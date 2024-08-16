Середняк Чемпионшипа в АПЛ, последний шанс тен Хага, новый чемпион. Английский футбол возвращается

Новый сезон захватывает.
Сегодня начнётся новый сезон в АПЛ – старт дадут «Манчестер Юнайтед» и «Фулхэм». Это повод освежить в памяти, в каком состоянии клубы с туманного Альбиона подходят к новому чемпионату.
В чемпионской гонке – ученик и учитель
Раньше титул разыгрывали «Манчестер Сити» и «Ливерпуль» – эти команды парили так высоко, что у остальных не было и шанса составить конкуренцию. В последние сезоны произошла замена – вместо «мерсисайдцев» в большую гонку вступили «канониры». И тем интереснее, что вытащил в неё лондонцев Микель Артета – ученик Гвардиолы, для которого в качестве главного тренера это первый большой проект.
Были уже две попытки штурма. Первая спонтанная – тогда сами «канониры» не ожидали, что готовы играть на таком уровне. В тот раз не хватило прочности, опыта, глубины состава. Летом закупились – в систему вплелись Райс, Райя, Хаверц. Снова неудача – но теперь борьба шла до самого финиша.
Сейчас «Арсенал» и «Манчестер Сити» – равные соперники. И «пушкари» сделали очередной шаг – усилили центр обороны. Градус борьбы подскочит.
Тренеры-новички с претензией на величие
В двух других топ-клубах, тем временем, тренерские перестановки. Для «Ливерпуля» это вообще начало больших изменений. Юрген Клопп был сердцем команды и вернул «красным» величие. Даже подготовил фундамент для преемника. Но когда уходит специалист такой величины, долгая адаптация неизбежна. Болельщикам только предстоит перестать искать в Арне Слоте черты немца и понять, что это специалист другого толка. И точно не стоит требовать от голландца продолжения чемпионской борьбы, которая была в прошлом сезоне.
В «Челси» решили отказаться от Почеттино, несмотря на прогресс команды. Теперь главный тренер – адепт идей Гвардиолы Мареска. Кадровая политика прежняя – заявка раздувается, «синие» продолжают закупку. Но итальянец в этом ничего плохого не видит. Пока перспективы у «аристократов» туманные.
Решающий сезон тен Хага
Для МЮ Эрика тен Хага наступает крайне важный сезон. В первой кампании голландец задрал планку для оценки своих результатов – взял Кубок лиги и запрыгнул в топ-3. Поэтому стагнация в следующем сезоне была воспринята в штыки. Боссы согласились, что на показатели клуба повлияли факторы, неподвластные тренеру. И поэтому теперь на нём ещё большее давление.
Специалисту доверились в неоднозначной ситуации, привезли новичков, которых он просил (перехватили Йоро у «Реала», взяли Зиркзее, де Лигта и Мазрауи). Вместе с тем – изменения в менеджменте: новый тренерский штаб, топ-специалисты на постах спортивного и генерального директоров, селекционного отдела и т.д.
Владельцы сделали всё, что от них зависело. Теперь показать прогресс должен тен Хаг – кредит доверия к нему на исходе.
Пик для Эмери и «Астон Виллы»
Одна из главных неожиданностей летнего трансферного окна – «Астон Вилла» в топ-3 по тратам на подписания. Объяснение на поверхности – в истории клуба наметился переломный сезон. Совсем недавно это был просто середняк (иногда – даже аутсайдер), Унаи Эмери превратил команду в «тёмную лошадку» Премьер-Лиги, наметились новые перспективы. С испанцем «львы» смогли прыгнуть выше головы и отобрались в Лигу чемпионов.
Это важнейшее достижение – но и огромная ответственность. Уже было множество примеров, когда симпатичная команда не проходила проверку на прочность – и разрываясь между главным еврокубком и чемпионатом, откатывалась к борьбе за выживание. «Астон Вилла» хочет закрепиться на новом уровне, сейчас есть наиболее реальные шансы это сделать – поэтому не стоит удивляться, если увидите команду в борьбе за зону ЛЧ. Они готовы.
