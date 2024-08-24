Жордан Айю перешёл в «Лестер»

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вчера, 10:02

«Лестер» объявил о подписании двухлетнего контракта с нападающим «Кристал Пэлас» и сборной Ганы . Сумма трансфера составила 5,9 миллиона евро.

Напомним, Айю перешёл в лондонский клуб из «Суонси» в августе 2018 года. В общей сложности он сыграл за «Кристал Пэлас» 212 матчей, забил 23 мяча и отметился 22 результативными передачами. В прошедшем сезоне на счету 32-летнего нападающего 37 игр в АПЛ и Кубке английской лиги, 4 гола и 8 ассистов.

Ранее «Лестер» сообщил о приобретении полузащитника «Тоттенхэма» Оливера Скиппа.