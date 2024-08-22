«Сельта Виго» — «Валенсия»: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (23.08.2024)

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сегодня, 13:36

«Сельта»

«Сельта» успешно провела тренировочные сборы и вошла в сезон в отличной физической форме, демонстрируя высокую скорость и выносливость. Команде помогли контрольные матчи, в которых она участвовала — из семи игр «Сельта» уступила только в одной. Стоит отметить хорошую результативность «кельтов», которые в среднем забивали два мяча за игру в товарищеских встречах.

Матч первого тура против «Алавеса» полностью подтвердил эти тенденции. Несмотря на пропущенный первый гол, команда смогла собраться и одержать волевую победу. Особенно важно, что Яго Аспас забил решающий гол на 84-й минуте, что ещё раз подчеркивает превосходную физическую форму «кельтов» в начале сезона.

«Валенсия»

В первом туре нового сезона Ла Лиги «Валенсия» потерпела поражение на своем поле от «Барселоны» со счетом 1:2. Неудачное выступление «летучих мышей» продолжило их нестабильную игру в контрольных матчах. Проблемы в позиционном нападении и серьезные ошибки в обороне также проявились и в официальных играх команды. Рубен Бараха пока не смог справиться с этими трудностями.

В матче против каталонцев Уго Дуро открыл счет в конце первого тайма, но «Валенсия» не смогла удержать преимущество до перерыва, чтобы перейти на более оборонительную тактику. Ошибки в защите позволили Роберту Левандовскому сравнять счет. В начале второго тайма поляк забил второй мяч, принеся «Барсе» победу. Подопечные Барахи не смогли организовать полноценный финальный штурм, и соперник уверенно довел матч до победного конца.

Котировки БК Pinnacle

Победит «Сельта» — 2.27

Ничья — 3.47

Победит «Валенсия» — 3.49

Победит «Сельта» с форой -1.5 — 4.15

ТБ 3.5 — 3.82

ТМ 3.5 — 1.22

Статистика

«Сельта» выиграла три игры из последних пяти.

«Валенсия» за тот же период времени победила в одном поединке.

Последняя очная встреча закончилась вничью.

Прогноз

«Кельты» показали более удачную серию игр чем «Валенсия». Рекомендуем заключить пари в БК Pinnacle на победу «Сельты» с коэффициентом 2.27.