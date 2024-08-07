Газзаев рассказал, что мог возглавить клуб из Англии

Бывший главный тренер ЦСКА рассказал, что после победы с московским клубом в Кубке УЕФА в 2005 году имел возможность возглавить английскую команду.

Да, такая вероятность существовала. Энди Роббс отвечал в УЕФА за тренеров. А я тогда вошёл в клуб элитных специалистов Европы. И он ко мне обратился: «Давай я тебя устрою в английский клуб. Есть интерес. Готов посодействовать».