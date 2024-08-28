«Петрокуб» – «Лудогорец»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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28 августа 2024, 15:41

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Европы «Петрокуб» – «Лудогорец», который состоится 29 августа 2024 года

«Петрокуб»

Молдавский клуб стартовал еще с квалификации Лиги чемпионов, но вылетел в турнир рангом ниже и даже прошел соперника в полуфинале квалификации. Тем не менее, крупное поражение в первом матче от «Лудогорца» практически не оставляет шансов хозяевам на спасение. Хозяева постараются выглядеть достойно и с большой вероятностью продолжит выступления в группе Лиги конференций.

25 августа «Петрокуб» обыграл на своем поле «Дачию» (2:0), а ранее в первой игре Лиги Европы крупно проиграл «Лудогорцу» (0:4).

«Лудогорец»

«Лудогорцу» также не удалось пробиться в Лигу чемпионов, но зато команда практически гарантировала себе место в Лиге Европы. Преимущество в четыре мяча дает для коллектива свободу действий в ответном поединке, а также хорошую возможность для контратак, если соперник будет идти вперед большими силами.

25 августа «Лудогорец» обыграл «Берое» (1:0), а ранее на своем поле одолел «Левски» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Петрокуб» – 4.3

Ничья – 3.75

Победит «Лудогорец» – 1.8

Тотал больше 2.5 мячей – 1.87

Тотал больше 2.5 мячей – 1.93

Статистика

«Гент» проиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах

Три из пяти выездных матчей «Партизана» завершились исходом «обе забьют — нет»

Три последних матча между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.75. «Лудогорец» не будет тратить много сил по ненадобности, а «Петрокуб» несмотря на старания, вряд ли добьется победы даже на своем поле.