«Вильярреал» — «Сельта»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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25 августа 2024, 21:19

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Вильярреал» — «Сельта», который состоится 26 августа 2024 года

«Вильярреал»

«Желтая субмарина» хочет вернуться в Лигу чемпионов, но пока этого сделать не может. Коллектив сыграл вничью в первом туре чемпионата, а во втором добыл важную победу на последних минутах, что принесло четыре очка за два тура. В домашней игре с «Сельтой» у клуба будет отличная возможность набрать еще три пункта.

23 августа «Вильярреал» выиграл на выезде у «Севильи» (2:1), а ранее поделил очки с «Атлетико» (2:2) на своем поле.

«Сельта»

«Сельта» очень удачно стартовала в этом сезоне после двух туров набрала уже шесть очков. Тем не менее, мало кто верит, что команда станет прошлогодней «Жироной». Уже в ближайшем поединке коллективу придется больше обороняться, а победить будет максимально сложно. Тем не менее, игра будет интересной и напряженной для обеих команд.

23 августа «Сельта» обыграла на своем поле «Валенсию», а туром ранее одолела «Алавес» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вильярреал» – 1.93

Ничья – 3.75

Победит «Сельта» – 3.95

Тотал больше 2.5 мячей – 1.82

Тотал больше 2.5 мячей – 2.02

Статистика

Пять из десяти последних матчей «Вильярреала» завершились ничейным результатом

Шесть домашних матчей «Вильярреала» за последнее время закончилось тоталом больше 2.5 мячей

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Вильярреала», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.93. Обе команды показывают неплохие результаты на старте, но в этой конкретной встрече более удачливым окажутся хозяева.