«Барселона» не может зарегистрировать единственного новичка за 55 миллионов евро. Флика ждёт весёлый сезон

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сегодня, 16:44

Конкуренты наращивают отрыв.

Хави был вдохновителем для «Барселоны». Проблемы в клубе только копились, но легенда упорно занималась их решением – плюс за такой личностью были готовы пойти игроки. Теперь же у команды новый наставник – и для Ханси Флика этот сезон будет крайне противоречивым.

Реализовали трансферную цель – но новичка ещё надо зарегистрировать

Отличная иллюстрация проблем «Барселоны» – ситуация с Дани Ольмо. Каталонцы бросили все силы на подписание футболиста, поскольку хотели воссоздать связку, которая привела Испанию к победе на Евро-2024. Хотели подписать Ольмо и Нико Уильямса в компанию к Ямалю – но угнались только за первым.

За трансфер выплатили «РБ Лейпциг» 55+7 миллионов евро, но уже на этапе регистрации возникла классическая проблема. Чтобы решить её, каталонцам не хватает 60 миллионов евро – сообщалось, что от сделки с Aramark по купле-продаже акций Barça Vision клуб выручил 40 миллионов, но эти деньги пошли на то, чтобы закрыть сезон-2023/24 без убытков.

Чтобы всё же зарегистрировать новичка, вероятнее всего, придётся продать кого-то из действующих игроков. Де Йонг, Араухо и Рафинья – единственные, на ком можно заработать необходимую сумму. При этом расставание с Рональдом «блауграна» упорно не рассматривает, а в переговорах с МЮ по Френки отказывалась идти на снижение запросов. По сути, сами же загнали себя в тупик.

По последним данным, Ольмо из-за проблем с регистрацией уже гарантированно пропустит первый тур – «Барселона» сыграет с «Валенсией». Решение проблемы отложено на следующую неделю.

Надеяться придётся только на внутренние ресурсы

Это часть глобальной проблемы, с которой придётся мириться Флику. В отличие от периода в «Баварии», ему не будут доступны топ-футболисты – «Барселона» элементарно не сможет за них бороться.

В первую очередь потребуется внимательнее следить за клубной академией. Оттуда уже вышли Ансу Фати, Гави, раскрылись Алехандро Бальде, Ламин Ямаль и Пау Кубарси. Теперь подоспел очередной десант молодёжи – правый защитник Эктор Форт, центрбек Микаил Файе, опорник Марк Касадо.

Последней целью на рынке является усиление левого фланга атаки. Приоритетом являлся Нико Уильямс, но в переговорах по нему к середине августа так и не достигли прогресса. На данный момент ситуация следующая:

- «Барселона» сформировала список альтернативных вариантов – футболистов с сопоставимой суммой компенсации. В шорт-лист попали вингер «Ливерпуля» Луис Диас, футболист «Баварии» Кингсли Коман и Рафаэл Леау из «Милана».

- Приоритетный вариант для «сине-гранатовых» – Диас. Испанцы надеются, что оформлению сделки поспособствует симпатия вингера к клубу.

- «Барселона» может осилить отступные в 55-60 миллионов евро – в то же время каталонцы опасаются, что запросы «мерсисайдцев» превысят их возможности.

И всё же остаются сомнения в способности «сине-гранатовых» оформить трансфер. Если уже с Ольмо возникают проблемы, как удастся их избежать в случае со второй покупкой?

Флик не даст того же эффекта, что Хави

Предыдущий главный тренер отлично подходил клубу. Время показало, что это был токсичный союз – но Хави удавалось немыслимым образом компенсировать и сдерживать урон от непоследовательного менеджмента. Даже когда ему приводили новичков, в которых не было острой необходимости, испанец каким-то образом находил им применение.

Хави предан «Барселоне» — поэтому был готов терпеть ошибки селекции ради того, чтобы вытащить родной клуб из кризиса. Разница в том, что у Флика нет такой совместной истории с «сине-гранатовыми». Он не сталкивался с работой при таком количестве ограничений.

То, что Хави удавалось с «Барселоной» – это прыжок выше головы. Для того, чтобы Флик выдержал планку, которую задал предшественник, просто нет предпосылок.

Главный конкурент уходит в отрыв

Чтобы понимать положение «Барселоны», надо учитывать динамику развития конкурентов. «Реал» наращивает отрыв семимильными шагами. Строительство нового проекта близко к завершению.

Годом ранее «сливочные» уже подписали системообразующего игрока – Джуда Беллингема. С его трансфером полностью укомплектовали центральную ось – в составе есть Тчуамени, Вальверде, Камавинга, всё ещё даёт уровень Модрич, плюс есть Себальос и Диас, которые задают глубину скамейки.

Уже тогда была видна разница в классе между мадридцами и каталонцами. А теперь «Реал» закрыл и потребность в элитном форварде – причём взял сразу двух. Один – Килиан Мбаппе – будет делать разницу здесь и сейчас. Второй – Эндрик – вырастет в лидера клуба позже. К такому составу уже применимо понятие «галактикос». А ведь есть и амбициозные планы по подписанию Трента Александера-Арнольда и Альфонсо Дэвиса следующим летом.

Плюс «Атлетик», который устроил закупку не свойственных для себя масштабов. Два топ-форварда – Хулиан Альварес из «Манчестер Сити», Александер Сёрлот из «Вильярреала» – и надёжный центральный защитник Робин Ле Норман из «Реал Сосьедада». Приличное усиление.

Всё движется к провалу Лапорты

Функционер пытался маневрировать на ограниченном пространстве, но его же действия приводили к тому, что пространство сжималось. Сейчас есть стойкое ощущение, что «сине-гранатовые» в тупике и не знают, как выбраться. Или знают, но не хотят идти на такой шаг. Придётся расставаться с лидерами – так получится покрыть убытки и в дальнейшей перспективе вернуться на прежний уровень. Но Жоану нужен результат здесь и сейчас, тогда как действенные меры ударят по имиджу. Вечно убегать не получится. Увольнение Хави этому точно не поможет.