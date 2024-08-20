«Янг Бойз» — «Галатасарай»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 22:17

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Янг Бойз» — «Галатасарай», который состоится 21 августа 2024 года

«Янг Бойз»

Чемпион Швейцарии только начинает свой путь в квалификации, и чтобы попасть в групповой этап Лиги чемпионов коллективу достаточно пройти чемпиона Турции «Галатасарай». Задача не из легких, но в первом матче команда стартует на своем поле и обязана выигрывать, иначе на выезде можно обрести большие проблемы, учитывая уровень поддержки болельщиков из этой страны и статус соперника.

17 августа в кубке Швейцарии «Янг Бойз» разгромил малоизвестный «Принце-Нендаз» (10:0), а в чемпионате поделил очки с «Ивердон» (2:2).

«Галатасарай»

Лучший на данный момент клуб Турции имеет в своем составе звезд европейского футбола и по праву считается чемпионом своей страны. «Галатасарай» также играет первый для себя раунд и постарается пробиться в Лигу чемпионов, иначе придется пробовать свои силы в Лиге Европы, что рангом ниже. Матчи со швейцарским противником будут непримиримыми и чрезвычайно увлекательными.

16 августа «Галатасарай» обыграл на выезде «Коньяспор» (2:1), а ранее с тем же счетом на своем поле одолел «Хатайспор» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Янг Бойз»– 4.05

Ничья – 3.85

Победит «Галатасарай» – 1.9

Тотал больше 2.5 мячей – 1.7

Тотал больше 2.5 мячей – 2.17

Статистика

«Янг Бойз» выиграл лишь две встречи из десяти последних матчей во всех турнирах

Семь из десяти последних матчей «Галатасарая» завершились исходом «обе забьют»

Единственный матч между клубами завершился вничью со счетом (1:1).

Прогноз

Поставить на победу «Галатасарая», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. Букмекеры верят в турецкий клуб, даже несмотря на то, что первая игра пройдет в Швейцарии. Гости наверняка будут ближе к победе и постараются ее добиться.