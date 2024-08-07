Газзаев: «Я особо не планировал становиться тренером»

Бывший главный тренер сборной России и московского ЦСКА Валерий Газзаев заявил, что будучи игроком не планировал тренерскую карьеру.
Сегодня заслуженный тренер России, первый в истории российского футбола выигравший европейский трофей (Кубок УЕФА с ЦСКА), отмечает 70-летний юбилей.
Я особо не планировал становиться тренером. Помню, что мы играли в полуфинале Кубка кубков с «Рапидом». После первого тайма мы выигрывали со счётом 1:0, а тренером был Александр Севидов. Он подошёл, у него была манера спросить про ситуацию на поле, я ему сказал, что нужно заменить двух игроков, которые выпадают из игры, на что он сказал: «Нет, мы выигрываем 1:0». В итоге один из этих футболистов, оставшихся на поле, сделал два пенальти. И мы проиграли 1:3. После игры Севидов всё проанализировал и ошарашил меня, сказав, что мне нужно стать тренером. Эта мысль засела у меня в голове.
Как вспоминал впоследствии, сам А.А.Севидов, он, Хапсалиса в обороне, подсмотрел у Лобановского в 1978г., в игре с Торпедо. Но, именно Хапсалис, тогда, ошибался, и по его вине торпедовцы забили один из мячей. Валера знатно смотрелся в игре с Рапидом. Как обычно передерживал мяч, но обострял и был лидером Динамо в той игре. Памятный матч, как сейчас его помню...
Ну а тренер, Газзаев- себя превзошел!!! Вобщем, Здоровья и Удачи ему- Яркий футболист и тренер!!!!!!!
Как вспоминал впоследствии, сам А.А.Севидов, он, Хапсалиса в обороне, подсмотрел у Лобановского в 1978г., в игре с Торпедо. Но, именно Хапсалис, тогда, ошибался, и по его вине торпедовцы забили один из мячей. Валера знатно смотрелся в игре с Рапидом. Как обычно передерживал мяч, но обострял и был лидером Динамо в той игре. Памятный матч, как сейчас его помню...
Ну а тренер, Газзаев- себя превзошел!!! Вобщем, Здоровья и Удачи ему- Яркий футболист и тренер!!!!!!!
Не стоит привлекать внимание к себе при помощи СМИ.
Эти же СМИ могут напомнить, как ты разрушил Аланию.
Не стоит привлекать внимание к себе при помощи СМИ.
Эти же СМИ могут напомнить, как ты разрушил Аланию.