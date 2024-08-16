Новый чемпион, таланты за 100 млн евро, эксперимент «Баварии». Гид по Бундеслиге 2024/25

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Системные обновления и перестройки.

Эксперимент «Баварии»

Чемпион – «Байер», но наиболее пристальное внимание всё равно будет приковано к «Баварии». Это гегемон Бундеслиги, поэтому судьба титула зависит по большей части от действий мюнхенцев. И они решили пойти на риск. Обычно баварцы выбирают признанных тренеров с солидным послужным списком – но в этот раз пошли на риск. Новый наставник – Венсан Компани. Из плюсов – он играл под руководством Пепа Гвардиолы, вывел «Бернли» в АПЛ , играя при этом в атакующий футбол.

Цельная философия – то, что нужно «Баварии». Но у бельгийца почти нет тренерского опыта, он не прошёл проверку на стрессоустойчивость. Вдобавок клуб отпустил двух защитников – Маттейс де Лигт высоко котируется среди европейцев, да и Мазруи был частью обоймы. Да, есть и топ-подписания (Палинья, Олисе) – но действия «Баварии» тянут на авантюру.

Экзамен Хаби Алонсо

В прошлом сезоне «Байер» сделал то, чего пока не смог «Арсенал» Артеты. Яркая молодая по-спортивному наглая команда обошла гиганта. В Леверкузене эйфория – за год клуб вернулся в разряд грандов и даже замахивался на требл (взял чемпионат и Кубок, но уступил в финале ЛЕ ), главным активом проекта стал Вирц.

И на радостях все стали сватать главного тренера Хаби Алонсо в «Реал», «Ливерпуль» был готов назначить его после Клоппа, им интересовалась «Бавария» – испанец решил остаться в «Байере» ещё на год! И для объективной оценки клуба с тренером так только лучше. Всё вышеперечисленное – импульс, а не следствие системной работы. А значит, класс ещё надо подтвердить. Именно по итогам сезона получится сказать: Алонсо – это сиюминутная вспышка или новый топ-специалист.

«Штутгарт» и новые «тёмные лошадки»

В классической топ-3 Бундеслиги находились «Бавария», «Боруссия», «Лейпциг». Где-то поблизости – «Байер» и кто-то из «тёмных лошадок» соревнования. Но в прошлом сезоне ни дортмундцы, ни «Лейпциг» не смогли даже подступить к тройке. Наравне с «Байером» открытием чемпионата стал «Штутгарт».

«Швабы» ещё в конце 2010-х были командой-лифтом, а в начале 2020-х претендовали как максимум на десятку. Ситуация кардинально изменилась за всего один сезон при Себастьяне Хёнессе. Специалист до этого на взрослом топ-уровне возглавлял только «Хоффенхайм» – но опыт работы в системе «Лейпцига» и «Баварии» дал свои плоды.

«Штутгарт» в минувшем сезоне взял серебро, а теперь готовится подтвердить претензии на топ-статус. И вместе с тем интересно, кто пойдёт по их следам. Есть шанс продолжить движение вверх у «Айнтрахта», «Унион» в прошлом сезоне набил шишки – но это не перечёркивает класс менеджмента, благодаря которому берлинцы забрались в зону ЛЧ по итогам сезона-22/23. Выстрелить может кто угодно.

«Боруссия» без Терзича, Фюллькруга и Ройса

Дортмундцы при объективно неровном сезоне врываются в финал ЛЧ , становятся открытием еврокубковой кампании – но после поражения от «Реала» в команде всё равно сменяется тренер. Это не укладывается в голове.

Интереснее всего то, что руководство как раз было готово предложить ему новый контракт. Инициатором расставания был сам Эдин. Специалист отметил, что клубу требуется перезагрузка – и произойти она должна с другим наставником.

Из плюсов – Терзича сменил экс-футболист и лидер «Боруссии» Нури Шахин. Специалист неравнодушен к клубу, для «шмелей» это важно. Из минусов – скромный послужной список и обновление команды. Шахин приходит в момент, когда дортмундцев выбили даже из топ-3, когда многолетний лидер Марко Ройс покинул клуб, когда расстались с топ-форвардом Фюллькругом. Чтобы быстро адаптироваться к изменениям, нужен в том числе опыт. «Боруссия» может как выстрелить, так и упасть ещё ниже.

Развитие «Лейпцига»

А вот Марко Розе работает в «Лейпциге» уже второй год. Минувший сезон сложился хуже, чем ему предшествующий – но немцу в клубе доверяют, он продолжает курс на развитие молодёжи. Тот же Ольмо вырос в лидера сборной Испании и взял Евро, а теперь отправился в «Барсу» (поможет «сине-гранатовым» мериться звёздностью с «Реалом» и «Атлетико») – на нём немцы заработали 55 млн евро. Таких лидеров ещё несколько.

В межсезонье «Лейпциг» закупился ещё тремя молодыми исполнителями, которых теперь надо подводить к стартовой обойме. От команды будут ожидать борьбы за топ-3, но сами они скорее, подобно «Краснодару», продолжат заниматься подготовкой топ-игроков на продажу.

Созревшие таланты для европейских грандов

Конвейер поставлен на поток – европейские гранды буквально каждый год приглядывают себе новых топ-исполнителей. Летом 2022 года в «Ман Сити» отправился Эрлинг Холанд, в прошлое межсезонье «Реал» подхватил Джуда Беллингема. В текущее межсезонье на немецкий рынок пришла «Барса» – каталонцы подписали Дани Ольмо.

На следующее лето как минимум один топ-трансфер уже известен – Флориан Вирц созреет для вызова в европейском гранде. Но компанию ему могут составить алмазы «Боруссии» и «Лейпцига»: Шлоттербек, Байер, Адейеми, Опенда, Шешко, Лукеба.

Смена чемпиона

В прошлый раз на рывок «Байера» наслоился тотальный спад «Баварии» – из этого родилась сказка. Но теперь изменения продолжаются. Мюнхенцами движет спортивная злость – и чемпионский опыт поможет в борьбе за возвращение титула. А «Байер» теперь должен показать что-то помимо фарта и спортивной наглости – теперь речь пойдёт в первую очередь о стабильности. Учитывая, что трансферное окно ещё не закрыто и кто-то из лидеров может уйти, перспективы «фармацевтов» сомнительны. Скорее верится, что «Бавария» с боем вернётся на вершину.