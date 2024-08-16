Середняк Чемпионшипа в АПЛ, последний шанс тен Хага, новый чемпион. Английский футбол возвращается

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сегодня, 11:45

Новый сезон захватывает.

Сегодня начнётся новый сезон в АПЛ – старт дадут «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэм». Это повод освежить в памяти, в каком состоянии клубы с туманного Альбиона подходят к новому чемпионату.

В чемпионской гонке – ученик и учитель

Раньше титул разыгрывали «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» – эти команды парили так высоко, что у остальных не было и шанса составить конкуренцию. В последние сезоны произошла замена – вместо «мерсисайдцев» в большую гонку вступили «канониры». И тем интереснее, что вытащил в неё лондонцев Микель Артета – ученик Гвардиолы, для которого в качестве главного тренера это первый большой проект.

Были уже две попытки штурма. Первая спонтанная – тогда сами «канониры» не ожидали, что готовы играть на таком уровне. В тот раз не хватило прочности, опыта, глубины состава. Летом закупились – в систему вплелись Райс, Райя, Хаверц. Снова неудача – но теперь борьба шла до самого финиша.

Сейчас «Арсенал» и «Манчестер Сити» – равные соперники. И «пушкари» сделали очередной шаг – усилили центр обороны. Градус борьбы подскочит.

Тренеры-новички с претензией на величие

В двух других топ-клубах, тем временем, тренерские перестановки. Для «Ливерпуля» это вообще начало больших изменений. Юрген Клопп был сердцем команды и вернул «красным» величие. Даже подготовил фундамент для преемника. Но когда уходит специалист такой величины, долгая адаптация неизбежна. Болельщикам только предстоит перестать искать в Арне Слоте черты немца и понять, что это специалист другого толка. И точно не стоит требовать от голландца продолжения чемпионской борьбы, которая была в прошлом сезоне.

В «Челси» решили отказаться от Почеттино, несмотря на прогресс команды. Теперь главный тренер – адепт идей Гвардиолы Мареска. Кадровая политика прежняя – заявка раздувается, «синие» продолжают закупку. Но итальянец в этом ничего плохого не видит. Пока перспективы у «аристократов» туманные.

Решающий сезон тен Хага

Для МЮ Эрика тен Хага наступает крайне важный сезон. В первой кампании голландец задрал планку для оценки своих результатов – взял Кубок лиги и запрыгнул в топ-3. Поэтому стагнация в следующем сезоне была воспринята в штыки. Боссы согласились, что на показатели клуба повлияли факторы, неподвластные тренеру. И поэтому теперь на нём ещё большее давление.

Специалисту доверились в неоднозначной ситуации, привезли новичков, которых он просил (перехватили Йоро у «Реала», взяли Зиркзее, де Лигта и Мазрауи). Вместе с тем – изменения в менеджменте: новый тренерский штаб, топ-специалисты на постах спортивного и генерального директоров, селекционного отдела и т.д.

Владельцы сделали всё, что от них зависело. Теперь показать прогресс должен тен Хаг – кредит доверия к нему на исходе.

Пик для Эмери и «Астон Виллы»

Одна из главных неожиданностей летнего трансферного окна – «Астон Вилла» в топ-3 по тратам на подписания. Объяснение на поверхности – в истории клуба наметился переломный сезон. Совсем недавно это был просто середняк (иногда – даже аутсайдер), Унаи Эмери превратил команду в «тёмную лошадку» Премьер-Лиги, наметились новые перспективы. С испанцем «львы» смогли прыгнуть выше головы и отобрались в Лигу чемпионов.

Это важнейшее достижение – но и огромная ответственность. Уже было множество примеров, когда симпатичная команда не проходила проверку на прочность – и разрываясь между главным еврокубком и чемпионатом, откатывалась к борьбе за выживание. «Астон Вилла» хочет закрепиться на новом уровне, сейчас есть наиболее реальные шансы это сделать – поэтому не стоит удивляться, если увидите команду в борьбе за зону ЛЧ . Они готовы.

«Тоттенхэм» и «Ньюкасл» пытаются сделать шаг вперёд

«Ньюкасл» – та же «Астон Вилла», просто шаг в разряд топ-клубов сделал чуть раньше. И сейчас проходит зону турбулентности, куда «львы» только входят. «Сорокам» на новом этапе в прошлом сезоне не повезло – сходу они попали в «группу смерти» с ПСЖ , «Боруссией» и «Миланом». К этому добавилась череда травм – Эдди Хау просто не мог поддерживать эффективность, не имея оптимальных сочетаний. Плюс история с Тонали, плюс неопытность. В этот сезон входят с набитыми шишками и обновив костяк. Важно нагнать конкурентов и снова бороться за ЛЧ – иначе разрыв в классе только вырастет.

Ещё один проект в фазе активного роста – «Тоттенхэм». «Шпоры» приступили к активной перестройке прошлым летом – тогда назначили Анге Постекоглу, это двигатель нового проекта. Был яркий старт – реклама, как может выглядеть праймовый «Тоттенхэм». Потом откатились к базовым настройкам – впереди много работы. К этому моменту лондонцы нашли преемника Кейна и усиливают центральную ось молодыми исполнителями.

Эта парочка – пока на позициях догоняющих.

Чтобы попасть в еврокубки, уже мало просто считаться открытием

В сезоне-22/23 «Фулхэм» поразил всех своей неуступчивостью – «дачники» при втором составе с конца по стоимости боролись за зону еврокубков с другими «тёмными лошадками»: «Брайтоном» и «Брентфордом». В этом же ранге находилась «Астон Вилла». Четыре коллектива с небольшими возможностями – в борьбе за ЛК и ЛЕ .

Сейчас об этом можно только мечтать прослойка только увеличилась, поэтому таким командам вряд ли удастся зацепиться за еврокубки, даже если они прыгнут выше головы. «Челси» всё же созрел для топ-5, туда же метят МЮ , «Ньюкасл» и «Астон Вилла», а «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» не готовы сдавать позиции. Об «Арсенале» и «Манчестер Сити» вообще не стоит говорить – они с отрывом впереди. Тут такая жаркая рубка, что даже закупившийся «Вест Хэм» не сможет вклиниться в разборки.

С одной стороны, ожесточённая и равная борьба – только плюс. С другой, от неё отрезана приличная группа команд – «молотобойцы», «Брайтон», «Кристал Пэлас», «Брентфорд» и пр. вынуждены наблюдать за этим со стороны.

В подвале всё внимание – «Ипсвичу» и тренеру, отказавшему МЮ

Когда манкунианцы раздумывали над выбором нового тренера, среди кандидатов называли Кирана Маккену. Молодой специалист высоко котируется на фоне успеха с «Ипсвичем» – он вывел в АПЛ команду, совокупная стоимость которой оценивалась в 69 миллионов евро (13-е место в Чемпионшипе). Но «Манчестер Юнайтед» медлили с окончательным решением по тен Хагу, а Маккена не захотел бросать клуб сразу после повышения в классе.