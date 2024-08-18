«Челси» стал объектом насмешек. Мареска стартует в АПЛ сражением против Холанда и учителя

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сегодня, 09:13

Гвардиола встретит бывшего ассистента.

Многодетная семья «Челси» – ребус старта сезона

- Суперкомпьютер отправил лондонцев на четвёртое место. Такой прогноз вызвал недоумение фанатов «Манчестер Юнайтед». Болельщики ждут прорыва от команды тен Хага. А «Челси» пока стал объектом для насмешек. В заявке футболистов на два коллектива. На официальном сайте клуба в составе шесть голкиперов. Боэли набрал игроков, словно завтра «Челси» на пять лет запретят любые трансферы.

- Главная сделка лета – приглашение тренера «Лестера» Марески. Итальянец вернул «лисов» в АПЛ , а затем согласился тащить ношу, с которой не справился Почеттино. Маурисио не простили непопадание в Лигу чемпионов. Мареска не мог получить равнозначные трансферы. Но Энцо убедил, что ему нужны свои игроки. Подписали голкипера Йоргенсена из «Вильярреала», торгуются за нового форварда.

- Мареска против Гвардиолы это одна из версий драк Хосепа против старых знакомых. Тен Хаг работал во второй команде «Баварии», когда Хосеп тренировал в Мюнхене. Артета – бывший помощник испанца в «Манчестер Сити», как и Мареска. Экс-ассистенты знают стратегию и тактику Гвардиолы. Тем интереснее смотреть на игры разума от Марески. Также любопытна реакция гуру из «Манчестер Сити».

- Капитан и правый латераль Джеймс не сыграет из-за дисквалификации и травмы. Справа ждут Мало Гюсто. В центре обороны связка Дисаси и Колуилла, которую проверит на прочность Холанд, проваливший финал Суперкубка Англии. Чемпион Европы Кукурелья у «Челси» слева. В центре Кайседо и Фернандес, а третьего хавбека будут подбирать в первых турах. В атаке тоже конкуренция и много вариантов.

Ориентировочный состав «Челси» (4-3-3): Йоргенсен – Гюсто, Дисаси, Колуилл, Кукурелья – Фернандес, Лавия, Кайседо – Палмер, Нкунку (Джексон), Мудрик.

Гвардиола потерял ключевого игрока «Манчестер Сити»

- Испанский тренер допускает уход из клуба, подписание нового контракта и переход на работу в сборную. Футболисты в таких условиях мысленно готовятся к последнему сезону под руководством Хосепа. Тоже способ мотивации команды, которая объелась трофеями. Гвардиола недоволен действия «Манчестер Сити» на сборах. Также ему не понравились моменты МЮ в финале Суперкубка Англии.

- Итоговая победа не отменяет критику переходов между линиями. Не позволяет забыть моменты, вроде выхода Рэшфорда к воротам. Нулевая во всех смыслах статистика Холанда тоже разозлила Гвардиолу. В АПЛ , где фавориты только вкатываются в сезон, любая ничья в итоге может оказаться чемпионской осечкой. Футболисты «горожан» понимают, что стартовые туры для них довольно опасные.

- «Манчестер Сити» – главный фаворит, у которого огромное количество козырей. Средняя готовность не значит, что Аке и Аканджи среди защитников с самым высоким игровым интеллектом. Гвардиол тоже понял стиль игры «горожан» через полгода мучений на старте английской карьеры. Уокер и Эдерсон – опытные ветераны команды. Силва и Де Брюйне в аналогичной престижной категории.

- У Гвардиола есть существенная потеря, не готов сыграть Родри. Испанец набегался за клуб и сборную Испании, сегодня его не пустят на поле. Ещё вылетел молодой атакующий хавбек Бобб и есть проблемы со здоровьем у Грилиша. Потери уменьшают количество вариантов в атаке, но новичок Савиньо и ещё один технарь Доку жаждут закрыть фланг. А Фодену надо перекрыть ужасный Евро-2024.

Ориентировочный состав «Манчестер Сити» (4-2-3-1): Эдерсон – Уокер, Аканджи, Аке, Гвардиол – Ковачич, Б. Силва – Фоден, Де Брюйне, Доку – Холанд.

Ничья против чемпионов точно устроит тренера «Челси»

- Год назад Почеттино стартовал в АПЛ матчем против «Ливерпуля». Играли тогда в три центральных защитника, но умудрились пропустить после единственного удара «красных» в створ ворот. Но тут важнее, что у гостей был всего один такой выстрел. «Челси» заслужил ничью в тот день. «Манчестер Сити» опаснее, а Мареска без опыта, но лондонцы застряли между крахом и прорывом.

- В футболе все команды существуют по циклам. Именно поэтому так тяжело без смены состава держаться на одном уровне более пяти лет. У «Челси» слишком много перемен, а вот «Манчестер Сити» может пострадать, если Гвардиолапереоценил готовность своих подопечных. Даже Де Брюйне, учитывая почтенный возраст, может выдать в новом сезоне больше средних поединков, чем раньше.

- «Челси» слабее «Манчестер Сити», но изобилие вариантов и отсутствие у соперника Родри позволяют подопечным Марески искать лазейки между линиями чемпионов. А вот оборона лондонцев кажется их слабым местом, как и реализация. У «Манчестер Сити» нет ярко выраженных минусов, кроме функциональной готовности. Будут набирать форму на старте сезона, интересно на это посмотреть.

- Общая статистика в АПЛ , разумеется, в пользу «Челси». Лондонцы раньше оказались в руках миллиардера, чем «Манчестер Сити». И хотя Гвардиола выгрызает равенство по победам в рамках чемпионата, одержав 4 подряд успеха со счётом 1:0, Почеттино изменил характер матчей. Перестали играть до одного мяча, «Челси» завоевал две голевые мировые с чемпионами. В первом круге сыграли 4:4.

- Получится скучная игра, если соперники откажутся от риска, боясь поражения. А если Гвардиола всех обманул и «Манчестер Сити» легко включит скорости после среднего поединка с «Манчестер Юнайтед», то не завидуем обороне «Челси». Также легко представить перестрелку 2:2, когда оборона подводит Эдерсона, но Холанд и Фоден отвечают той же монетой. Матч, который нельзя пропускать.