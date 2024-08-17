ЦСКА предстоит матч с командой-открытием сезона. Их не ожидали видеть в топ-3 РПЛ

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сегодня, 11:24

Дерби будет жарким.

О ЦСКА

- После резвого старта сезона «армейцам» успели испортить настроение. Если после кубкового поражения от «Краснодара» «красно-синие» отыгрались на «Оренбурге» (5:1), то после нового поражения от «быков» случилась ничья с «Пари Нижним Новгородом». В серии пенальти всё же удалось вырвать два очка, но осадок остался. Для москвичей звучат тревожные звоночки – команде пока не хватает прочности, чтобы показывать стабильно высокий уровень и отбирать очки у прямых конкурентов. Поэтому к матчу пятого тура подопечные Марко Николича за пределами тройки и отстают от того же «Локомотива» на два очка.

- В первую очередь сербскому наставнику предстоит наладить игру в финальной трети. Те 5:1 с «Оренбургом» и четвёртое место в чемпионате не должны обманывать – лучшим бомбардиром команды является центральный защитник Игорь Дивеев. Он в четырёх матчах Премьер-Лиги забил четыре мяча – почти половину от всех голов ЦСКА (девять). И это аномалия, которая указывает на отсутствие топ-форварда. Фёдор Чалов уехал, сейчас Николичу предстоит выбрать нового первого номера на острие. Варианта три: Тамерлан Мусаев, Виктор Давила и Секу Койта. Первый даёт отличный объём и тормозит атаки соперника, инициируя прессинг. Этакий Антон Заболотный, но ещё и с реализацией нет таких проблем. Правда, Тамерлан больше нужен под финальные отрезки, когда необходимо играть на сдерживание. Койта изначально покупали как альтернативу Чалову, но ему ещё предстоит адаптироваться – 24-летний малиец до сих пор не забил ни разу. Давила же более полезен на позиции инсайда. Прямо сейчас основной – Тамерлан. Но поиск продолжается.

- Чтобы Давила и Койта были не так привязаны к позиции инсайда, «армейцы» ищут усиление. Один из вариантов – Камори Думбия. Соотечественника Секу нашли селекционеры «Реймса» и привели в дубль – уже оттуда полузащитник зашёл в основную команду, а минувший сезон провёл в «Реймсе». Причём сделал серьёзный шаг вперёд – за 25 матчей Лиги 1 хавбек отметился шестью голами и пятью результативными передачами. «Красно-синие» успели согласовать сумму трансфера Камори, но переговоры растягиваются из-за схемы трансфера. Малийцу придётся выкупить свой контракт и передать «Реймсу» всю сумму единовременно. Стороны пытаются достичь компромисса вот уже полтора месяца. С другой стороны, Николич просит именно нападающего – пора бы определиться.

Ориентировочный состав ЦСКА (3-4-2-1): Акинфеев – Мойзес, Дивеев, Агапов – Круговой, Зделар, Бистрович, Келвен – Файзуллаев, Обляков – Мусаев.

О «Локомотиве»

- «Железнодорожники» выдают просто отличный отрезок на старте сезона. Важен контекст. «Красно-зелёные» потеряли Максима Глушенкова – лучшую «десятку» РПЛ и главного диспетчера команды. Плюс лишились качественной ротации, возможность для которой открывали Антон Миранчук и Рифат Жемалетдинов. Плюс удар по имиджу – того же Глушенкова легко переманил к себе «Зенит», а Рифата забрал ЦСКА . Что касается трансферов на вход, клуб ограничился неочевидным выбором – Дмитрием Воробьёвым – свободными агентами Тимуром Сулеймановым (отыграл в «Локо» прошлый сезон на правах аренды) и возрастным опорником Артёмом Тимофеевым. Было ощущение, что команда стала ниже уровнем. И с такой предысторией «Локо» одерживает три победы в первых четырёх турах. Единственное поражение – от прямого конкурента («Динамо»). Причём после этого поражения – три матча «на ноль».

- «Локомотиву» удалось сохранить легковесную атаку и – хотя бы на коротком отрезке – выстроить надёжную оборону. И здесь на первый план выходят воспитанники – вовремя подоспели Алексей Батраков и Вадим Раков. Первый уже сейчас стал важной частью стартового состава. У хавбека поразительная точность подач, что даёт москвичам преимущество на стандартах, плюс культура паса, которая позволяет отдавать точно между линий. Алексей вписался на позицию «десятки», уже забил два мяча и отдал четыре голевые – его эффективность позволила Галактионову не отходить от привычной расстановки. И вместе с тем спровоцировала постоянные сравнения с Глушенковым. Для молодого полузащитника это серьёзное давление.

- Что касается Вадима, он ещё не закрепился на том же уровне, что его напарник по академии – форварда только подводят к обойме. Надо понимать, что в случае с Алексеем всё сошлось – после ухода лидера и игроков обоймы образовался дефицит, понадобилась новая «десятка». Батракову хватило качеств, чтобы этим воспользоваться. Ракову сложнее. Да, топ-форвардов в «Локомотиве» нет – но Воробьёв и Сулейманов не проваливаются. Поэтому Вадим наигрывается постепенно. Хотя теперь ему могут довериться – форвард уже забил «Ахмату» в третьем туре, а в двух кубковых матчах отметился двумя голами и двумя ассистами. Он уже наиграл на то, чтобы выйти в старте – и Галактионов наверняка считает также, к молодым он относится внимательно. Но вряд ли шанс молодому игроку дадут в дерби.

Ориентировочный состав «Локомотива» (4-2-3-1): Лантратов – Ненахов, Ньямси, Морозов, Сильянов – Карпукас, Баринов – Пиняев, Батраков, Самошников – Воробьёв.

О противостоянии

- В последних матчах преимущество за ЦСКА . «Локомотив» не обыгрывал «армейцев» с 2021 года. А у «красно-синих» с того момента три победы, причём одна – разгромная (4:1 в августе 2023 года).

- Две последние встречи явно выбиваются из характера противостояний. Обычно команды осторожны, ограничиваются парой голов. Но после разгромной победы ЦСКА команды в апреле сыграли вничью 3:3, причём «красно-синие» спаслись с 1:3 во втором тайме.

Прогноз Soccer.ru: «Локомотив» прервёт неудачную серию и обыграет соседей.