«Вильярреал» — «Сельта»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Вильярреал» — «Сельта», который состоится 26 августа 2024 года
«Вильярреал»
«Желтая субмарина» хочет вернуться в Лигу чемпионов, но пока этого сделать не может. Коллектив сыграл вничью в первом туре чемпионата, а во втором добыл важную победу на последних минутах, что принесло четыре очка за два тура. В домашней игре с «Сельтой» у клуба будет отличная возможность набрать еще три пункта.
23 августа «Вильярреал» выиграл на выезде у «Севильи» (2:1), а ранее поделил очки с «Атлетико» (2:2) на своем поле.
«Сельта»
«Сельта» очень удачно стартовала в этом сезоне после двух туров набрала уже шесть очков. Тем не менее, мало кто верит, что команда станет прошлогодней «Жироной». Уже в ближайшем поединке коллективу придется больше обороняться, а победить будет максимально сложно. Тем не менее, игра будет интересной и напряженной для обеих команд.
23 августа «Сельта» обыграла на своем поле «Валенсию», а туром ранее одолела «Алавес» (2:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Вильярреал» – 1.93
- Ничья – 3.75
- Победит «Сельта» – 3.95
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.82
- Тотал больше 2.5 мячей – 2.02
Статистика
- Пять из десяти последних матчей «Вильярреала» завершились ничейным результатом
- Шесть домашних матчей «Вильярреала» за последнее время закончилось тоталом больше 2.5 мячей
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на победу «Вильярреала», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.93. Обе команды показывают неплохие результаты на старте, но в этой конкретной встрече более удачливым окажутся хозяева.