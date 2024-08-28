«Петрокуб» – «Лудогорец»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Петрокуб» – «Лудогорец», который состоится 29 августа 2024 года
«Петрокуб»
Молдавский клуб стартовал еще с квалификации Лиги чемпионов, но вылетел в турнир рангом ниже и даже прошел соперника в полуфинале квалификации. Тем не менее, крупное поражение в первом матче от «Лудогорца» практически не оставляет шансов хозяевам на спасение. Хозяева постараются выглядеть достойно и с большой вероятностью продолжит выступления в группе Лиги конференций.
25 августа «Петрокуб» обыграл на своем поле «Дачию» (2:0), а ранее в первой игре Лиги Европы крупно проиграл «Лудогорцу» (0:4).
«Лудогорец»
«Лудогорцу» также не удалось пробиться в Лигу чемпионов, но зато команда практически гарантировала себе место в Лиге Европы. Преимущество в четыре мяча дает для коллектива свободу действий в ответном поединке, а также хорошую возможность для контратак, если соперник будет идти вперед большими силами.
25 августа «Лудогорец» обыграл «Берое» (1:0), а ранее на своем поле одолел «Левски» (1:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Петрокуб» – 4.3
- Ничья – 3.75
- Победит «Лудогорец» – 1.8
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.87
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.93
Статистика
- «Гент» проиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах
- Три из пяти выездных матчей «Партизана» завершились исходом «обе забьют — нет»
- Три последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.75. «Лудогорец» не будет тратить много сил по ненадобности, а «Петрокуб» несмотря на старания, вряд ли добьется победы даже на своем поле.