Главным приобретением считался центральный полузащитник Клеберсон, купленный у «Атлетико Паранаэнсе» за 7,5 млн фунтов. В Манчестер бразилец прибыл в статусе чемпиона мира. Нового вратаря привезли из американской МЛС , а именно из «Нью-Йорк/Нью-Джерси Метростарз». 24-летний Тим Ховард стал первым темнокожим голкипером в истории клуба. Цена вопроса — 2,3 миллиона. Пришли два француза — полузащитник Эрик Джемба-Джемба из «Нанта» и крайний нападающий Давид Бельон из «Сандерленда» — 3,5 и 2 миллиона соответственно. Но самой дорогой покупкой стал 18-летний юноша из «Спортинга» Криштиану Роналду — 12,2 миллиона фунтов.

Эта покупка вызывала ряд вопросов. Большая часть завсегдатаев «Олд Траффорд» знали только Роналдо и Роналдиньо. И сначала многие болельщики даже спорили — кого из бразильских Зубастиков купили. И даже были разочарованы, что это какой-то пацан из «Спортинга», за спиной у которого один сезон во взрослом футболе. Берут на вырост.

И вот в Манчестер приехал очень застенчивый и воспитанный молодой человек. Кто-то из одноклубников вспоминал, что «если б в английском языке было разделение на ты и вы, то он бы обращался ко всем на вы». Юному португальцу предложили седьмой номер, освободившийся после ухода Бекхэма. Криштиану отказывался и мотивировал это тем, что под семёркой играли Джордж Бест, Брайан Робсон, Эрик Кантона. Да и Дэвид Бекхэм тоже носил седьмой номер на спине. Это легенды. А кто он такой? Пацан, который никто и зовут его, как двукратного чемпиона мира.

Итак, что получилось с основным составом. На стартовый матч с «Болтоном» Алекс Фергюсон выставил такой стартовый состав. Ховард — в воротах, Фил Невилл справа, Микаэль Квинтон Форчун слева. В центре обороны — Рио Фердинанд и Микаэль Сильвестр. В опорной зоне капитан Рой Кин и Никки Батт. Центральный атакующий полузащитник Пол Скоулз. Слева Райан Гиггз, справа Оле-Гуннар Сульшер. И центральный нападающий Руд ван Нистелрой. Запасной вратарь — Рой Кэрролл. Защитники Гари Невилл и Джон О’Ши по ходу сезона станут основными справа и в центре, и Сильвестр сместится налево. В средней линии Клеберсон, Джемба-Джемба, Криштиану Роналду (его Фергюсон изначально видел правым полузащитником), и Даррен Флетчер, чем-то похожий на сэра Алекса в юности. В нападении Диего Форлан, голы которого уже успели увидеть фанаты МЮ , и Давид Бельон.

Вот это игрок

Весьма крепкий «Болтон» был раскатан со счётом 4:0. В первом тайме легендарный Райан Гиггз со штрафного отправил первый мяч в ворота Юсси Яскилайнена. А второй гол, который также провёл Гиггз, состоялся лишь на 73-й минуте. Всё самое интересное началось после того как на 60-й минуте Фергюсон выпустил на поле того самого португальского парнишку. Криштиану Роналду принялся разрывать левый фланг обороны «Болтона», накручивать опытных соперников и создавать моменты для ван Нистелроя. Он и начал атаку, точку в которой поставил Гиггз. Пол Скоулз отличился с помощью другого новичка — Джемба-Джемба. Но затем Роналду заработал пенальти, который запорол ван Нистелрой, а потом помог Руду забить четвёртый мяч.

Запомните эту дату — 16 августа 2003-го. Почти 21 год назад премьера Криштиану прошла на отлично. Болельщики сразу же забыли про Бекхэма и поняли, что в команду пришёл Игрок. И в дальнейшем португалец действовал превосходно. Проявил себя настоящим командным исполнителем, создавал моменты для товарищей и сам не стеснялся бить по воротам. Свой первый гол Роналду записал на свой счёт только 1 ноября, поразив со штрафного ворота «Портсмута».

При этом самый дорогой новичок не оказался самым полезным. Чемпион мира Клеберсон сломался уже во второй игре, после чего так и не смог заиграть на уровне чемпиона мира. С вратарём Ховардом тоже не угадали. Оказывается, американец скрыл, что у него синдром Турретта — психоневрологическое заболевание. Нервные тики, не всегда адекватное поведение, выражавшееся в сквернословии. Но дело даже не в болезни. Тим оказался не готов к Премьер-Лиге и допускал немало ошибок. Одним из сильнейших вратарей английского чемпионата Ховард стал уже в «Эвертоне», где играл более 10 лет. Не раскрылся Джемба-Джемба, а Бельон остался игроком ротации. Но зимой ряды пополнили сразу три футболиста. Левый защитник — аргентинец Габриэль Хайнце («Пари Сен-Жермен») и два нападающих. Насоливший в первом круге «красным дьяволам» француз Луи Саа из «Фулхэма» и Алан Смит из разваливающегося «Лидса». Ценники — примерно 7, 13 и 7 миллионов фунтов.

И Кубок в утешение

В чемпионате Англии «Манчестер Юнайтед» занял только третье место, отстав от непобедимого «Арсенала» на 15 очков. Но обе встречи с командой Арсена Венгера завершились вничью — 0:0 на «Олд Траффорд» и 1:1 на «Хайбери». На второе место запрыгнул стремительно нарастивший мускулатуру «Челси», опередивший манкунианцев на 4 очка. Лучшим бомбардиром снова оказался нынешний тренер МЮ ван Нистелрой с 20 голами в чемпионате и 30 всего. Криштиану Роналду отличился 4 раза.

В Лиге чемпионов «Манчестер Юнайтед» отлично выступил в группе — пять побед в шести встречах, при том что в соперниках были «Штутгарт», «Панатинаикос» и «Рейнджерс». Но в первом же раунде плей-офф на пути попался «Порту» Жозе Моуриньо. На проигрыш в Португалии 1:3, команда Фергюсона смогла ответить только ничьей 1:1. «Порту» в итоге и выиграл Лигу чемпионов.

Но без трофея «Манчестер Юнайтед» не остался. Был завоёван Кубок Англии. В финале манкунианцы разгромили лондонский «Миллуолл» (4:0) — победный гол Роналду и хет-трик ван Нистелроя. Но больше впечатляет путь на «Уэмбли». Сначала МЮ выиграл в гостях у «Астон Виллы» (2:1), потом разгромил в гостях слабенький «Нортгемптон Таун» (3:0). В 1/8 финала зафиксирована эффектная победа над «Манчестер Сити» (4:2). Далее был устранён с пути «Фулхэм», ну а в полуфинале гол Пола Скоулза принёс победу над «Арсеналом». Не позволили «канонирам» оформить дубль. Выигрыш Кубка Англии перевесил многие неудачи, в том числе и ранний вылет из Кубка Лиги.

И хотя главные задачи остались невыполненными, сезон 2003/04 нельзя назвать провальным. Был выигран Кубок Англии — это раз. В составе появился новый, молодой и очень талантливый футболист — это два. А в-третьих, беспроигрышное чемпионство «Арсенала» и усиление «Челси» стали сильными раздражителями для команды Алекса Фергюсона, которая не собиралась расставаться с ролью гегемона.