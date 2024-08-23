Экс-капитан «Барселоны» перешёл в «Комо», который возглавляет Фабрегас

Полузащитник Серхи Роберто перешёл в «Комо».
Бывший капитан «Барселоны» подписал с итальянской командой двухлетний контракт.
Игрок летом покинул каталонский клуб, в котором выступал всю карьеру на взрослом уровне.
Главным тренером «Комо» является экс-полузащитник «сине-гранатовых» Сеск Фабрегас.
в Комо что то его , как и остальных новичков, наверно убедило, так это общий проект. и раз это очень интересный проект, то игрокам стоит помочь клубу сделать цель ясной и достижимой.
первая игра не о чем.
ювентус мировой гранд, и просто должен дома побеждать.
посмотрим, как Комо справится.
в Комо что то его , как и остальных новичков, наверно убедило, так это общий проект. и раз это очень интересный проект, то игрокам стоит помочь клубу сделать цель ясной и достижимой.
первая игра не о чем.
ювентус мировой гранд, и просто должен дома побеждать.
посмотрим, как Комо справится.