Газзаев: «Я особо не планировал становиться тренером»

Бывший главный тренер сборной России и московского ЦСКА заявил, что будучи игроком не планировал тренерскую карьеру.

Сегодня заслуженный тренер России, первый в истории российского футбола выигравший европейский трофей (Кубок УЕФА с ЦСКА ), отмечает 70-летний юбилей.

Я особо не планировал становиться тренером. Помню, что мы играли в полуфинале Кубка кубков с «Рапидом». После первого тайма мы выигрывали со счётом 1:0, а тренером был Александр Севидов. Он подошёл, у него была манера спросить про ситуацию на поле, я ему сказал, что нужно заменить двух игроков, которые выпадают из игры, на что он сказал: «Нет, мы выигрываем 1:0». В итоге один из этих футболистов, оставшихся на поле, сделал два пенальти. И мы проиграли 1:3. После игры Севидов всё проанализировал и ошарашил меня, сказав, что мне нужно стать тренером. Эта мысль засела у меня в голове.