Скандалы в «Лацио», глобальная перестройка «Юве», «Интер»-гегемон. В Италии начинается борьба за Скудетто

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сегодня, 08:58

Пока есть миланцы и все остальные.

Новая доминирующая сила

Уже понятно, кто считается фаворитом в борьбе за чемпионство в новом сезоне Серии А. «Интер» провёл отличную работу по обновлению уже имеющегося костяка. Как обычно ухватили алмаз на рынке свободных агентов (Зелиньски), выкупили талантливого полузащитника (Фраттези) и игроков обоймы (Аугусто, Арнаутович) после удачных аренд, нашли сменщика для Зоммера с перспективой на статус основного. Кадровая политика чёткая и выверенная.

Уже в прошлом сезоне стала видна разница в классе и стабильности – при Индзаги «нерадзурри» просто не мучились от провальных отрезков и провели сезон довольно ровно. Разве что еврокубковая кампания подвела. Теперь же проект лишь прочнее стоит на ногах, нет предпосылок для стагнации – поэтому нет и очевидных конкурентов, которые бы помешали закрепить «Интеру» свою гегемонию.

Новая страница в истории «Милана»

Соседи «Интера» после масштабной трансферной кампании прошлым летом надеялись на борьбу за чемпионство, но на выходе только к финишу вернулись на вторую строчку. По итогам чемпионата отставание от «Интера» составило 19 баллов. Поэтому «россонери» решились на непростой шаг – отправили в отставку Стефано Пиоли, который вернул клуб в борьбу за титулы.

Решение в любом случае неоднозначное – и в случае «Милана» осложняется выбором сменщика. Если бы Ибрагимович привёл в клуб Конте (об их переговорах говорили в феврале), такой шаг можно было бы понять. Но команду возглавил Паулу Фонсека – тренер без достижений на уровне топ-5 европейских чемпионатов, с сомнительным послужным списком (кризисная «Рома», постчемпионский «Лилль»). Прежде всего, непонятно, за счёт чего тренерская рокировка должна помочь «Милану» сделать шаг вперёд. Больше похоже на перемены ради перемен.

Масштабной закупки тоже не последовало – с другой стороны, привели сильных исполнителей в линию обороны (центрбек Павлович и правый латераль Эмерсон) и на острие (Альваро Мората).

Корневые изменения в «Ювентусе»

Вот в каком клубе кипит жизнь и происходят изменения. Изменения не просто кадровые – на уровне философии, базовых настроек. Чемпионский «Ювентус» сформировали Антонио Конте и Массимилиано Аллегри. Особенно при последнем туринцы были не про красивую утончённую игру, а про скупой минимум, которого достаточно для результата. Теперь же такой футбол результат не даёт. В качестве двигателя перестройки выбрали Тиаго Мотту. Итальянец укреплял и дополнял свой взгляд на футбол, работая сначала в системе ПСЖ , а потом в итальянских клубах: «Дженоа», «Специи». Потом – «Болонье». Именно в последней философия Мотты приобрела чёткие очертания и видимый результат. «Красно-синие» отобрались в Лигу чемпионов – это был достойнейший итог работы менеджера.

Но поскольку Мотта пропагандирует принципиально другую систему, «бьянконери» приходится идти на серьёзные изменения. Уже обновили центральную ось (Дуглас Луис, Кефрен Тюрам), взяли нового вратаря, попрощались с целым рядом игроков – в том числе с возрастными лидерами (Щесны, Сандро).

Сейчас «Юве» – это сомнения в готовности нового тренера к давлению топ-клуба, опасения за длительность перестройки, за риск провала. Это всё «старой синьоре» предстоит перебарывать.

Конте будет возвращать «Наполи» величие

Звонкое получилось падение после завоевания титула. Вроде с момента ухода Спаллетти прошёл только год – но уже воцарилось ощущение бесконечного ада для неаполитанцев. Навёрстывать упущенное позвали Антонио Конте – после неудачных экспериментов с Руди Гарсия, Маццарри и Кальцоной нужен тот, кто вернёт экс-чемпионам былую уверенность.

Конте умеет вдохнуть менталитет победителей, выжимать из игроков максимум. Это гарантия быстрого результата – но для этого нужно удовлетворять запросы менеджера. А менеджер требует подписать Ромелу Лукаку. Неаполитанцы не могут договориться с «Челси», в переговорах пауза, а на игрока уже засматривается «Астон Вилла».

В любом случае в команде есть Осимхен, топ-форвард, которого не торопятся отпустить – да и клуб вряд ли упадёт ниже, чем годом ранее.

Интересный выбор «Болоньи»

С «Юве» и Моттой всё понятно – куда интереснее было следить за действиями «Болоньи». «Красно-синие» остались без вдохновителя своего успеха — это перед дебютом в ЛЧ . Боссы сделали выбор в пользу Винченцо Итальяно – специалист держал «Фиорентину» в еврокубках, несмотря на её скромные ресурсы. И даже дважды играл в финале ЛК. Пока не слишком ясно, насколько совместимы требования специалиста с уже установленной в клубе философией – и это предстоит проверить.

Давление на Итальяно будет невысоко – все понимают, что в прошлом сезоне скромная команда прыгнула выше головы, а теперь осталась без прежнего главного тренера и без части лидеров того состава (продали Калафьори и Зиркзее).

«Тёмные лошадки» в игре

«Болонья» по-прежнему будет «тёмной лошадкой» с непонятными перспективами – и это роднит её с «Аталантой», «Лацио» и «Ромой». Первым повезло – Гасперини остался у руля, коллектив по-прежнему поддаётся управлению. Триумф в ЛЕ – долгожданная награда за старания. Но по составу бергамаски всё ещё уступают конкурентам.

Римляне же продолжают перестройку. «Орлы» вообще в состоянии лихорадки. Сарри ушёл, потом отправили в отставку и Игора Тудора. Фанаты в бешенстве от решений руководства и требуют продажи клуба. Причисление их к «тёмным лошадкам» – скорее дань уважения к умению выжимать максимум даже в кризисных ситуациях.