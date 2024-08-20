«Янг Бойз» — «Галатасарай»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Янг Бойз» — «Галатасарай», который состоится 21 августа 2024 года
«Янг Бойз»
Чемпион Швейцарии только начинает свой путь в квалификации, и чтобы попасть в групповой этап Лиги чемпионов коллективу достаточно пройти чемпиона Турции «Галатасарай». Задача не из легких, но в первом матче команда стартует на своем поле и обязана выигрывать, иначе на выезде можно обрести большие проблемы, учитывая уровень поддержки болельщиков из этой страны и статус соперника.
17 августа в кубке Швейцарии «Янг Бойз» разгромил малоизвестный «Принце-Нендаз» (10:0), а в чемпионате поделил очки с «Ивердон» (2:2).
«Галатасарай»
Лучший на данный момент клуб Турции имеет в своем составе звезд европейского футбола и по праву считается чемпионом своей страны. «Галатасарай» также играет первый для себя раунд и постарается пробиться в Лигу чемпионов, иначе придется пробовать свои силы в Лиге Европы, что рангом ниже. Матчи со швейцарским противником будут непримиримыми и чрезвычайно увлекательными.
16 августа «Галатасарай» обыграл на выезде «Коньяспор» (2:1), а ранее с тем же счетом на своем поле одолел «Хатайспор» (2:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Янг Бойз»– 4.05
- Ничья – 3.85
- Победит «Галатасарай» – 1.9
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.7
- Тотал больше 2.5 мячей – 2.17
Статистика
- «Янг Бойз» выиграл лишь две встречи из десяти последних матчей во всех турнирах
- Семь из десяти последних матчей «Галатасарая» завершились исходом «обе забьют»
- Единственный матч между клубами завершился вничью со счетом (1:1).
Прогноз
Поставить на победу «Галатасарая», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.9. Букмекеры верят в турецкий клуб, даже несмотря на то, что первая игра пройдет в Швейцарии. Гости наверняка будут ближе к победе и постараются ее добиться.