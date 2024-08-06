Анри о переходе в «Арсенал» в 1999-м: «Венгер сказал, что я теряю время»

Экс-нападающий вспомнил о роли главного тренера в переходе из «Ювентуса» в «Арсенал» в 1999 году:

Венгер приехал на матч «Удинезе» — «Ювентус». Я тогда играл слева на фланге. После матча оказалось, что мы летим в Париж на одном самолёте. Венгер сказал, что был на игре и не понимает, почему меня используют в качестве вингера. Он сказал, что я теряю время, а он помнит меня «девяткой». Арсен сказал, что был бы рад видеть меня в своей команде. Мы обменялись телефонами. Остальное — уже история.