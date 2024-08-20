«Мальме» — «Спарта» Прага: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 17:55

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Мальме» — «Спарта» Прага, который состоится 21 августа 2024 года

«Мальме»

Шведский клуб в прошлом раунде устроил настоящий триллер с греческим ПАОК и прошел в финал квалификации буквально чудом. Теперь игрокам «Мальме» стоит вновь прийти в себя и отыграть с чешским оппонентом еще лучше, чем на прошлом этапе. Победа на своем поле очень поможет хозяевам в ответной встрече и добавит уверенности команде на будущие матчи.

17 августа «Мальме» обыграл «Норрчепинг» (2:1), а в Лиге чемпионов вырвал победу у ПАОК в дополнительное время (4:3).

«Спарта» Прага

«Спарта» Прага также прошла своего оппонента из Румынии с разницей в один мяч и смогла сделать это на выезде, ведь первый матч был завершен вничью. Тем не менее, клуб из Чехии выглядел более свежим и активным, поэтому можно сказать, что проход в финал квалификации был заслуженным. Матч с «Мальме» будет интересным и рекомендуется к просмотру.

17 августа «Спарта» обыграла «Яблонец» (2:1), а в Лиге чемпионов обыграла на выезде ФКСБ (3:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Мальме»– 2.25

Ничья – 3.55

Победит «Спарта» – 3.15

Тотал больше 2.5 мячей – 1.7

Тотал больше 2.5 мячей – 2.15

Статистика

«Мальме» проиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах

«Спарта» Прага выиграла 12 последних выездных поединков подряд

Команды обменялись двумя победами в последних четырех поединках

Прогноз

Поставить на победу «Мальме», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.25. Шведский коллектив делает большую ставку на домашний матч и будет играть первым номером, чтобы добиться победы, которая даст им преимущество.