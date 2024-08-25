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«Вильярреал» — «Сельта»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

25 августа 2024, 21:19
«Вильярреал» — «Сельта»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Вильярреал» — «Сельта», который состоится 26 августа 2024 года

«Вильярреал»

«Желтая субмарина» хочет вернуться в Лигу чемпионов, но пока этого сделать не может. Коллектив сыграл вничью в первом туре чемпионата, а во втором добыл важную победу на последних минутах, что принесло четыре очка за два тура. В домашней игре с «Сельтой» у клуба будет отличная возможность набрать еще три пункта.

23 августа «Вильярреал» выиграл на выезде у «Севильи» (2:1), а ранее поделил очки с «Атлетико» (2:2) на своем поле.

«Сельта»

«Сельта» очень удачно стартовала в этом сезоне после двух туров набрала уже шесть очков. Тем не менее, мало кто верит, что команда станет прошлогодней «Жироной». Уже в ближайшем поединке коллективу придется больше обороняться, а победить будет максимально сложно. Тем не менее, игра будет интересной и напряженной для обеих команд.

23 августа «Сельта» обыграла на своем поле «Валенсию», а туром ранее одолела «Алавес» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Вильярреал» – 1.93
  • Ничья – 3.75
  • Победит «Сельта» – 3.95
  • Тотал больше 2.5 мячей – 1.82
  • Тотал больше 2.5 мячей – 2.02

Статистика

  • Пять из десяти последних матчей «Вильярреала» завершились ничейным результатом
  • Шесть домашних матчей «Вильярреала» за последнее время закончилось тоталом больше 2.5 мячей
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Вильярреала», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.93. Обе команды показывают неплохие результаты на старте, но в этой конкретной встрече более удачливым окажутся хозяева.

Все комментарии
Варвар7
Варвар7
26 августа в 00:42
Команды в хорошей форме - ставлю на тотал больше - ТБ(3).
Гость
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