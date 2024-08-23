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Экс-капитан «Барселоны» перешёл в «Комо», который возглавляет Фабрегас

вчера, 19:44

Полузащитник Серхи Роберто перешёл в «Комо».

Бывший капитан «Барселоны» подписал с итальянской командой двухлетний контракт.

Игрок летом покинул каталонский клуб, в котором выступал всю карьеру на взрослом уровне.

Главным тренером «Комо» является экс-полузащитник «сине-гранатовых» Сеск Фабрегас.

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Все комментарии
Grizly88
Grizly88
вчера в 20:59
Комо всех старперов подписывает
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:38
Серхи Роберто станет звездой Серии А.
в Комо что то его , как и остальных новичков, наверно убедило, так это общий проект. и раз это очень интересный проект, то игрокам стоит помочь клубу сделать цель ясной и достижимой.
первая игра не о чем.
ювентус мировой гранд, и просто должен дома побеждать.
посмотрим, как Комо справится.
Futurista
Futurista
вчера в 20:12
В Комо не в кому...перешел и хорошо)...
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:11
Эти все игроки, которых набирает Фабрегас, сильны по отдельности. Сомневаюсь, что Сеску удастся сделать из них боеспособную команду. Они будут мериться друг с другом талантом. А попросту начнут жрать один другого, как пауки.
7utdhb3txsx5
7utdhb3txsx5
вчера в 19:54
Удачи в новом клубе! Больше побед!
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