«Тоттенхэм» и «Ньюкасл» пытаются сделать шаг вперёд
«Ньюкасл» – та же «Астон Вилла», просто шаг в разряд топ-клубов сделал чуть раньше. И сейчас проходит зону турбулентности, куда «львы» только входят. «Сорокам» на новом этапе в прошлом сезоне не повезло – сходу они попали в «группу смерти» с ПСЖ, «Боруссией» и «Миланом». К этому добавилась череда травм – Эдди Хау просто не мог поддерживать эффективность, не имея оптимальных сочетаний. Плюс история с Тонали, плюс неопытность. В этот сезон входят с набитыми шишками и обновив костяк. Важно нагнать конкурентов и снова бороться за ЛЧ – иначе разрыв в классе только вырастет.
Ещё один проект в фазе активного роста – «Тоттенхэм». «Шпоры» приступили к активной перестройке прошлым летом – тогда назначили Анге Постекоглу, это двигатель нового проекта. Был яркий старт – реклама, как может выглядеть праймовый «Тоттенхэм». Потом откатились к базовым настройкам – впереди много работы. К этому моменту лондонцы нашли преемника Кейна и усиливают центральную ось молодыми исполнителями.
Эта парочка – пока на позициях догоняющих.
Чтобы попасть в еврокубки, уже мало просто считаться открытием
В сезоне-22/23 «Фулхэм» поразил всех своей неуступчивостью – «дачники» при втором составе с конца по стоимости боролись за зону еврокубков с другими «тёмными лошадками»: «Брайтоном» и «Брентфордом». В этом же ранге находилась «Астон Вилла». Четыре коллектива с небольшими возможностями – в борьбе за ЛК и ЛЕ.
Сейчас об этом можно только мечтать прослойка только увеличилась, поэтому таким командам вряд ли удастся зацепиться за еврокубки, даже если они прыгнут выше головы. «Челси» всё же созрел для топ-5, туда же метят МЮ, «Ньюкасл» и «Астон Вилла», а «Тоттенхэм» и «Ливерпуль» не готовы сдавать позиции. Об «Арсенале» и «Манчестер Сити» вообще не стоит говорить – они с отрывом впереди. Тут такая жаркая рубка, что даже закупившийся «Вест Хэм» не сможет вклиниться в разборки.
С одной стороны, ожесточённая и равная борьба – только плюс. С другой, от неё отрезана приличная группа команд – «молотобойцы», «Брайтон», «Кристал Пэлас», «Брентфорд» и пр. вынуждены наблюдать за этим со стороны.
В подвале всё внимание – «Ипсвичу» и тренеру, отказавшему МЮ
Когда манкунианцы раздумывали над выбором нового тренера, среди кандидатов называли Кирана Маккену. Молодой специалист высоко котируется на фоне успеха с «Ипсвичем» – он вывел в АПЛ команду, совокупная стоимость которой оценивалась в 69 миллионов евро (13-е место в Чемпионшипе). Но «Манчестер Юнайтед» медлили с окончательным решением по тен Хагу, а Маккена не захотел бросать клуб сразу после повышения в классе.
Теперь «Ипсвич» будет притягивать внимание. Потому, что интересно увидеть, что за тренер мог возглавить МЮ и каковы его методы. Что за система позволила команде прыгнуть выше головы? Будет ли она работать на уровне АПЛ? Много вопросов, мало ответов – по крайней мере, на старте чемпионата к «синим» будет сохраняться пристальный интерес.
Почему-то кажется, что среди тренерских отставок точно будут у Челси и у Тоттэнхема. У Тен Хага в этом году явно последний шанс - в случае провала его могут даже посреди сезона заменить Тухель или МакКена. Слот - даже в случае неудачи его вряд ли сразу уволят, дадут еще сезон.
Ну и еще из прогнозов - есть ощущение, что федерация футбола Англии в этом году окончательно добьет Эвертон.
Но это все только прогнозы. Что на самом деле будет - с удовольствием понаблюдаем.
Почему-то кажется, что среди тренерских отставок точно будут у Челси и у Тоттэнхема. У Тен Хага в этом году явно последний шанс - в случае провала его могут даже посреди сезона заменить Тухель или МакКена. Слот - даже в случае неудачи его вряд ли сразу уволят, дадут еще сезон.
Ну и еще из прогнозов - есть ощущение, что федерация футбола Англии в этом году окончательно добьет Эвертон.
Но это все только прогнозы. Что на самом деле будет - с удовольствием понаблюдаем.
И Вест Хэм рано списали, они ещё пошумят. А вот Челси, да ещё в топ-5 - это фантастика.
И Вест Хэм рано списали, они ещё пошумят. А вот Челси, да ещё в топ-5 - это фантастика.