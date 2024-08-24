Обидная потеря Де Брюйне и особая магия со Златаном. Самые известные продажи Моуриньо

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24 августа 2024, 16:00

В этом списке есть и бывший футболист «Спартака».

Легендарный Жозе Моуриньо считается опытным тренером на трансферном рынке, у него за плечами много сделок. Предлагаем вспомнить самые знаковые продажи португальца — и посмотреть, где сейчас эти футболисты.

Мемфис Депай ( МЮ )

Восемнадцать месяцев в Манчестере было достаточно для Мемфиса, чтобы потерять в стоимости. В 2015 году за него заплатили 25 миллионов фунтов стерлингов, но уже в январе 2017 года нидерландец перебрался в «Лион» за 16 миллионов фунтов стерлингов, но затем сумма выросла до 21,7 млн за счёт бонусов.

Депай смог перезапустить свою карьеру во Франции — потом перебрался в Барселону, поиграл за «Атлетико», а теперь ищет новый клуб. Может, кстати, оказаться даже в России.

Филипе Луис («Челси»)

Моуриньо подписал Луиса в «Челси» летом 2014 года, заплатив «Атлетико» 15,8 млн фунтов стерлингов. Он продержался всего один сезон на «Стэмфорд Бридж», прежде чем был продан обратно в «Атлетико» примерно за такую же сумму денег.

Бразилец провёл ещё четыре года в составе мадридцев, дойдя с ними до финала Лиги чемпионов и выиграв Лигу Европы, прежде чем в 2019 году подписал контракт с «Фламенго». Бразилец повесил бутсы на гвоздь в конце 2023 года, сейчас работает тренером молодежной команды «Фламенго».

Кевин Де Брюйне («Челси»)

Возможно, самая большая оплошность в карьере Моуриньо, хотя он никогда в этом не признается. Жозе отказался от молодого Де Брюйне в 2014 году, продав его в «Вольфсбург» всего за 18 миллионов фунтов стерлингов.

Проведя один сезон в Германии, плеймейкер вернулся в Англию за 54 миллиона фунтов стерлингов, именно столько за бельгийца заплатил «Манчестер Сити», где он и выступает по сей день.

Морган Шнейдерлин ( МЮ )

В то время сделка стоимостью 25 миллионов фунтов стерлингов считалась на первый взгляд выгодной, но француз не справился с давлением и оказался лишним игроком при Моуриньо — в январе 2017 года его продали «Эвертону» за 20 миллионов фунтов стерлингов. Шнейдерлин провёл три года в составе «ирисок», прежде чем вернуться во Францию, недавно объявил о завершении карьеры в возрасте 34 лет после выступлений в Австралии, Турции и Греции.

Андре Шюррле («Челси»)

Шюррле перешёл в «Челси» примерно за 18 миллионов фунтов стерлингов тем же летом, когда в клуб вернулся Моуриньо. Он провёл сильный первый сезон, затем выиграл чемпионат мира в 2014 году. Во втором сезоне сыграл 14 матчей и перебрался в «Вольфсбург» за 22 млн фунтов.

Поиграл затем в дортмундской в «Боруссии», «Фулхэме» и в «Спартаке», футболист объявил о завершении карьеры в 2020 году в возрасте 29 лет. Сейчас он лазает по горам — занимается экстремальными видами спорта.

Арьен Роббен («Челси»)

Предложение «Манчестер Юнайтед» в размере 7 миллионов фунтов стерлингов было отвергнуто ПСВ в 2004 году, когда «Челси» подписал Роббена за 12 млн.

Из-за травмы, полученной во время предсезонной подготовки, Роббен дебютировал в официальных матчах только в октябре 2004 года, но быстро набрал обороты. Три года спустя «Реал» подписал его за 24 миллиона фунтов стерлингов.

Однако раскрылся нидерландец не в Мадриде, а в «Баварии», выиграв всевозможные турниры с мюнхенцами. Арьен завершил карьеру в 2019 году, потом вернулся, чтобы отыграть сезон в «Гронингене», прежде чем уже окончательно уйти на пенсию в 2021 году.

Ромелу Лукаку («Челси»)

Бельгиец перебрался в «Челси» за 10 миллионов фунтов стерлингов, а затем был продан в «Эвертон» за 28 млн в 2014 году.

В 2017 году Моуриньо его в «Манчестер Юнайтед» за 75 миллионов фунтов стерлингов. Два года спустя он был продан «Интеру» примерно за 73 миллиона фунтов стерлингов, потом вернулся в Лондон и до сих пор связан с клубом контрактом. Впрочем, скоро «Челси», вероятно, избавится от Ромелу — уже навсегда.

Хуан Мата («Челси»)

Испанца в каждом из первых двух сезонов в «Челси» Моуриньо признавали игроком года в клубе после перехода за 23,5 млн фунтов стерлингов, но в январе 2014 года португалец продал плеймейкера в «Юнайтед» за 37,5 млн фунтов, а через несколько лет тренер и игрок снова стали работать в месте — уже на «Олд Траффорд».

Потом Мата подписал контракт с «Галатасараем», а в настоящее время является свободным агентом после ухода из «Виссел Кобе».

Давид Луис («Челси»)

Блестящий ход «Челси»: подписали Луиса за 21,5 млн фунтов стерлингов в 2011 году, затем продали его в ПСЖ за 50 млн фунтов стерлингов, а спустя время он снова вернули, но уже за 34 млн.

В конце концов он покинул клуб в 2019 году, переехав в «Арсенал» за £8 млн, сейчас играет за «Фламенго».

Златан Ибрагимович («Интер»)

Моуриньо и Златан провели вместе всего один сезон в «Интере», прежде чем швед совершил громкий переход в «Барселону» за 40 миллионов фунтов стерлингов, а в обратном направлении направился Самюэль Это'О.