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Газзаев: «Я особо не планировал становиться тренером»

вчера, 14:23

Бывший главный тренер сборной России и московского ЦСКА Валерий Газзаев заявил, что будучи игроком не планировал тренерскую карьеру.

Сегодня заслуженный тренер России, первый в истории российского футбола выигравший европейский трофей (Кубок УЕФА с ЦСКА), отмечает 70-летний юбилей.

Я особо не планировал становиться тренером. Помню, что мы играли в полуфинале Кубка кубков с «Рапидом». После первого тайма мы выигрывали со счётом 1:0, а тренером был Александр Севидов. Он подошёл, у него была манера спросить про ситуацию на поле, я ему сказал, что нужно заменить двух игроков, которые выпадают из игры, на что он сказал: «Нет, мы выигрываем 1:0». В итоге один из этих футболистов, оставшихся на поле, сделал два пенальти. И мы проиграли 1:3. После игры Севидов всё проанализировал и ошарашил меня, сказав, что мне нужно стать тренером. Эта мысль засела у меня в голове.

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Все комментарии
ha3aqbrc8pu7
ha3aqbrc8pu7
вчера в 15:54
Ну вот узнали очередную байку.
Capral
Capral
вчера в 15:27, ред.
Севидов был незаурядным тренером, но иногда допускал катастрофические ошибки. Игрок, о котором говорит Газзаев- был А.Хапсалис, которого, Севидов, непонятно почему поставил в защиту, и не просто в защиту- а опекать самого Кранкля!!! Естественно, что Хапсалис, который был прирожденным нападающим, дважды сбивал знаменитого форварда, который, признаться, даже не замечал хрупкого "защитника" Динамо, после чего- назначали пенальти в ворота москвичей.

Как вспоминал впоследствии, сам А.А.Севидов, он, Хапсалиса в обороне, подсмотрел у Лобановского в 1978г., в игре с Торпедо. Но, именно Хапсалис, тогда, ошибался, и по его вине торпедовцы забили один из мячей. Валера знатно смотрелся в игре с Рапидом. Как обычно передерживал мяч, но обострял и был лидером Динамо в той игре. Памятный матч, как сейчас его помню...

Ну а тренер, Газзаев- себя превзошел!!! Вобщем, Здоровья и Удачи ему- Яркий футболист и тренер!!!!!!!
Alex_67
Alex_67
вчера в 14:32
Газзаев, отметил бы ты свой юбилей в кругу семьи.
Не стоит привлекать внимание к себе при помощи СМИ.
Эти же СМИ могут напомнить, как ты разрушил Аланию.
Варвар7
Варвар7
вчера в 14:32
Так получается А. Севидов "крёстный тренер" у В. Газзаева.)
64pk6awd6bg9
64pk6awd6bg9
вчера в 14:31
Высказывания Валерия Газзаева демонстрируют его опыт и размышления о начале тренерской карьеры. Он акцентирует внимание на том, что изначально не планировал становиться тренером, однако после определённого события пересмотрел свои планы.
Гость
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