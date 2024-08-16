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Адиев и Осинькин – под угрозой, дерби за топ-3, важная игра «Ахмата». Стартует 5-й тур РПЛ

сегодня, 09:25
РПЛ

Не оставит никого равнодушным.

«Динамо» – «Крылья Советов»

– Пока именно «бело-голубые» показали наиболее эффективный футбол против «Зенита». Да, распечатать ворота питерцев всё же не удалось – зато москвичи не позволили разгуляться Глушенкову и компании – минимальные 0:1 по итогам матча. Для «Динамо» это единственное поражение в чемпионате – команда в хорошей форме.

– На другом конце таблицы расположились самарцы. Коллектив одержал лишь одну победу в четырёх турах – притом в Кубке России «Крылья» тоже ещё не цепляли очки. Над Игорем Осинькиным уже сгущаются тучи – исправить ситуацию хотят, подписав Дзюбу. Он, по последним данным, близок к переходу в самарский клуб.

«Ростов» – «Оренбург»

– Южане быстро оправились после разгрома от «Зенита» – 0:5 в Санкт-Петербурге могли надломить команду. Вместо этого парни Валерия Карпина в следующие выходные поделили очки с «Рубином», а после обыграли «Химки» в Кубке. Для ростовчан такие результаты – в пределах допустимого.

– В Ростове-на-Дону сойдутся соседи по турнирной таблице. Правда, у южноуральцев не всё так радужно. Южане здоровый микроклимат поддерживают в том числе победами в Кубке – у «Оренбурга» же лишь одна победа на дистанции шести матчей. Недавний поединок с «Локомотивом» сложился на тоненького – команды шли на ничью, но на 82-й минуте результат для москвичей сделал Раков. Да и ранее – 1:5 от ЦСКА и ничья с «Акроном» (2:2).

«Химки» – «Зенит»

– Если даже «Динамо» не удаётся отобрать очки у «Зенита», что говорить о «Химках»? Поднявшаяся в РПЛ команда начала с яркой ничьей против Махачкалы – при 1:1 могли дважды забивать с пенальти. Результативная победа над «Рубином» облегчила жизнь – но команду пока слишком штормит, чтобы говорить о стабильности.

– Пока петербуржцы на коне, продолжается сухая победная серия. По итогам шести матчей – шесть побед при разнице мячей 18:0. Был ещё Суперкубок с «Краснодаром» – но в этом поединке «быкам» удалось забить. Пока есть все основания думать, что Латышонок оформит очередной «сухарь».

ЦСКА – «Локомотив»

– Поражение от первого серьёзного соперника – «Краснодара» – позволило «армейцам» более трезво взглянуть на свои силы. Команда только оформляется в системе Николича. Главное – в ходе адаптации удаётся набирать очки. ЦСКА – в топ-5 и делит четвёртую строчку со «Спартаком» (набрали по семь очков) – до «Локо» с «Динамо» всего два балла. При этом не без доли везения – это показала и игра с «быками», и последующая встреча с «Пари НН» в Кубке.

– Кто ожидал такого резвого старта от «Локо», который совсем недавно потерял трёх важных для центра поля игроков. Один вообще был ключевым (Глушенков). Но в шести играх коллектив терпит одно поражение, при этом в трёх матчах подряд умудряется сыграть «на ноль». Только «Оренбург» недавно смог распечатать «железнодорожников». На удивление уверенный ход позволяет держаться в топ-3.

«Спартак» – «Факел»

– Было уже поражение от «Оренбурга», была ничья с «Ахматом» – «красно-белые» пока вообще не выглядят претендентом на чемпионство или хотя бы медали. Слишком всё нестабильно. При этом коллектив не проваливается психологически. После неудачного старта чемпионата были три крупные победы подряд. А после 0:0 с «Ахматом» – разгромная победа над «Крыльями».

– Черевченко изначально считался фаворитом на отставку – боссы «Факела» любят так встряхнуть команду, плюс у тренера реально не шло в Воронеже. В клуб вернулся Пятибратов – это в момент, когда «Факел» ударился о дно турнирной таблицы. Один балл в активе. Нужны срочные меры.

