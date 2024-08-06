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Анри о переходе в «Арсенал» в 1999-м: «Венгер сказал, что я теряю время»

вчера, 16:55

Экс-нападающий Тьерри Анри вспомнил о роли главного тренера Арсена Венгера в переходе из «Ювентуса» в «Арсенал» в 1999 году:

Венгер приехал на матч «Удинезе» — «Ювентус». Я тогда играл слева на фланге. После матча оказалось, что мы летим в Париж на одном самолёте. Венгер сказал, что был на игре и не понимает, почему меня используют в качестве вингера. Он сказал, что я теряю время, а он помнит меня «девяткой». Арсен сказал, что был бы рад видеть меня в своей команде. Мы обменялись телефонами. Остальное — уже история.

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Все комментарии
Capral
Capral
вчера в 17:24, ред.
Помню, как бездарно, Венгер проиграл киевскому Динамо в 1997г в ЛЧ. Но помню, великолепный гол Анри, в Киеве, при счете 2:0 в пользу Киева, когда, француз, находясь на углу вратарской, атакованный двумя киевлянами, резко убрал под себя- и тут же, без замаха пробил и забил!!! Гол- Большого Мастера!!! К сожалению, ту игру Арсенал проиграл, причем, уже не Лобановскому, а Михайличенко. Было это- в начале 2000-х.
Вещий
Вещий
вчера в 17:17
Можно садится и писать футбольные мемуары...
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:06
Дела давно минувших дней , придания ...
Гость
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