Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев рассказал, что после победы с московским клубом в Кубке УЕФА в 2005 году имел возможность возглавить английскую команду.
Да, такая вероятность существовала. Энди Роббс отвечал в УЕФА за тренеров. А я тогда вошёл в клуб элитных специалистов Европы. И он ко мне обратился: «Давай я тебя устрою в английский клуб. Есть интерес. Готов посодействовать».
[Я] языка не знал. Это могло стать проблемой. Языковой барьер... В итоге отказался. Как говорится, лучшее — враг хорошего. Остался в ЦСКА. Меня всё здесь устраивало, удалось создать сильную команду. Сначала мы выиграли Кубок УЕФА, потом — «Зенит». И эти футболисты составили костяк сборной России, которая в 2008-м завоевала бронзу Евро.
Но на тебе стоит клеймо разрушителя Алании.
Так что не строй из себя легенду российского футбола.
Ты был хорошим игроком и отличным тренером.
Но ты оказался плохим человеком.
Но на тебе стоит клеймо разрушителя Алании.
Так что не строй из себя легенду российского футбола.
Ты был хорошим игроком и отличным тренером.
Но ты оказался плохим человеком.