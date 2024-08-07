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Газзаев рассказал, что мог возглавить клуб из Англии

вчера, 10:27

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев рассказал, что после победы с московским клубом в Кубке УЕФА в 2005 году имел возможность возглавить английскую команду.

Да, такая вероятность существовала. Энди Роббс отвечал в УЕФА за тренеров. А я тогда вошёл в клуб элитных специалистов Европы. И он ко мне обратился: «Давай я тебя устрою в английский клуб. Есть интерес. Готов посодействовать».

[Я] языка не знал. Это могло стать проблемой. Языковой барьер... В итоге отказался. Как говорится, лучшее — враг хорошего. Остался в ЦСКА. Меня всё здесь устраивало, удалось создать сильную команду. Сначала мы выиграли Кубок УЕФА, потом — «Зенит». И эти футболисты составили костяк сборной России, которая в 2008-м завоевала бронзу Евро.

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sv_1969
sv_1969
вчера в 11:19
Ну а что Про это сейчас вспоминать
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 11:06, ред.
" Давай я тебя устрою ". Попахивает чем-то дурным, а именно профанацией профессии тренера. Лучше бы ничего не говорил о своём возможном трудоустройстве, чем нести такую ахинею. Что-то СМИ ни словом не обмолвились о том, что тренером ЦСКА интересуются зарубежные клубы. "Давай я тебя устрою"...
Alex_67
Alex_67
вчера в 10:49
Газзаев, ты был хорошим тренером...
Но на тебе стоит клеймо разрушителя Алании.
Так что не строй из себя легенду российского футбола.
Ты был хорошим игроком и отличным тренером.
Но ты оказался плохим человеком.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:37
Правильно сделал))
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