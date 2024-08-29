«Интер» – «Аталанта»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Интер» – «Аталанта», который состоится 30 августа 2024 года
«Интер»
Миланский клуб набрал четыре очка в двух стартовых турах и уступает два очка только «Ювентусу». «Интер» досрочно стал чемпионом Италии и сейчас намеревается выступить не хуже. В матче против «Аталанты» хозяева являются фаворитами, однако им ни в коем случае нельзя расслабляться, иначе парни Гассперини быстро накажут за ошибки.
24 августа «Интер» на своем поле обыграл «Лечче» (2:0), а 17 числа на выезде сыграл с «Дженоа» (2:2).
«Аталанта»
«Аталанта» в последних матчах играет не очень убедительно, но уже набрала три очка в стартовых турах Серии А. Команда из Бергамо играет на выезде и вряд ли может рассчитывать на победу, но попортить нервы и зацепиться за очки вполне может. Матч вынесен на пятницу, но является одним из самых интересных во всем туре.
25 августа «Аталанта» проиграла на выезде «Торино» (1:2), а 19 числа разгромила на выезде «Лечче» (4:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Интер» – 1.66
- Ничья – 4.3
- Победит «Аталанта» – 5.1
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.67
- Тотал больше 2.5 мячей – 2.25
Статистика
- «Интер» выиграл лишь четыре из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Аталанта» проиграла четыре из пяти последних выездных поединков
- Пять последних матчей между клубами завершились победами миланского клуба
Прогноз
Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.25. Предполагаем, что матч будет без большого количества моментов, а зрители увидят 1-2 гола, а возможно и вовсе останутся без них.