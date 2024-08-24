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Жордан Айю перешёл в «Лестер»

вчера, 10:02

«Лестер» объявил о подписании двухлетнего контракта с нападающим «Кристал Пэлас» и сборной Ганы Жорданом Айю. Сумма трансфера составила 5,9 миллиона евро.

Жордан Айю перешёл в «Лестер»

Напомним, Айю перешёл в лондонский клуб из «Суонси» в августе 2018 года. В общей сложности он сыграл за «Кристал Пэлас» 212 матчей, забил 23 мяча и отметился 22 результативными передачами. В прошедшем сезоне на счету 32-летнего нападающего 37 игр в АПЛ и Кубке английской лиги, 4 гола и 8 ассистов.

Ранее «Лестер» сообщил о приобретении полузащитника «Тоттенхэма» Оливера Скиппа.

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sv_1969
sv_1969
вчера в 10:09
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Alex_67
Alex_67
вчера в 10:07
Лестер хочет остаться в АПЛ, потому усиливает состав
d74kaeqsj7ks
d74kaeqsj7ks
вчера в 10:05
Пэлас сейчас играет поинтересней, чем лисы
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