«Краснодар» – «Пари НН»

– Худо-бедно очки набирать удаётся, но о красивой игре не идёт и речи. «Краснодар» оправился от поражения в Суперкубке, от ничьих с «Ахматом», махачкалинцами и «Факелом». В двух недавних встречах удалось забрать победу, причём одним из соперников был ЦСКА. Правда, это не снимает вопросов к Мусаеву – тренер не убеждает.

– Причём вполне стоит ожидать, что даже с нижегородцами придётся несладко. При Иличе команда играет ужасно, выглядит фаворитом на вылет. Но с Махачкалой благодаря Зе Турбо удалось зацепить победу. Так же повезло с «Химками». И вот уже в активе шесть очков, а «Пари НН» – шестые в таблице.

«Акрон» – «Рубин»

– Не отступая от своего футбола, Заур Тедеев взял с «Акроном» четыре очка – обыграл «Факел» во втором туре, а недавно поделил очки с «Оренбургом». В Кубке снова нанёс поражение воронежцам. Против прямых конкурентов тольяттинцы – боеспособная единица.

– Правда, теперь предстоит столкновение принципиально разных стилей. Если «Акрон» Тедеева нацелен на атаку даже в ущерб надёжности, то для «Рубина» Рахимова надёжность и оборона – приоритет. Несмотря на непростой календарь (две игры с «Зенитом» со старта сезона), казанцы набирают очки там, где должны. Хотя во многом из-за поражения от «Химок» коллектив – только на 12-м месте и на один балл опережает «Крылья» из зоны стыков.

«Динамо Махачкала» – «Ахмат»

– После того как три очка в Махачкале забрал «Пари НН», «Динамо» не может зацепиться даже за ничью. С одной стороны, такой календарь – играли с «Локомотивом» и «Динамо», ещё и в Москве. С другой, из-за этого к поединку с «Ахматом», где надо бороться за очки, подходят при не лучшем эмоциональном фоне.

– «Ахмат» уже показал пример, как связывать «Краснодар», «Спартак». Но помимо ничьих в этих матчах, грозненцы чудом отобрали балл у «Оренбурга» и разобрали «Пари НН». При таком КПД команда – в зоне стыков. На Адиева результат давит.

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пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 17:54
Динамо Москва 3-0 Кр.Советов.
Дзюбы за Самару не будет, потому забивать некому.
по человечески жаль КС, ведь каждый год команда лишается лидеров.
в этом и состоит судьба клубов с гос.бюджетом.
Ростов 3-0 Оренбург.
дончане отыграются на фарм-клубе Зенита.
банда Карпина просто должна яростно разобрать Оренбург на части.
Химки 1-2 Зенит.
Это будет разминочный матч. команды обменяться голами и разойдутся как в море корабли.
ЦСКА 2-2 Локомотив.
столичное дерби.
каждый хочет победит, но получится боевая ничья.
Спартак 1-0 Факел.
Пятибратов вернулся, и Факел снова загорится. И в огнеопасном матче КБ дожмут гостей.
Краснодар 2-0 Пари НН.
Пари это чисто буковская команда.
где надо выиграет, где не надо проиграет.
кусок ….. который только сушить может.
Акрон 1-2 Рубин.
мне нравится, как играет команда Рахимова.
Акрон конечно, интересная команда, но Рубин возьмет свое с дублем Даку.
Динамо Махачкала 0-1 Ахмат
надеюсь, мы увидим в деле того иранца уникальной фамилией.
но это не поможет хозяевам победит в Эль-Кавказико.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ uzx5th6q686t (раскрыть)
сегодня в 14:22
У кого это ЦСКА фаворит в этом матче? Если только у фанов ЦСКА. А реально шансов у локо побольше. Не будет Роши и ЦСКА на 1 день меньше отдыхал после Кубка. Так что у локо шансов больше.
vms4bttxdtcm
vms4bttxdtcm
сегодня в 14:19
Удачи Локомотиву в матче с цска.
uzx5th6q686t
uzx5th6q686t
сегодня в 10:18
Фаворитом в предстоящем противостоянии ЦСКА и «Локомотива» считается ЦСКА. На момент написания превью ставки на победу «Армейцев» принимались с коэффициентом 2.18.
Гость
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