«Интер» – «Аталанта»: прогноз и ставка от БК Pinnacle

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29 августа 2024, 19:28

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Интер» – «Аталанта», который состоится 30 августа 2024 года

«Интер»

Миланский клуб набрал четыре очка в двух стартовых турах и уступает два очка только «Ювентусу». «Интер» досрочно стал чемпионом Италии и сейчас намеревается выступить не хуже. В матче против «Аталанты» хозяева являются фаворитами, однако им ни в коем случае нельзя расслабляться, иначе парни Гассперини быстро накажут за ошибки.

24 августа «Интер» на своем поле обыграл «Лечче» (2:0), а 17 числа на выезде сыграл с «Дженоа» (2:2).

«Аталанта»

«Аталанта» в последних матчах играет не очень убедительно, но уже набрала три очка в стартовых турах Серии А. Команда из Бергамо играет на выезде и вряд ли может рассчитывать на победу, но попортить нервы и зацепиться за очки вполне может. Матч вынесен на пятницу, но является одним из самых интересных во всем туре.

25 августа «Аталанта» проиграла на выезде «Торино» (1:2), а 19 числа разгромила на выезде «Лечче» (4:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Интер» – 1.66

Ничья – 4.3

Победит «Аталанта» – 5.1

Тотал больше 2.5 мячей – 1.67

Тотал больше 2.5 мячей – 2.25

Статистика

«Интер» выиграл лишь четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

«Аталанта» проиграла четыре из пяти последних выездных поединков

Пять последних матчей между клубами завершились победами миланского клуба

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.25. Предполагаем, что матч будет без большого количества моментов, а зрители увидят 1-2 гола, а возможно и вовсе останутся без них.